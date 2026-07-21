Тоттенхем ва Наполи дарвозабонлар алмашинуви борасида музокара ўтказмоқда

·0·Спорт
Тоттенхем ва Наполи дарвозабонлар алмашинуви борасида музокара ўтказмоқда

Англия Премер-лигасининг Тоттенхем клуби ва Италиянинг Наполи жамоаси ёзги трансфер ойнасида кутилмаган келишувни амалга ошириши мумкин. Томонлар ўз дарвозабонларини ўзаро алмаштириш вариантини жиддий кўриб чиқмоқда. Ушбу битим доирасида Гуглиелмо Викарио Италияга қайтиши, сербиялик Ванжа Милинковик-Савик эса Лондон клубига йўл олиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Наполи клубида Массимилиано Аллегри бош мураббий этиб тайинлангач, жамоанинг тактик қарашлари ва таркиб борасидаги режалари тубдан ўзгарди. Янги мураббий дарвоза чизиғида Алекс Меретга асосий эътибор қаратишни режалаштирмоқда, бу эса ўтган йили 22 миллион евро эвазига сотиб олинган Милинковик-Савикнинг жамоадаги келажагини сўроқ остида қолдирди. Goal.com нашри хабарига кўра, айнан шу ҳолат Тоттенхем билан музокаралар бошланишига сабаб бўлган.

Тактик ўзгаришлар ва янги лойиҳалар

Тоттенхем ўтган мавсумда Англия Премер-лигасида омон қолиш учун курашиб, турнир жадвалининг 17-поғонасидан жой олган эди. Эндиликда Роберто Де Зерби қўл остида янги лойиҳани бошлаган Лондон клуби таркибни кучайтириш устида фаол иш олиб бормоқда. Гуглиелмо Викарио жамоанинг асосий дарвозабони ҳисобланса-да, унинг атрофидаги трансфер миш-мишлари анча вақтдан бери тинмаяпти.

Раи телеканали маълумотига кўра, Наполи раҳбарияти Викариони ўз сафига қўшиб олиш орқали ҳимоя чизиғини мустаҳкамламоқчи. Викарио Тоттенхем сафида жами 117 та ўйинда майдонга тушиб, 29 та баҳсда ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолган. Шунингдек, у ўтган мавсумда жамоанинг Европа лигасидаги муваффақиятларида ҳам муҳим рол ўйнаган эди.

Милинковик-Савик учун эса Лондон клубига ўтиш фаолиятида янги саҳифа очиши мумкин. Роберто Де Зерби услубига мос келадиган дарвозабон сифатида кўрилаётган сербиялик посбон, Англия футболига мослашиш учун барча жисмоний имкониятларга эга. Агар ушбу алмашинув амалга ошса, ҳар икки клуб ҳам ўз дарвозабонлари билан боғлиқ муаммоларни бир уринишда ҳал қилган бўлади.

Ҳозирда клублар ўртасидаги музокаралар давом этмоқда ва яқин кунларда жараён янада аниқлашиши кутилмоқда. Ушбу трансфер нафақат икки дарвозабоннинг тақдирини, балки жамоаларнинг келгуси мавсумдаги умумий стратегиясини ҳам белгилаб бериши мумкин. Тоттенхем трансфер бозорида энг фаол клублардан бири бўлиб қолмоқда ва бу каби кутилмаган юришлар мухлислар эътиборида турибди.

ТоттенхемНаполиТрансферГуглиелмо ВикариоФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

PSJ Айёуб Боуадди учун курашдан чиқди: Реал Мадрид ва Барселона учун йўл очилдиPSJ Айёуб Боуадди учун курашдан чиқди: Реал Мадрид ва Барселона учун йўл очилдиБугун, 02:34Манчестер Юнайтед Ману Коне трансфери борасида Арсенални ортда қолдирмоқдаМанчестер Юнайтед Ману Коне трансфери борасида Арсенални ортда қолдирмоқдаБугун, 02:31Гундўған Родрини ЖЧ–2026нинг энг яхши футболчиси деб атадиГундўған Родрини ЖЧ–2026нинг энг яхши футболчиси деб атадиБугун, 02:21Тўлагановнинг 90-дақиқадаги голи Ўзбекистон U20ни мағлубиятдан қутқардиТўлагановнинг 90-дақиқадаги голи Ўзбекистон U20ни мағлубиятдан қутқардиБугун, 01:18Бавария ўзининг энг меҳнаткаш футболчиси Конрад Лаимер билан шартномани узайтирдиБавария ўзининг энг меҳнаткаш футболчиси Конрад Лаимер билан шартномани узайтирдиБугун, 01:12Гвардиола Италияга рад жавобини бердими? Имконият пасайди...Гвардиола Италияга рад жавобини бердими? Имконият пасайди...Бугун, 01:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди