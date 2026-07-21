Тоттенхем ва Наполи дарвозабонлар алмашинуви борасида музокара ўтказмоқда
Англия Премер-лигасининг Тоттенхем клуби ва Италиянинг Наполи жамоаси ёзги трансфер ойнасида кутилмаган келишувни амалга ошириши мумкин. Томонлар ўз дарвозабонларини ўзаро алмаштириш вариантини жиддий кўриб чиқмоқда. Ушбу битим доирасида Гуглиелмо Викарио Италияга қайтиши, сербиялик Ванжа Милинковик-Савик эса Лондон клубига йўл олиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Наполи клубида Массимилиано Аллегри бош мураббий этиб тайинлангач, жамоанинг тактик қарашлари ва таркиб борасидаги режалари тубдан ўзгарди. Янги мураббий дарвоза чизиғида Алекс Меретга асосий эътибор қаратишни режалаштирмоқда, бу эса ўтган йили 22 миллион евро эвазига сотиб олинган Милинковик-Савикнинг жамоадаги келажагини сўроқ остида қолдирди. Goal.com нашри хабарига кўра, айнан шу ҳолат Тоттенхем билан музокаралар бошланишига сабаб бўлган.
Тактик ўзгаришлар ва янги лойиҳаларТоттенхем ўтган мавсумда Англия Премер-лигасида омон қолиш учун курашиб, турнир жадвалининг 17-поғонасидан жой олган эди. Эндиликда Роберто Де Зерби қўл остида янги лойиҳани бошлаган Лондон клуби таркибни кучайтириш устида фаол иш олиб бормоқда. Гуглиелмо Викарио жамоанинг асосий дарвозабони ҳисобланса-да, унинг атрофидаги трансфер миш-мишлари анча вақтдан бери тинмаяпти.
Раи телеканали маълумотига кўра, Наполи раҳбарияти Викариони ўз сафига қўшиб олиш орқали ҳимоя чизиғини мустаҳкамламоқчи. Викарио Тоттенхем сафида жами 117 та ўйинда майдонга тушиб, 29 та баҳсда ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолган. Шунингдек, у ўтган мавсумда жамоанинг Европа лигасидаги муваффақиятларида ҳам муҳим рол ўйнаган эди.
Милинковик-Савик учун эса Лондон клубига ўтиш фаолиятида янги саҳифа очиши мумкин. Роберто Де Зерби услубига мос келадиган дарвозабон сифатида кўрилаётган сербиялик посбон, Англия футболига мослашиш учун барча жисмоний имкониятларга эга. Агар ушбу алмашинув амалга ошса, ҳар икки клуб ҳам ўз дарвозабонлари билан боғлиқ муаммоларни бир уринишда ҳал қилган бўлади.
Ҳозирда клублар ўртасидаги музокаралар давом этмоқда ва яқин кунларда жараён янада аниқлашиши кутилмоқда. Ушбу трансфер нафақат икки дарвозабоннинг тақдирини, балки жамоаларнинг келгуси мавсумдаги умумий стратегиясини ҳам белгилаб бериши мумкин. Тоттенхем трансфер бозорида энг фаол клублардан бири бўлиб қолмоқда ва бу каби кутилмаган юришлар мухлислар эътиборида турибди.
…