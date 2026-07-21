Йўқолиб кетган ҳайвонларни тирилтирувчи Колоссал Биоссиенсес қиймати 30 миллиард долларга етиши мумкин

·0·Техно
Йўқолиб кетган ҳайвонларни тирилтирувчи Колоссал Биоссиенсес қиймати 30 миллиард долларга етиши мумкин

Генетика ва биотехнологиялар соҳасида инқилобий лойиҳаларни амалга ошираётган Колоссал Биоссиенсес стартапи ўз қийматини кескин ошириш арафасида турибди. Йўқолиб кетган турларни, жумладан, жунли мамонт ва додо қушини қайта тиклашни мақсад қилган компания янги инвестиция раундини ўтказиш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Ахиос нашрининг хабар беришича, мазкур келишув доирасида компаниянинг бозор қиймати 20 миллиарддан 30 миллиард долларгача баҳоланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Бундан атиги 16 ой аввал стартап 10,2 миллиард долларга баҳоланган эди. Қисқа вақт ичида қийматнинг деярли уч баробар ошиши инвесторларнинг "де-экстинкция" (турларни қайта тиклаш) технологияларига бўлган қизиқиши нақадар юқори эканлигидан далолат беради. Ҳозирча янги инвестиция раундига ким бошчилик қилиши ва аниқ қанча маблағ жалб этилиши очиқланмаган бўлса-да, компания ўтган йил давомида илк даромадларини шакллантиришни бошлагани маълум қилинган.

Даромад манбалари ва давлатлар билан ҳамкорлик

Колоссал Биоссиенсес асосчиси ва бош директори Бен Ламм TechCrunch нашрига берган интервюсида компаниянинг учта асосий даромад йўналишини санаб ўтган эди. Хусусан, стартап ўзининг табиатни муҳофаза қилиш технологияларини АҚШ ҳукумати ва Бирлашган Араб Амирликларига (БАА) таклиф қилмоқда. Виред маълумотларига кўра, БАА яқинда ушбу лойиҳага 60 миллион доллар сармоя киритган.

Компания фақатгина ҳайвонларни тирилтириш билан чекланиб қолмай, ўз таркибидан бир нечта мустақил стартапларни ҳам ажратиб чиқарди. Улар орасида пластик чиқиндиларни парчалаш билан шуғулланувчи Бреакинг, ҳисоблаш биологияси платформаси Форм Био ҳамда март ойида 2 миллиард долларга баҳоланган, сунъий интеллектга асосланган Астромеч компаниялари бор. Бу шўъба корхоналар Колоссал технологияларининг тижорий салоҳияти нақадар кенг эканлигини кўрсатмоқда.

Сунъий бачадон ва келажак режалари

Компаниянинг энг шов-шувли ишланмаларидан бири бу ҳайвонлар учун мўлжалланган сунъий бачадон технологиясидир. Бен Ламмнинг сўзларига кўра, ушбу технология келажакда инсонлардаги бепуштлик муаммоларини даволашда ҳам қўлланилиши мумкин. Роллинг Стоне нашрига берилган маълумотга кўра, ушбу қурилманинг илк намуналари келаси йили тайёр бўлиши кутилмоқда.

Агар Колоссал Биоссиенсес мамонтлар ва бошқа йўқолиб кетган ҳайвонларни ўзининг табиий муҳитига қайтаришга муваффақ бўлса, компания "биологик хилма-хиллик кредитлари" орқали қўшимча даромад олишни режалаштирган. Бу тизим ҳозирги кунда кенг тарқалган углерод кредитлари механизмига ўхшаш бўлиб, табиатни тиклашга қўшилган ҳисса учун бозор механизмлари орқали ҳақ тўланишини кўзда тутади.

Бугунги кунда жаҳон бозорида узоқ умр кўриш технологиялари (лонгевитй теч), муқобил энергия ва чуқур технологиялар (деэп-теч) соҳасида катта юксалиш кузатилмоқда. Колоссал Биоссиенсес лойиҳаси айнан шу трендлар марказида бўлиб, нафақат илмий, балки улкан иқтисодий аҳамиятга эга бўлиб бормоқда. Ҳозирча компания вакиллари янги инвестиция раунди бўйича расмий изоҳ беришдан бош тортишган.

Колоссал БиоссиенсесБиотехнологияГенетикаСтартапИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google янги Фрозен v2 процессорини ишлаб чиқмоқда: Gemini бевосита чипга жойланадиGoogle янги Фрозен v2 процессорини ишлаб чиқмоқда: Gemini бевосита чипга жойланадиБугун, 04:56Хитойда фикр кучи билан бошқариладиган роботлар тақдим этилдиХитойда фикр кучи билан бошқариладиган роботлар тақдим этилдиБугун, 04:23Атлантика океанида ноёб иқлимий ҳодиса: Дунё об-ҳавосида кутилмаган ўзгаришларАтлантика океанида ноёб иқлимий ҳодиса: Дунё об-ҳавосида кутилмаган ўзгаришларБугун, 03:58Хитой авиация саноатида инқилоб: КОМАК C929 лайнери Boeing ва Аирбус билан рақобатлашадиХитой авиация саноатида инқилоб: КОМАК C929 лайнери Boeing ва Аирбус билан рақобатлашадиБугун, 02:55NVIDIA раҳбари Женсен Ҳуангнинг чарм курткаси аукционда қарийб 1 миллион долларга сотилдиNVIDIA раҳбари Женсен Ҳуангнинг чарм курткаси аукционда қарийб 1 миллион долларга сотилдиБугун, 02:28Google янги авлод Фрозен v2 чиплари устида ишламоқда: Gemini янада тезлашадиGoogle янги авлод Фрозен v2 чиплари устида ишламоқда: Gemini янада тезлашадиБугун, 02:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда