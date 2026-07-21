Атлантика океанида ноёб иқлимий ҳодиса: Дунё об-ҳавосида кутилмаган ўзгаришлар

·35·Техно
Атлантика океанида ноёб иқлимий ҳодиса: Дунё об-ҳавосида кутилмаган ўзгаришлар

Тинч океанида ўта кучли Эл-Нинё ҳодисаси шаклланаётган бир пайтда, метеорологлар Атлантика океанининг тропик қисмида камдан-кам учрайдиган иқлимий аномалия — Атлантика Нинъясини қайд этишмоқда. Океан шарқий экваториал қисмидаги сув ҳароратининг ноодатий даражада пасайиши билан боғлиқ ушбу ҳодиса сўнгги 40 йил ичида бор-йўғи 5 марта кузатилган бўлиб, у глобал об-ҳаво тизимига сезиларли таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Атлантика Нинъясини Тинч океанидаги машҳур Ла-Ниня билан адаштирмаслик лозим. Гарчи иккала ҳодиса ҳам сувнинг совиши билан боғлиқ бўлса-да, улар турли океанларда ва турлича иқлимий сикллар доирасида содир бўлади. АҚШ Миллий океан ва атмосфера тадқиқотлари бошқармаси (НОАА) маълумотларига кўра, агар Атлантика юзасидаги ҳарорат кетма-кет икки мавсум давомида меъёрдан камида 0,5 даража паст бўлса, бу жорий ўн йилликдаги энг ноёб олтинчи ҳолат сифатида расман тасдиқланади.

Икки хил аномалиянинг ўзаро таъсири

Ҳозирда НОАА хариталарида бир вақтнинг ўзида икки қарама-қарши манзара акс этмоқда: Жанубий Америка қирғоқлари яқинида иссиқ Эл-Нинё оқими ва Африка жануби-шарқий қирғоқларида совуқ Атлантика Нинъяси ҳудуди шаклланган. Севере Веатер Эуропе портали мутахассиси Андреж Флиснинг таъкидлашича, ушбу икки тизим табиатан турлича бўлса-да, атмосферадаги жараёнларга ўхшаш таъсир кўрсатади.

Хусусан, ҳар иккала тизим ҳам Атлантика океанида кучли довуллар ҳосил бўлиш эҳтимолини камайтиради. Эл-Нинё шамолнинг вертикал силжишини кучайтириб, момақалдироқли тизимларнинг йирик циклонларга айланишига тўсқинлик қилса, Атлантика Нинъяси океан сувининг совуқлиги ҳисобига атмосферага иссиқлик ва намлик кўтарилишини чеклайди. Бу эса конвекция жараёнини қийинлаштириб, бўронларнинг кучайишига йўл қўймайди.

Довуллар мавсумидаги пасайиш

Статистик маълумотларга кўра, Атлантика Нинъяси даврида тропик циклонлар сони тескари иссиқ фаза — Атлантика Нинъёсига қараганда қарийб 50 фоизга камроқ бўлади. 2026-йилги довуллар мавсуми ҳозирча кутилганидан анча заиф ривожланмоқда. Масалан, июль ойи ўрталарига қадар одатда иккита номланган шторм шаклланиши керак бўлса, жорий йилда фақатгина "Артур" тропик шторми қайд этилди.

Айни пайтда АҚШ Миллий довуллар маркази (НҲК) иккита янги циклон шаклланиши мумкин бўлган ҳудудни кузатмоқда, бироқ уларнинг кучайиш эҳтимоли жуда паст (10-20 фоиз) деб баҳоланмоқда. Тинч океанида эса вазият бутунлай бошқача: Эл-Нинё таъсиридаги иссиқ сувлар штормларнинг фаол шаклланишига замин яратмоқда, хусусан, "Элида" тропик шторми ҳозирда қуруқликдан узоқда ғарбга қараб ҳаракатланмоқда.

Гарчи Эл-Нинё ва Атлантика Нинъясининг комбинацияси АҚШ қирғоқлари учун йирик довуллар хавфини камайтираётган бўлса-да, мутахассислар хотиржамликка берилмасликни маслаҳат беришади. Чунки океандаги иқлимий фаолликнинг чўққиси одатда август ойига тўғри келади ва вазият исталган вақтда ўзгариши мумкин. Ўзбекистон каби континентал ҳудудлар учун бу каби океан аномалиялари бевосита хавф туғдирмаса-да, улар глобал ҳаво массалари ҳаракатини ўзгартириб, узоқ муддатли ёғингарчилик ва ҳарорат прогнозларига таъсир кўрсатади.

ИқлимОкеанЭл-НинёМетеорологияТабиат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Йўқолиб кетган ҳайвонларни тирилтирувчи Колоссал Биоссиенсес қиймати 30 миллиард долларга етиши мумкинЙўқолиб кетган ҳайвонларни тирилтирувчи Колоссал Биоссиенсес қиймати 30 миллиард долларга етиши мумкинБугун, 04:56Google янги Фрозен v2 процессорини ишлаб чиқмоқда: Gemini бевосита чипга жойланадиGoogle янги Фрозен v2 процессорини ишлаб чиқмоқда: Gemini бевосита чипга жойланадиБугун, 04:56Хитойда фикр кучи билан бошқариладиган роботлар тақдим этилдиХитойда фикр кучи билан бошқариладиган роботлар тақдим этилдиБугун, 04:23Хитой авиация саноатида инқилоб: КОМАК C929 лайнери Boeing ва Аирбус билан рақобатлашадиХитой авиация саноатида инқилоб: КОМАК C929 лайнери Boeing ва Аирбус билан рақобатлашадиБугун, 02:55NVIDIA раҳбари Женсен Ҳуангнинг чарм курткаси аукционда қарийб 1 миллион долларга сотилдиNVIDIA раҳбари Женсен Ҳуангнинг чарм курткаси аукционда қарийб 1 миллион долларга сотилдиБугун, 02:28Google янги авлод Фрозен v2 чиплари устида ишламоқда: Gemini янада тезлашадиGoogle янги авлод Фрозен v2 чиплари устида ишламоқда: Gemini янада тезлашадиБугун, 02:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда