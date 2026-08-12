Дженна Ортега ташқи кўриниши сабаб шов-шувга айланди

·128·Маданият
Дженна Ортега ташқи кўриниши сабаб шов-шувга айланди
Қисқача

11 август куни эълон қилинган Женна Ортега интервюсидан сўнг ижтимоий тармоқларда унинг фаолиятидан кўра ташқи кўриниши муҳокама қилиниб, у Ариана Гранде билан таққосланди. Актриса болаликдаги айрим кастинг ва саҳна жараёнларида атрофдагиларга ноқулайлик туғдиришдан қўрқиб, кун бўйи овқатланмаслик ва сув ичмасликка ҳаракат қилганини айтди.

«Wednesday» сериали орқали бутун дунёга танилган Jenna Ortega навбатдаги интервьюсида фаолияти, Тим Бёртон билан ҳамкорлиги ва болаликдаги кастинг жараёнлари ҳақида гапиришни режалаштирган эди. Бироқ суҳбат кутилмаганда бутунлай бошқа мавзуга бурилди.

11 август куни эълон қилинган интервьюдан сўнг ижтимоий тармоқларда фойдаланувчиларнинг асосий эътибори актрисанинг ташқи кўринишига қаратилди. Айрим мухлислар уни ҳатто машҳур хонанда Ariana Grande билан таққослай бошлади.

«Кейинги Ариана Гранде», — дея ёзган фойдаланувчилардан бири. Бу каби изоҳлар интервьюдан олинган суратлар X ижтимоий тармоғида тез тарқалганидан сўнг янада кўпайган.

Дженна Ортега ташқи кўриниши сабаб шов-шувга айланди

Ортеганинг ўзи эса суҳбат давомида болаликдаги актёрлик фаолияти ҳақида қизиқ бир хотирасини ўртоқлашди. У баъзи кастинг ва саҳна жараёнларида атрофдагиларга ноқулайлик туғдириб қўйишдан қўрққани сабабли кун бўйи овқатланмаслик ва ҳатто сув ичмасликка ҳаракат қилган пайтлари бўлганини айтди.

Актрисанинг бу гаплари интернетдаги муҳокамаларни янада кучайтирди. Айрим фойдаланувчилар унинг саломатлиги ҳақида хавотир билдирган бўлса, бошқалар машҳур инсонларнинг ташқи кўринишини доимий равишда муҳокама қилишга қарши чиқди.

Қизиғи, Ортега ҳеч қачон GLP-1 туридаги вазн камайтириш воситаларидан фойдаланганини айтмаган. Шунга қарамай, унинг ташқи кўриниши ҳақидаги фикрлар интервьюдан кейинги муҳокамаларнинг асосий мавзусига айланди.

Jenna Orteganing pardozli va pardozsiz holati yonma-yon ko'rsatilgan.

Суҳбатда актриса «Wednesday» сериали ҳаётини қандай ўзгартирганини ҳам эслади. 2022 йилда сериал намойиш этилганидан кўп ўтмай, унинг қанчалик улкан машҳурликка эришганини англаб етган.

Ортега Бразилиядаги Comic-Con тадбирида мухлислар олдига чиққан пайтини ҳам эслаб, айрим одамлар ҳаяжондан ҳушидан кетганини айтди.

«Бу бино ичида зилзила содир бўлаётгандек эди. Бу оддий ҳолат эмасди», — дея хотирлади актриса.

Бугун 23 ёшли Ортега Голливуднинг энг машҳур ёш юлдузларидан бири ҳисобланади. Аммо унинг айтишича, бундай машҳурликни у болалигида тасаввур ҳам қилмаган.

Актриса етти ёшида ота-онасига актёр бўлишни хоҳлашини айтганида эса улар унинг гапига ишониш ўрнига кулган. Орадан йиллар ўтиб, ўша қизалоқ бутун дунё танидиган юлдузга айланди.

Дженна ОртегаАриана ГрандеТим БёртонБразилия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Малика Равшанова 10 ёшга тўлган қизини табриклади (видео)Малика Равшанова 10 ёшга тўлган қизини табриклади (видео)Бугун, 00:54Зебо Рахимова Монакодаги кактуслар боғига бориб, ноодатий кактусларни кўрсатди (видео)Зебо Рахимова Монакодаги кактуслар боғига бориб, ноодатий кактусларни кўрсатди (видео)Кеча, 23:59Актриса Фарангиз Абдазова илк бор она бўлдиАктриса Фарангиз Абдазова илк бор она бўлдиКеча, 23:33Дипломат бўлиши кутилган Шаҳзода Матчонова қандай қилиб актриса бўлиб қолди?Дипломат бўлиши кутилган Шаҳзода Матчонова қандай қилиб актриса бўлиб қолди?Кеча, 17:08Дубайда Дурдона Қурбоновага ўхшаш қиз топилди (видео)Дубайда Дурдона Қурбоновага ўхшаш қиз топилди (видео)Кеча, 15:58Дилноза Кубаева нега айнан Зебо Рахимовани шогирдликка олган?Дилноза Кубаева нега айнан Зебо Рахимовани шогирдликка олган?Кеча, 15:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Дурдона Қурбонова янги клипда мол соғмоқчи эди, аммо ҳаммаси режадагидек кетмади!
Дурдона Қурбонова янги клипда мол соғмоқчи эди, аммо ҳаммаси режадагидек кетмади!