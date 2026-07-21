“Дунёнинг энг гўзал кўзлари” ортидаги сир: Айшвария Райнинг кўз ранги нега ўзгариб туради?
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
"Дунё гўзали — 1994" ғолиби Айшвария Рай нафақат кино фаолияти, балки табиий кўз ранги билан ҳам дунёга танилган. Актрисанинг кўзлари ёруғликка қараб турлича кўринади: айрим пайтда кўк тус устун бўлса, бошқа ҳолатда яшил ранг яққолроқ сезилади.
Айшвария Райнинг кўз ранги табиий бўлиб, у кўк ва яшил ранглар аралашмасидан ташкил топган. Актриса баъзан рол ёки фотосурат учун линза тақиши мумкин. Шунга қарамай, унинг машҳур қиёфасида табиий яшил-кўк кўзлари асосий белгилардан бири бўлиб қолган.
Бир қатор нуфузли нашрлар Айшвария Райни кўзлари энг чиройли инсонлар рўйхатига киритган. Унинг ўзига хос кўз ранги оила аъзоларида ҳам кузатилиши айтилган. Бу эса мазкур хусусият генетик йўл билан ўтганини кўрсатади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…