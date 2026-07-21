Атлантика океанида ноёб иқлимий ҳодиса: Дунё об-ҳавосида кутилмаган ўзгаришлар
Тинч океанида ўта кучли Эл-Нинё ҳодисаси шаклланаётган бир пайтда, метеорологлар Атлантика океанининг тропик қисмида камдан-кам учрайдиган иқлимий аномалия — Атлантика Нинъясини қайд этишмоқда. Океан шарқий экваториал қисмидаги сув ҳароратининг ноодатий даражада пасайиши билан боғлиқ ушбу ҳодиса сўнгги 40 йил ичида бор-йўғи 5 марта кузатилган бўлиб, у глобал об-ҳаво тизимига сезиларли таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Атлантика Нинъясини Тинч океанидаги машҳур Ла-Ниня билан адаштирмаслик лозим. Гарчи иккала ҳодиса ҳам сувнинг совиши билан боғлиқ бўлса-да, улар турли океанларда ва турлича иқлимий сикллар доирасида содир бўлади. АҚШ Миллий океан ва атмосфера тадқиқотлари бошқармаси (НОАА) маълумотларига кўра, агар Атлантика юзасидаги ҳарорат кетма-кет икки мавсум давомида меъёрдан камида 0,5 даража паст бўлса, бу жорий ўн йилликдаги энг ноёб олтинчи ҳолат сифатида расман тасдиқланади.
Икки хил аномалиянинг ўзаро таъсириҲозирда НОАА хариталарида бир вақтнинг ўзида икки қарама-қарши манзара акс этмоқда: Жанубий Америка қирғоқлари яқинида иссиқ Эл-Нинё оқими ва Африка жануби-шарқий қирғоқларида совуқ Атлантика Нинъяси ҳудуди шаклланган. Севере Веатер Эуропе портали мутахассиси Андреж Флиснинг таъкидлашича, ушбу икки тизим табиатан турлича бўлса-да, атмосферадаги жараёнларга ўхшаш таъсир кўрсатади.
Хусусан, ҳар иккала тизим ҳам Атлантика океанида кучли довуллар ҳосил бўлиш эҳтимолини камайтиради. Эл-Нинё шамолнинг вертикал силжишини кучайтириб, момақалдироқли тизимларнинг йирик циклонларга айланишига тўсқинлик қилса, Атлантика Нинъяси океан сувининг совуқлиги ҳисобига атмосферага иссиқлик ва намлик кўтарилишини чеклайди. Бу эса конвекция жараёнини қийинлаштириб, бўронларнинг кучайишига йўл қўймайди.
Довуллар мавсумидаги пасайишСтатистик маълумотларга кўра, Атлантика Нинъяси даврида тропик циклонлар сони тескари иссиқ фаза — Атлантика Нинъёсига қараганда қарийб 50 фоизга камроқ бўлади. 2026-йилги довуллар мавсуми ҳозирча кутилганидан анча заиф ривожланмоқда. Масалан, июль ойи ўрталарига қадар одатда иккита номланган шторм шаклланиши керак бўлса, жорий йилда фақатгина "Артур" тропик шторми қайд этилди.
Айни пайтда АҚШ Миллий довуллар маркази (НҲК) иккита янги циклон шаклланиши мумкин бўлган ҳудудни кузатмоқда, бироқ уларнинг кучайиш эҳтимоли жуда паст (10-20 фоиз) деб баҳоланмоқда. Тинч океанида эса вазият бутунлай бошқача: Эл-Нинё таъсиридаги иссиқ сувлар штормларнинг фаол шаклланишига замин яратмоқда, хусусан, "Элида" тропик шторми ҳозирда қуруқликдан узоқда ғарбга қараб ҳаракатланмоқда.
Гарчи Эл-Нинё ва Атлантика Нинъясининг комбинацияси АҚШ қирғоқлари учун йирик довуллар хавфини камайтираётган бўлса-да, мутахассислар хотиржамликка берилмасликни маслаҳат беришади. Чунки океандаги иқлимий фаолликнинг чўққиси одатда август ойига тўғри келади ва вазият исталган вақтда ўзгариши мумкин. Ўзбекистон каби континентал ҳудудлар учун бу каби океан аномалиялари бевосита хавф туғдирмаса-да, улар глобал ҳаво массалари ҳаракатини ўзгартириб, узоқ муддатли ёғингарчилик ва ҳарорат прогнозларига таъсир кўрсатади.
…