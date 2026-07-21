Bentley ўзининг илк электромобили учун V8 двигатели овозини оркестр ёрдамида яратди

·0·Авто
Bentley ўзининг илк электромобили учун V8 двигатели овозини оркестр ёрдамида яратди

Британиянинг ҳашаматли автомобиллар ишлаб чиқарувчиси Bentley компанияси ўзининг илк серияли электромобили ҳисобланган Торкал модели учун кутилмаган инновацияни тақдим этди. Электр двигателларининг ўзига хос "сокинлиги" муаммосига ечим излаган муҳандислар, анъанавий синтетик товушлардан воз кечиб, ҳақиқий жонли мусиқа асбобларидан фойдаланишга қарор қилишди. Бу ёндашув бренднинг тарихий меросини сақлаб қолган ҳолда, ҳайдовчига ҳиссий завқ бағишлашни кўзда тутади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Bentley мутахассислари машҳур V8 двигателининг овози нега инсон қулоғига ёқимли эшитилишини чуқур таҳлил қилиб чиқишган. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, гап фақат механик тембрда эмас, балки двигател ишлашидаги ўзига хос ритм ва тебранишларда экан. Шу сабабли, компания ушбу эффектни қайта тиклаш учун профессионал барабанчилар, алт ва бас-гитара ижрочиларини жалб этди.

Bentley Дйнамик Сймпҳонй: Жонли ижро технологияси

Янги тизим Bentley Дйнамик Сймпҳонй деб номланди. Лойиҳа доирасида муҳандислар студияда ҳақиқий V8 двигателининг овозини ёзиб олиб, унинг характеристикаларини жонли мусиқа билан солиштиришди. Эксперимент давомида бир томонга V8 овози ёзилган карнайлар, иккинчи томонга эса барабанчи жойлаштирилди. Натижада, ҳар икки манбадан чиқаётган энергия ва ритмик урғулар бир-бирига жуда ўхшаш экани аниқланди.

Bentley вакилларининг таъкидлашича, мусиқа асбобларининг ижросидаги кичик, сезиларли-сезилмас номукаммалликлар товушга "инсоний сифат" бағишлайди. Бу эса сунъий равишда яратилган компьютер товушларидан тубдан фарқ қилади. Тизим шунчаки двигател шовқинини тақлид қилмайди, балки 1930-йиллардаги афсонавий моделлар ва 6,75 литрли классик V8 двигателларининг руҳини акс эттирувчи мусиқий ҳамроҳликни тақдим этади.

Bentley Торкал моделидаги ушбу товуш тизими ҳайдовчининг ҳаракатларига мослашувчан қилиб ишланган. Автомобил тезлашганда мусиқа баландлашади ва тезликка қараб ўзининг динамикасини ўзгартиради. Бу эса ҳайдовчига электромобил бошқараётган бўлса-да, кучли ички ёнув двигателли машина рулида ўтиргандек ҳиссиётни беради.

Бозордаги ўрни ва нархи

Торкал модели бренднинг энг оммабоп автомобили бўлган Бентайга кроссоверининг электр аналоги сифатида майдонга чиқади. Bentley ушбу янги моделнинг нархини ҳозирча расман эълон қилмаган бўлса-да, у Бентайга билан бир хил нарх тоифасида бўлиши айтилмоқда. Маълумот учун, ҳозирда Бентайга нархи 150 000 фунт стерлингдан бошланади.

Ҳозирги вақтда кўплаб электромобил ишлаб чиқарувчилари, жумладан Tesla ва BMW каби брендлар ҳам двигател овози йўқлигини турли синтетик эффектлар билан тўлдиришга ҳаракат қилмоқда. Бироқ Bentley томонидан қўлланилган жонли оркестр услуби автосаноатда мутлақо янги ва креатив ёндашув бўлиб, у ҳашаматли сегментдаги мижозларнинг юқори талабларини қондиришга қаратилган.

BentleyТоркалЭлектромобилИнновацияАвтосаноат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлдиЯнгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлдиКеча, 22:26AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошладиAvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошладиКеча, 18:21Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этиладиРоссия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этиладиКеча, 17:57Тезликни пасайтириш ҳайдовчиларга ҳар куни 22 миллион доллар тежаш имконини берадиТезликни пасайтириш ҳайдовчиларга ҳар куни 22 миллион доллар тежаш имконини берадиКеча, 17:27Polestar 2 иккиламчи бозорда: Скандинавия услубидаги электромобилни танлаш бўйича тавсияларPolestar 2 иккиламчи бозорда: Скандинавия услубидаги электромобилни танлаш бўйича тавсияларКеча, 15:53Смарт афсонавий Фортво ўрнини босувчи янги #2 электромобилини тақдим этадиСмарт афсонавий Фортво ўрнини босувчи янги #2 электромобилини тақдим этадиКеча, 14:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан