Лионель Месси отасининг вафоти сабабли вақтинча сафдан чиқди
Интер Миами сардори Лионель Месси отаси Хорхе Месси 68 ёшида вафот этгани сабабли вақтинча майдонга тушмайди. Хорхе Мессининг вафоти муносабати билан жамоа футболчилари ва мураббийлар штаби Лионель Мессига ҳамдардлик билдирди, Лигалар кубоги учрашуви олдидан эса бир дақиқалик сукут сақланди. Лионель Мессининг жамоа сафига қайтиш санаси ҳозирча номаълум, клуб унга мотам тутиши ва руҳий тикланиши учун зарур вақтни берди.
Интер Миами жамоаси сардори Лионель Месси оиласидаги оғир жудолик сабабли вақтинча майдонга тушмайдиган бўлди. Футболчининг отаси Хорхе Месси Аргентинанинг Росарио шаҳридаги шифохоналардан бирида 68 ёшида ҳаётдан кўз юмди. Ушбу қайғули хабар бутун Америка клуби жамоасини чуқур қайғуга солди ва жамоадошлар ҳамда мураббийлар штаби аргентиналик ҳужумчига ўз ҳамдардлигини билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, фожиали воқеа жамоа ички муҳитига ва унинг психологик ҳолатига жиддий таъсир кўрсатган. Интер Миами бош мураббийи Гилермо Ҳоёс бу йўқотиш бутун кийиниш хонасига қаттиқ ботганини яширмади. Унинг сўзларига кўра, бундай оғир дамларда кўпинча керакли сўзларни топиш қийин кечади ва клуб ўз етакчисини ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга тайёр.
Хотира маросими ва мухлислар далдаКлуб раҳбарияти ва жамоа марҳум Хорхе Мессининг хотирасини муносиб тарзда ёдга олди. Ну стадионида бўлиб ўтган сўнгги Лигалар кубоги учрашуви олдидан бир дақиқалик сукут сақланди, стадион экранларида эса унинг исми намойиш этилди. Шунингдек, майдонга тушган футболчилар ҳурмат белгиси сифатида қора боғичлар тақиб ҳаракат қилишди.
Стадионга йиғилган минглаб мухлислар ҳам ўз сардорига бефарқ қолмадилар. Ишқибозлар ўйиннинг 10-дақиқасида Лео шарафига махсус байроқлар кўтариб, уни қўллаб-қувватлашди ва трибунада «Фуерза Лео» деб ёзилган таъсирли баннер намойиш этилди. Бу каби эҳтиромлар футбол оламида инсонийлик ҳамиша биринчи ўринда туришини яна бир бор тасдиқлади.
Майдонга қайтиш санаси номаълумҲозирги вақтда Лионель Мессининг жамоа сафига қачон қайтиши аниқ эмас. Бош мураббий Гилермо Ҳоёс афсонавий футболчига оиласи даврасида мотам тутиши ва руҳий тикланиб олиши учун қанча вақт керак бўлса, шунча муҳлат берилишини таъкидлади. Клуб раҳбарияти ҳам спорт натижаларидан кўра инсоний омил муҳимроқ эканини билдириб, ҳужумчига тўлиқ эркинлик берди.
Шунга қарамай, Интер Миами олдинда турган расмий учрашувларга тайёргарлик кўришда давом этмоқда. Жамоа чоршанба куни 2026-йилги Лигалар кубоги гуруҳ босқичи доирасида Клуб Леон жамоасига қарши баҳс олиб боради. Мураббийлар штаби майдонда етакчининг йўғлигини қоплаш учун тактика устида ишламоқда.
…