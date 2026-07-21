Bentley ўзининг илк электромобили учун V8 двигатели овозини оркестр ёрдамида яратди
Британиянинг ҳашаматли автомобиллар ишлаб чиқарувчиси Bentley компанияси ўзининг илк серияли электромобили ҳисобланган Торкал модели учун кутилмаган инновацияни тақдим этди. Электр двигателларининг ўзига хос "сокинлиги" муаммосига ечим излаган муҳандислар, анъанавий синтетик товушлардан воз кечиб, ҳақиқий жонли мусиқа асбобларидан фойдаланишга қарор қилишди. Бу ёндашув бренднинг тарихий меросини сақлаб қолган ҳолда, ҳайдовчига ҳиссий завқ бағишлашни кўзда тутади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Bentley мутахассислари машҳур V8 двигателининг овози нега инсон қулоғига ёқимли эшитилишини чуқур таҳлил қилиб чиқишган. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, гап фақат механик тембрда эмас, балки двигател ишлашидаги ўзига хос ритм ва тебранишларда экан. Шу сабабли, компания ушбу эффектни қайта тиклаш учун профессионал барабанчилар, алт ва бас-гитара ижрочиларини жалб этди.
Bentley Дйнамик Сймпҳонй: Жонли ижро технологиясиЯнги тизим Bentley Дйнамик Сймпҳонй деб номланди. Лойиҳа доирасида муҳандислар студияда ҳақиқий V8 двигателининг овозини ёзиб олиб, унинг характеристикаларини жонли мусиқа билан солиштиришди. Эксперимент давомида бир томонга V8 овози ёзилган карнайлар, иккинчи томонга эса барабанчи жойлаштирилди. Натижада, ҳар икки манбадан чиқаётган энергия ва ритмик урғулар бир-бирига жуда ўхшаш экани аниқланди.
Bentley вакилларининг таъкидлашича, мусиқа асбобларининг ижросидаги кичик, сезиларли-сезилмас номукаммалликлар товушга "инсоний сифат" бағишлайди. Бу эса сунъий равишда яратилган компьютер товушларидан тубдан фарқ қилади. Тизим шунчаки двигател шовқинини тақлид қилмайди, балки 1930-йиллардаги афсонавий моделлар ва 6,75 литрли классик V8 двигателларининг руҳини акс эттирувчи мусиқий ҳамроҳликни тақдим этади.
Bentley Торкал моделидаги ушбу товуш тизими ҳайдовчининг ҳаракатларига мослашувчан қилиб ишланган. Автомобил тезлашганда мусиқа баландлашади ва тезликка қараб ўзининг динамикасини ўзгартиради. Бу эса ҳайдовчига электромобил бошқараётган бўлса-да, кучли ички ёнув двигателли машина рулида ўтиргандек ҳиссиётни беради.
Бозордаги ўрни ва нархиТоркал модели бренднинг энг оммабоп автомобили бўлган Бентайга кроссоверининг электр аналоги сифатида майдонга чиқади. Bentley ушбу янги моделнинг нархини ҳозирча расман эълон қилмаган бўлса-да, у Бентайга билан бир хил нарх тоифасида бўлиши айтилмоқда. Маълумот учун, ҳозирда Бентайга нархи 150 000 фунт стерлингдан бошланади.
Ҳозирги вақтда кўплаб электромобил ишлаб чиқарувчилари, жумладан Tesla ва BMW каби брендлар ҳам двигател овози йўқлигини турли синтетик эффектлар билан тўлдиришга ҳаракат қилмоқда. Бироқ Bentley томонидан қўлланилган жонли оркестр услуби автосаноатда мутлақо янги ва креатив ёндашув бўлиб, у ҳашаматли сегментдаги мижозларнинг юқори талабларини қондиришга қаратилган.
…