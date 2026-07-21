Янги "Қасоскорлар"нинг биринчи трейлери чиқди (видео)

·0·Маданият
Янги "Қасоскорлар"нинг биринчи трейлери чиқди (видео)

Marvel Studios «Қасоскорлар: Доктор Дум» фильмининг биринчи тўлиқ трейлерини намойиш қилди. Роликда Марвелнинг турли оламларига мансуб қаҳрамонлар бир саҳнада тўпланиб, уларни янги ва ўта хавфли тўқнашув кутаётгани кўрсатилди.

Трейлернинг энг катта воқеаси кичик Роберт Дауни ижросидаги Доктор Думнинг тўлақонли намоён бўлиши бўлди. Темир одам ҳикояси якунланганидан кейин актёр Марвел кино оламига бутунлай бошқа қиёфада — асосий ёвуз қаҳрамон сифатида қайтмоқда.

Турли олам қаҳрамонлари бирлашади

Янги фильмда воқеалар фақат анъанавий Қасоскорлар атрофида ривожланмайди. Трейлерга кўра, катта хавфга қарши бир нечта машҳур жамоалар бирлашишига тўғри келади.

Видеода:

  • янги Қасоскорлар аъзолари;

  • Фантастик тўртлик;

  • Х-одамлар;

  • Тор ва бошқа қаҳрамонлар намоён бўлади.

Уларнинг барчаси Доктор Дум билан боғлиқ кенг кўламли таҳдид қаршисида қолади. Роликда турли оламларнинг бир-бирига аралашиб кетиши ва қаҳрамонлар ўртасида ҳам зиддиятлар юзага келишига ишора қилинган.

Роберт Дауни энди қаҳрамон эмас

Роберт Дауни Марвел мухлисларига Тони Старк — Темир одам образи орқали яхши таниш. Унинг қаҳрамони «Қасоскорлар: Якун» фильмида ўзини қурбон қилиб, Таносга қарши жанг тақдирини ҳал қилганди.

Энди эса актёр кино оламига Доктор Дум сифатида қайтмоқда. У Марвел комиксларидаги энг ақлли, қудратли ва мураккаб ёвуз қаҳрамонлардан бири ҳисобланади.

Трейлерда унинг образи тўлиқ очиб берилмаса-да, ташқи кўриниши, ниқоби ва қаҳрамонлар билан илк тўқнашувлари фильмдаги асосий хавф айнан у бўлишини кўрсатади.

Тор ҳам Доктор Думга қарши чиқади

Роликда Торнинг ҳам янги воқеалар марказида бўлиши кўринади. У Доктор Дум билан тўқнаш келадиган асосий қаҳрамонлардан бири сифатида намоён бўлган.

Бу эса фильмда кучли жанг саҳналари билан бирга, сеҳр, технология ва турли оламлар ўртасидаги қарама-қаршилик муҳим ўрин тутишини англатади.

Шунингдек, Фантастик тўртликнинг иштирок этиши Доктор Думнинг келиб чиқиши ва унинг мақсадлари кенгроқ ёритилиши мумкинлигини кўрсатмоқда.

Руссо ака-укалари яна режиссёрлик курсисида

Фильмни Энтони ва Жо Руссо суратга олмоқда. Улар аввалроқ «Қасоскорлар: Абадият уруши» ва «Қасоскорлар: Якун» каби Марвелнинг энг йирик ва муваффақиятли фильмларига режиссёрлик қилган.

Руссо ака-укаларининг қайтиши лойиҳага бўлган қизиқишни янада оширди. Чунки улар кўп сонли қаҳрамонларни бир сюжетда бирлаштириш, катта жангларни саҳналаштириш ва ҳиссий воқеаларни уйғунлаштириш тажрибасига эга.

Марвел кино оламидаги 39-фильм

«Қасоскорлар: Доктор Дум» Марвел кино олами медиафраншизасидаги 39-фильм ва Олтинчи босқичдаги учинчи лойиҳа бўлади.

Картина «Қасоскорлар: Якун»дан кейинги воқеаларни янги даражага олиб чиқиши кутилмоқда. Бу сафар қаҳрамонлар фақат Ерни эмас, балки бир нечта олам тақдирини сақлаб қолиш учун курашиши мумкин.

Биринчи тўлиқ трейлер асосий сирларни ҳали очмади. Аммо бир нарса аниқ: Роберт Даунининг Доктор Дум сифатида қайтиши Марвел кино оламидаги энг кутилмаган ва муҳокамали воқеалардан бирига айланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шерали Жўраев қўшиғи учун 20 минг долларлик даъво: Сардор Мамадалиев суд можаросига очиқ муносабат билдирдиШерали Жўраев қўшиғи учун 20 минг долларлик даъво: Сардор Мамадалиев суд можаросига очиқ муносабат билдирдиБугун, 03:43"Йўқ мен постелсиз кириб келдимку": Жайрона унга қўйилган ноҳақ айбловларга кескин жавоб қайтарди"Йўқ мен постелсиз кириб келдимку": Жайрона унга қўйилган ноҳақ айбловларга кескин жавоб қайтардиБугун, 03:19"Жазирама иссиқда туғилган" Паризоданинг қизи Саъдия 11 ёшини Виэтнамда нишонлади!"Жазирама иссиқда туғилган" Паризоданинг қизи Саъдия 11 ёшини Виэтнамда нишонлади!Бугун, 02:57“Дунёнинг энг гўзал кўзлари” ортидаги сир: Айшвария Райнинг кўз ранги нега ўзгариб туради?“Дунёнинг энг гўзал кўзлари” ортидаги сир: Айшвария Райнинг кўз ранги нега ўзгариб туради?Бугун, 02:41Дурдона Қурбонованинг “таппи” ёпиштиришга урунгани акс этган видео тармоқларда барчани кулдирди! (видео)Дурдона Қурбонованинг “таппи” ёпиштиришга урунгани акс этган видео тармоқларда барчани кулдирди! (видео)Кеча, 20:11Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахоннинг туғруқхонадан дабдабасиз чиқиши эътирофга сазовор бўлди (видео)Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахоннинг туғруқхонадан дабдабасиз чиқиши эътирофга сазовор бўлди (видео)Кеча, 18:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)