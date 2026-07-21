"Йўқ мен постелсиз кириб келдимку": Жайрона унга қўйилган ноҳақ айбловларга кескин жавоб қайтарди

·0·Маданият
"Йўқ мен постелсиз кириб келдимку": Жайрона унга қўйилган ноҳақ айбловларга кескин жавоб қайтарди

Актриса Жайрона интервьюлардан бирида санъатга кириб келиш йўли ва ўзига нисбатан айтилган танқидлар ҳақида очиқ гапирди. Унинг таъкидлашича, шахсий тажрибаси ҳақида сўзлаганда фақат ўзи бошидан ўтказган ҳолатларни назарда тутган ва барча ижодкорлар номидан жавоб беришни истамаган.

Жайрона суҳбат олдидан бошқа ҳамкасбларининг интервьюларини кўриб чиққанини айтди. Шу орқали унга қандай саволлар берилиши мумкинлигини тахмин қилган. Интервью давомида актрисадан нега фоҳиша ролларини ўйнаш жонига тегмагани сўралган.

Актриса бу саволга жавоб берар экан, санъатда ўз ўрнини топиши анча йилларга чўзилганини тушунтирди. Унинг сўзларига кўра, муайян таклифларга рози бўлмагани сабабли имкониятлари чекланган ва ўзини намоён қилиши қийин кечган.

"Менга қўнғироқ қилган режиссёрга ҳам айтганман: маҳоратимдан айб тополмайсиз. Таклифга рози бўлмаганим учун йўлим йилларга чўзилди. Одамларда санъатга фақат постель орқали кириш мумкин деган фикр пайдо бўлди. Йўқ, мен постелсиз кириб келганман", деди Жайрона.

Унинг бу фикрлари ижтимоий тармоқларда турли муносабатларга сабаб бўлди. Айримлар актрисанинг очиқ гапирганини қўллаб-қувватлаган бўлса, бошқалар унинг сўзларини кескин деб баҳолади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Жазирама иссиқда туғилган" Паризоданинг қизи Саъдия 11 ёшини Виэтнамда нишонлади!"Жазирама иссиқда туғилган" Паризоданинг қизи Саъдия 11 ёшини Виэтнамда нишонлади!Бугун, 02:57“Дунёнинг энг гўзал кўзлари” ортидаги сир: Айшвария Райнинг кўз ранги нега ўзгариб туради?“Дунёнинг энг гўзал кўзлари” ортидаги сир: Айшвария Райнинг кўз ранги нега ўзгариб туради?Бугун, 02:41Дурдона Қурбонованинг “таппи” ёпиштиришга урунгани акс этган видео тармоқларда барчани кулдирди! (видео)Дурдона Қурбонованинг “таппи” ёпиштиришга урунгани акс этган видео тармоқларда барчани кулдирди! (видео)Кеча, 20:11Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахоннинг туғруқхонадан дабдабасиз чиқиши эътирофга сазовор бўлди (видео)Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахоннинг туғруқхонадан дабдабасиз чиқиши эътирофга сазовор бўлди (видео)Кеча, 18:58БТС Жаҳон чемпионати финалида саҳнани ларзага солдиБТС Жаҳон чемпионати финалида саҳнани ларзага солдиКеча, 18:24Приянка Чопра 44 ёшда - буллингга учраган қиз қандай қилиб Голливуд юлдузига айланди?Приянка Чопра 44 ёшда - буллингга учраган қиз қандай қилиб Голливуд юлдузига айланди?Кеча, 15:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)