Йўқолиб кетган ҳайвонларни тирилтирувчи Колоссал Биоссиенсес қиймати 30 миллиард долларга етиши мумкин
Генетика ва биотехнологиялар соҳасида инқилобий лойиҳаларни амалга ошираётган Колоссал Биоссиенсес стартапи ўз қийматини кескин ошириш арафасида турибди. Йўқолиб кетган турларни, жумладан, жунли мамонт ва додо қушини қайта тиклашни мақсад қилган компания янги инвестиция раундини ўтказиш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Ахиос нашрининг хабар беришича, мазкур келишув доирасида компаниянинг бозор қиймати 20 миллиарддан 30 миллиард долларгача баҳоланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Бундан атиги 16 ой аввал стартап 10,2 миллиард долларга баҳоланган эди. Қисқа вақт ичида қийматнинг деярли уч баробар ошиши инвесторларнинг "де-экстинкция" (турларни қайта тиклаш) технологияларига бўлган қизиқиши нақадар юқори эканлигидан далолат беради. Ҳозирча янги инвестиция раундига ким бошчилик қилиши ва аниқ қанча маблағ жалб этилиши очиқланмаган бўлса-да, компания ўтган йил давомида илк даромадларини шакллантиришни бошлагани маълум қилинган.
Даромад манбалари ва давлатлар билан ҳамкорликКолоссал Биоссиенсес асосчиси ва бош директори Бен Ламм TechCrunch нашрига берган интервюсида компаниянинг учта асосий даромад йўналишини санаб ўтган эди. Хусусан, стартап ўзининг табиатни муҳофаза қилиш технологияларини АҚШ ҳукумати ва Бирлашган Араб Амирликларига (БАА) таклиф қилмоқда. Виред маълумотларига кўра, БАА яқинда ушбу лойиҳага 60 миллион доллар сармоя киритган.
Компания фақатгина ҳайвонларни тирилтириш билан чекланиб қолмай, ўз таркибидан бир нечта мустақил стартапларни ҳам ажратиб чиқарди. Улар орасида пластик чиқиндиларни парчалаш билан шуғулланувчи Бреакинг, ҳисоблаш биологияси платформаси Форм Био ҳамда март ойида 2 миллиард долларга баҳоланган, сунъий интеллектга асосланган Астромеч компаниялари бор. Бу шўъба корхоналар Колоссал технологияларининг тижорий салоҳияти нақадар кенг эканлигини кўрсатмоқда.
Сунъий бачадон ва келажак режалариКомпаниянинг энг шов-шувли ишланмаларидан бири бу ҳайвонлар учун мўлжалланган сунъий бачадон технологиясидир. Бен Ламмнинг сўзларига кўра, ушбу технология келажакда инсонлардаги бепуштлик муаммоларини даволашда ҳам қўлланилиши мумкин. Роллинг Стоне нашрига берилган маълумотга кўра, ушбу қурилманинг илк намуналари келаси йили тайёр бўлиши кутилмоқда.
Агар Колоссал Биоссиенсес мамонтлар ва бошқа йўқолиб кетган ҳайвонларни ўзининг табиий муҳитига қайтаришга муваффақ бўлса, компания "биологик хилма-хиллик кредитлари" орқали қўшимча даромад олишни режалаштирган. Бу тизим ҳозирги кунда кенг тарқалган углерод кредитлари механизмига ўхшаш бўлиб, табиатни тиклашга қўшилган ҳисса учун бозор механизмлари орқали ҳақ тўланишини кўзда тутади.
Бугунги кунда жаҳон бозорида узоқ умр кўриш технологиялари (лонгевитй теч), муқобил энергия ва чуқур технологиялар (деэп-теч) соҳасида катта юксалиш кузатилмоқда. Колоссал Биоссиенсес лойиҳаси айнан шу трендлар марказида бўлиб, нафақат илмий, балки улкан иқтисодий аҳамиятга эга бўлиб бормоқда. Ҳозирча компания вакиллари янги инвестиция раунди бўйича расмий изоҳ беришдан бош тортишган.
…