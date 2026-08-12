Дженна Ортега ташқи кўриниши сабаб шов-шувга айланди
11 август куни эълон қилинган Женна Ортега интервюсидан сўнг ижтимоий тармоқларда унинг фаолиятидан кўра ташқи кўриниши муҳокама қилиниб, у Ариана Гранде билан таққосланди. Актриса болаликдаги айрим кастинг ва саҳна жараёнларида атрофдагиларга ноқулайлик туғдиришдан қўрқиб, кун бўйи овқатланмаслик ва сув ичмасликка ҳаракат қилганини айтди.
«Wednesday» сериали орқали бутун дунёга танилган Jenna Ortega навбатдаги интервьюсида фаолияти, Тим Бёртон билан ҳамкорлиги ва болаликдаги кастинг жараёнлари ҳақида гапиришни режалаштирган эди. Бироқ суҳбат кутилмаганда бутунлай бошқа мавзуга бурилди.
11 август куни эълон қилинган интервьюдан сўнг ижтимоий тармоқларда фойдаланувчиларнинг асосий эътибори актрисанинг ташқи кўринишига қаратилди. Айрим мухлислар уни ҳатто машҳур хонанда Ariana Grande билан таққослай бошлади.
«Кейинги Ариана Гранде», — дея ёзган фойдаланувчилардан бири. Бу каби изоҳлар интервьюдан олинган суратлар X ижтимоий тармоғида тез тарқалганидан сўнг янада кўпайган.
Ортеганинг ўзи эса суҳбат давомида болаликдаги актёрлик фаолияти ҳақида қизиқ бир хотирасини ўртоқлашди. У баъзи кастинг ва саҳна жараёнларида атрофдагиларга ноқулайлик туғдириб қўйишдан қўрққани сабабли кун бўйи овқатланмаслик ва ҳатто сув ичмасликка ҳаракат қилган пайтлари бўлганини айтди.
Актрисанинг бу гаплари интернетдаги муҳокамаларни янада кучайтирди. Айрим фойдаланувчилар унинг саломатлиги ҳақида хавотир билдирган бўлса, бошқалар машҳур инсонларнинг ташқи кўринишини доимий равишда муҳокама қилишга қарши чиқди.
Қизиғи, Ортега ҳеч қачон GLP-1 туридаги вазн камайтириш воситаларидан фойдаланганини айтмаган. Шунга қарамай, унинг ташқи кўриниши ҳақидаги фикрлар интервьюдан кейинги муҳокамаларнинг асосий мавзусига айланди.
Суҳбатда актриса «Wednesday» сериали ҳаётини қандай ўзгартирганини ҳам эслади. 2022 йилда сериал намойиш этилганидан кўп ўтмай, унинг қанчалик улкан машҳурликка эришганини англаб етган.
Ортега Бразилиядаги Comic-Con тадбирида мухлислар олдига чиққан пайтини ҳам эслаб, айрим одамлар ҳаяжондан ҳушидан кетганини айтди.
«Бу бино ичида зилзила содир бўлаётгандек эди. Бу оддий ҳолат эмасди», — дея хотирлади актриса.
Бугун 23 ёшли Ортега Голливуднинг энг машҳур ёш юлдузларидан бири ҳисобланади. Аммо унинг айтишича, бундай машҳурликни у болалигида тасаввур ҳам қилмаган.
Актриса етти ёшида ота-онасига актёр бўлишни хоҳлашини айтганида эса улар унинг гапига ишониш ўрнига кулган. Орадан йиллар ўтиб, ўша қизалоқ бутун дунё танидиган юлдузга айланди.
…