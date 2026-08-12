Лионель Месси отасининг вафоти сабабли вақтинча сафдан чиқди

·39·Спорт
Лионель Месси отасининг вафоти сабабли вақтинча сафдан чиқди
Қисқача

Интер Миами сардори Лионель Месси отаси Хорхе Месси 68 ёшида вафот этгани сабабли вақтинча майдонга тушмайди. Хорхе Мессининг вафоти муносабати билан жамоа футболчилари ва мураббийлар штаби Лионель Мессига ҳамдардлик билдирди, Лигалар кубоги учрашуви олдидан эса бир дақиқалик сукут сақланди. Лионель Мессининг жамоа сафига қайтиш санаси ҳозирча номаълум, клуб унга мотам тутиши ва руҳий тикланиши учун зарур вақтни берди.

Интер Миами жамоаси сардори Лионель Месси оиласидаги оғир жудолик сабабли вақтинча майдонга тушмайдиган бўлди. Футболчининг отаси Хорхе Месси Аргентинанинг Росарио шаҳридаги шифохоналардан бирида 68 ёшида ҳаётдан кўз юмди. Ушбу қайғули хабар бутун Америка клуби жамоасини чуқур қайғуга солди ва жамоадошлар ҳамда мураббийлар штаби аргентиналик ҳужумчига ўз ҳамдардлигини билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, фожиали воқеа жамоа ички муҳитига ва унинг психологик ҳолатига жиддий таъсир кўрсатган. Интер Миами бош мураббийи Гилермо Ҳоёс бу йўқотиш бутун кийиниш хонасига қаттиқ ботганини яширмади. Унинг сўзларига кўра, бундай оғир дамларда кўпинча керакли сўзларни топиш қийин кечади ва клуб ўз етакчисини ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга тайёр.

Хотира маросими ва мухлислар далда

Клуб раҳбарияти ва жамоа марҳум Хорхе Мессининг хотирасини муносиб тарзда ёдга олди. Ну стадионида бўлиб ўтган сўнгги Лигалар кубоги учрашуви олдидан бир дақиқалик сукут сақланди, стадион экранларида эса унинг исми намойиш этилди. Шунингдек, майдонга тушган футболчилар ҳурмат белгиси сифатида қора боғичлар тақиб ҳаракат қилишди.

Стадионга йиғилган минглаб мухлислар ҳам ўз сардорига бефарқ қолмадилар. Ишқибозлар ўйиннинг 10-дақиқасида Лео шарафига махсус байроқлар кўтариб, уни қўллаб-қувватлашди ва трибунада «Фуерза Лео» деб ёзилган таъсирли баннер намойиш этилди. Бу каби эҳтиромлар футбол оламида инсонийлик ҳамиша биринчи ўринда туришини яна бир бор тасдиқлади.

Майдонга қайтиш санаси номаълум

Ҳозирги вақтда Лионель Мессининг жамоа сафига қачон қайтиши аниқ эмас. Бош мураббий Гилермо Ҳоёс афсонавий футболчига оиласи даврасида мотам тутиши ва руҳий тикланиб олиши учун қанча вақт керак бўлса, шунча муҳлат берилишини таъкидлади. Клуб раҳбарияти ҳам спорт натижаларидан кўра инсоний омил муҳимроқ эканини билдириб, ҳужумчига тўлиқ эркинлик берди.

Шунга қарамай, Интер Миами олдинда турган расмий учрашувларга тайёргарлик кўришда давом этмоқда. Жамоа чоршанба куни 2026-йилги Лигалар кубоги гуруҳ босқичи доирасида Клуб Леон жамоасига қарши баҳс олиб боради. Мураббийлар штаби майдонда етакчининг йўғлигини қоплаш учун тактика устида ишламоқда.

Лионель МессиИнтер МиамиФутболАргентинаЛигалар кубоги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал ўз тарбияланувчисини рақибларга таклиф қилдиАрсенал ўз тарбияланувчисини рақибларга таклиф қилдиБугун, 11:30Гиннес китобида янги сенсация: футболчи оламшумул рекордга қандай эришди?Гиннес китобида янги сенсация: футболчи оламшумул рекордга қандай эришди?Бугун, 11:29Энсо Мареска Эрлинг Холанд қоидаси ва Манчестер Сити ҳақида гапирдиЭнсо Мареска Эрлинг Холанд қоидаси ва Манчестер Сити ҳақида гапирдиБугун, 11:18Барселона ҳужумчиси оғир жароҳат туфайли трансферини бой бердиБарселона ҳужумчиси оғир жароҳат туфайли трансферини бой бердиБугун, 11:15Барселона Педро Порро трансфери бўйича музокараларга киришдиБарселона Педро Порро трансфери бўйича музокараларга киришдиБугун, 10:13PSJ Ферран Торрес трансфери бўйича Барселона билан келишувга эришдиPSJ Ферран Торрес трансфери бўйича Барселона билан келишувга эришдиБугун, 09:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади