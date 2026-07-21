Шерали Жўраев қўшиғи учун 20 минг долларлик даъво: Сардор Мамадалиев суд можаросига очиқ муносабат билдирди

·51·Маданият
Шерали Жўраев қўшиғи учун 20 минг долларлик даъво: Сардор Мамадалиев суд можаросига очиқ муносабат билдирди

Хонанда Сардор Мамадалиев Шоҳжаҳон ва Зоҳиршоҳ Жўраевлар билан боғлиқ суд иши яна давом этаётганини маълум қилди. Унинг айтишича, даъвогарлар ундан маънавий зарар учун қарийб 20 минг доллар талаб қилмоқда.

Сардор Мамадалиев ижтимоий тармоқда видео эълон қилиб, судга чақирилганини айтди. Хонанда бу иш яна Шерали Жўраев қўшиқларининг ижроси билан боғлиқ эканини таъкидлади.

Унинг сўзларига кўра, марҳум санъаткорнинг қўшиғини тижорий мақсадда эмас, унинг хотирасига ҳурмат сифатида ижро этган. Бу чиқиш "Чўтки ТВ" вакилининг илтимоси билан амалга оширилган. Сардор Мамадалиевнинг айтишича, ўша киши масалани ўзи ҳал қилишини билдирган, аммо ҳозир телефон қўнғироқларига ҳам жавоб бермаяпти.

"Бир инсонни ҳурмат қилиб, ўтган кунини хотирлаб қўшиқ ижро этгандим. Шерали Жўраевнинг номи орқали пул топиш мақсадимиз бўлмаган. Энди эса қарийб 20 минг доллар маънавий зарар сўрашяпти", деди хонанда.

Сардор Мамадалиев бу ташаббус Шерали Жўраевнинг аёллари томонидан чиққан деб ўйламаслигини ҳам айтди. Унинг фикрича, бу ғоя марҳум хонанданинг атрофидаги айрим инсонлардан чиққан бўлиши мумкин.

Хонанда бундай суд ишларини тўхтатиш кераклигини билдириб, "Бу беш кунлик дунёда бундай ишларга барҳам бериш керак", дея мурожаатини якунлади.

Сардор МамадалиевШерали ЖўраевШохжаҳон ЖўраевЗоҳиршоҳ ЖўраевChotki TV
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Йўқ мен постелсиз кириб келдимку": Жайрона унга қўйилган ноҳақ айбловларга кескин жавоб қайтарди"Йўқ мен постелсиз кириб келдимку": Жайрона унга қўйилган ноҳақ айбловларга кескин жавоб қайтардиБугун, 03:19"Жазирама иссиқда туғилган" Паризоданинг қизи Саъдия 11 ёшини Виэтнамда нишонлади!"Жазирама иссиқда туғилган" Паризоданинг қизи Саъдия 11 ёшини Виэтнамда нишонлади!Бугун, 02:57“Дунёнинг энг гўзал кўзлари” ортидаги сир: Айшвария Райнинг кўз ранги нега ўзгариб туради?“Дунёнинг энг гўзал кўзлари” ортидаги сир: Айшвария Райнинг кўз ранги нега ўзгариб туради?Бугун, 02:41Дурдона Қурбонованинг “таппи” ёпиштиришга урунгани акс этган видео тармоқларда барчани кулдирди! (видео)Дурдона Қурбонованинг “таппи” ёпиштиришга урунгани акс этган видео тармоқларда барчани кулдирди! (видео)Кеча, 20:11Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахоннинг туғруқхонадан дабдабасиз чиқиши эътирофга сазовор бўлди (видео)Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахоннинг туғруқхонадан дабдабасиз чиқиши эътирофга сазовор бўлди (видео)Кеча, 18:58БТС Жаҳон чемпионати финалида саҳнани ларзага солдиБТС Жаҳон чемпионати финалида саҳнани ларзага солдиКеча, 18:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)