Элдор Шомуродов: Месси ёки Роналду? Кутилмаган жавоб берди

·0·Маданият
Элдор Шомуродов: Месси ёки Роналду? Кутилмаган жавоб берди

Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори Элдор Шомуродов "Нима гап?" кўрсатувида футбол оламидаги энг машҳур саволлардан бири – "Мессими ёки Роналду?" деган саволга ўз муносабатини билдирди.

Футболчи бу саволга битта исмни танлаш қийинлигини айтиб, иккала футболчини ҳам юқори баҳолашини таъкидлади.

"Иккаласини ҳам танлайман. Чунки кўпчилик айтадиган фикрга қўшиламан: Месси — туғма истеъдод, Роналду эса меҳнат тимсоли. Шахсан менга Мессининг ўйинларини томоша қилиш кўпроқ ёқади. Лекин Роналдуни ҳам жуда ҳурмат қиламан. Шунча йил давомида шу даражада ўйнашнинг ўзи жуда катта натижа. Менимча, унинг характери ва ўзига бўлган ишончи, яъни эгоси уни шу даражагача олиб чиққан", — деди Шомуродов.

Терма жамоа сардорининг ушбу фикрлари ижтимоий тармоқларда футбол мухлислари орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Айримлар унинг Месси ҳақидаги эътирофига эътибор қаратган бўлса, бошқалар Роналдунинг меҳнатсеварлигини алоҳида таъкидлаганини юқори баҳоламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Машҳур турк актрисаси Эда Эже ит ҳужумига учраб шифохонага ётқизилдиМашҳур турк актрисаси Эда Эже ит ҳужумига учраб шифохонага ётқизилдиБугун, 12:19Янги "Қасоскорлар"нинг биринчи трейлери чиқди (видео)Янги "Қасоскорлар"нинг биринчи трейлери чиқди (видео)Бугун, 09:28Шерали Жўраев қўшиғи учун 20 минг долларлик даъво: Сардор Мамадалиев суд можаросига очиқ муносабат билдирдиШерали Жўраев қўшиғи учун 20 минг долларлик даъво: Сардор Мамадалиев суд можаросига очиқ муносабат билдирдиБугун, 03:43"Йўқ мен постелсиз кириб келдимку": Жайрона унга қўйилган ноҳақ айбловларга кескин жавоб қайтарди"Йўқ мен постелсиз кириб келдимку": Жайрона унга қўйилган ноҳақ айбловларга кескин жавоб қайтардиБугун, 03:19"Жазирама иссиқда туғилган" Паризоданинг қизи Саъдия 11 ёшини Виэтнамда нишонлади!"Жазирама иссиқда туғилган" Паризоданинг қизи Саъдия 11 ёшини Виэтнамда нишонлади!Бугун, 02:57“Дунёнинг энг гўзал кўзлари” ортидаги сир: Айшвария Райнинг кўз ранги нега ўзгариб туради?“Дунёнинг энг гўзал кўзлари” ортидаги сир: Айшвария Райнинг кўз ранги нега ўзгариб туради?Бугун, 02:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)