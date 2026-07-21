“Дунёнинг энг гўзал кўзлари” ортидаги сир: Айшвария Райнинг кўз ранги нега ўзгариб туради?

·24·Маданият
“Дунёнинг энг гўзал кўзлари” ортидаги сир: Айшвария Райнинг кўз ранги нега ўзгариб туради?

"Дунё гўзали — 1994" ғолиби Айшвария Рай нафақат кино фаолияти, балки табиий кўз ранги билан ҳам дунёга танилган. Актрисанинг кўзлари ёруғликка қараб турлича кўринади: айрим пайтда кўк тус устун бўлса, бошқа ҳолатда яшил ранг яққолроқ сезилади.

Айшвария Райнинг кўз ранги табиий бўлиб, у кўк ва яшил ранглар аралашмасидан ташкил топган. Актриса баъзан рол ёки фотосурат учун линза тақиши мумкин. Шунга қарамай, унинг машҳур қиёфасида табиий яшил-кўк кўзлари асосий белгилардан бири бўлиб қолган.

Бир қатор нуфузли нашрлар Айшвария Райни кўзлари энг чиройли инсонлар рўйхатига киритган. Унинг ўзига хос кўз ранги оила аъзоларида ҳам кузатилиши айтилган. Бу эса мазкур хусусият генетик йўл билан ўтганини кўрсатади.

Айшвария РайМисс Дунё
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Жазирама иссиқда туғилган" Паризоданинг қизи Саъдия 11 ёшини Виэтнамда нишонлади!"Жазирама иссиқда туғилган" Паризоданинг қизи Саъдия 11 ёшини Виэтнамда нишонлади!Бугун, 02:57Дурдона Қурбонованинг “таппи” ёпиштиришга урунгани акс этган видео тармоқларда барчани кулдирди! (видео)Дурдона Қурбонованинг “таппи” ёпиштиришга урунгани акс этган видео тармоқларда барчани кулдирди! (видео)Кеча, 20:11Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахоннинг туғруқхонадан дабдабасиз чиқиши эътирофга сазовор бўлди (видео)Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахоннинг туғруқхонадан дабдабасиз чиқиши эътирофга сазовор бўлди (видео)Кеча, 18:58БТС Жаҳон чемпионати финалида саҳнани ларзага солдиБТС Жаҳон чемпионати финалида саҳнани ларзага солдиКеча, 18:24Приянка Чопра 44 ёшда - буллингга учраган қиз қандай қилиб Голливуд юлдузига айланди?Приянка Чопра 44 ёшда - буллингга учраган қиз қандай қилиб Голливуд юлдузига айланди?Кеча, 15:24Кажолнинг ҳаётини ўзгартирган авария: у Ажай Девганни қандай севиб қолган?Кажолнинг ҳаётини ўзгартирган авария: у Ажай Девганни қандай севиб қолган?Кеча, 14:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)