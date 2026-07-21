Янги "Қасоскорлар"нинг биринчи трейлери чиқди (видео)
Marvel Studios «Қасоскорлар: Доктор Дум» фильмининг биринчи тўлиқ трейлерини намойиш қилди. Роликда Марвелнинг турли оламларига мансуб қаҳрамонлар бир саҳнада тўпланиб, уларни янги ва ўта хавфли тўқнашув кутаётгани кўрсатилди.
Трейлернинг энг катта воқеаси кичик Роберт Дауни ижросидаги Доктор Думнинг тўлақонли намоён бўлиши бўлди. Темир одам ҳикояси якунланганидан кейин актёр Марвел кино оламига бутунлай бошқа қиёфада — асосий ёвуз қаҳрамон сифатида қайтмоқда.
Турли олам қаҳрамонлари бирлашади
Янги фильмда воқеалар фақат анъанавий Қасоскорлар атрофида ривожланмайди. Трейлерга кўра, катта хавфга қарши бир нечта машҳур жамоалар бирлашишига тўғри келади.
Видеода:
янги Қасоскорлар аъзолари;
Фантастик тўртлик;
Х-одамлар;
Тор ва бошқа қаҳрамонлар намоён бўлади.
Уларнинг барчаси Доктор Дум билан боғлиқ кенг кўламли таҳдид қаршисида қолади. Роликда турли оламларнинг бир-бирига аралашиб кетиши ва қаҳрамонлар ўртасида ҳам зиддиятлар юзага келишига ишора қилинган.
Роберт Дауни энди қаҳрамон эмас
Роберт Дауни Марвел мухлисларига Тони Старк — Темир одам образи орқали яхши таниш. Унинг қаҳрамони «Қасоскорлар: Якун» фильмида ўзини қурбон қилиб, Таносга қарши жанг тақдирини ҳал қилганди.
Энди эса актёр кино оламига Доктор Дум сифатида қайтмоқда. У Марвел комиксларидаги энг ақлли, қудратли ва мураккаб ёвуз қаҳрамонлардан бири ҳисобланади.
Трейлерда унинг образи тўлиқ очиб берилмаса-да, ташқи кўриниши, ниқоби ва қаҳрамонлар билан илк тўқнашувлари фильмдаги асосий хавф айнан у бўлишини кўрсатади.
Тор ҳам Доктор Думга қарши чиқади
Роликда Торнинг ҳам янги воқеалар марказида бўлиши кўринади. У Доктор Дум билан тўқнаш келадиган асосий қаҳрамонлардан бири сифатида намоён бўлган.
Бу эса фильмда кучли жанг саҳналари билан бирга, сеҳр, технология ва турли оламлар ўртасидаги қарама-қаршилик муҳим ўрин тутишини англатади.
Шунингдек, Фантастик тўртликнинг иштирок этиши Доктор Думнинг келиб чиқиши ва унинг мақсадлари кенгроқ ёритилиши мумкинлигини кўрсатмоқда.
Руссо ака-укалари яна режиссёрлик курсисида
Фильмни Энтони ва Жо Руссо суратга олмоқда. Улар аввалроқ «Қасоскорлар: Абадият уруши» ва «Қасоскорлар: Якун» каби Марвелнинг энг йирик ва муваффақиятли фильмларига режиссёрлик қилган.
Руссо ака-укаларининг қайтиши лойиҳага бўлган қизиқишни янада оширди. Чунки улар кўп сонли қаҳрамонларни бир сюжетда бирлаштириш, катта жангларни саҳналаштириш ва ҳиссий воқеаларни уйғунлаштириш тажрибасига эга.
Марвел кино оламидаги 39-фильм
«Қасоскорлар: Доктор Дум» Марвел кино олами медиафраншизасидаги 39-фильм ва Олтинчи босқичдаги учинчи лойиҳа бўлади.
Картина «Қасоскорлар: Якун»дан кейинги воқеаларни янги даражага олиб чиқиши кутилмоқда. Бу сафар қаҳрамонлар фақат Ерни эмас, балки бир нечта олам тақдирини сақлаб қолиш учун курашиши мумкин.
Биринчи тўлиқ трейлер асосий сирларни ҳали очмади. Аммо бир нарса аниқ: Роберт Даунининг Доктор Дум сифатида қайтиши Марвел кино оламидаги энг кутилмаган ва муҳокамали воқеалардан бирига айланади.
…