Анн Хэтэуэй ҳомиладорлиги ҳақидаги миш-мишларга жавоб берди
Голливуд юлдузи Анн Хэтэуэй Лос-Анжелесдаги «Oak Streetнинг охири» фильми премьерасида иштирок этгач, ижтимоий тармоқларда яна муҳокамалар марказига тушди. Бироқ бу сафар гап нафақат унинг либоси, балки ҳомиладорлик қомати ҳақидаги ғалати тахминлар ҳақида ҳам кетди.
Актрисанинг премьерадаги муздек кўк рангдаги плаш услубидаги топи ва паст белли жинси шимларидан иборат образи интернет фойдаланувчиларига ёқмади. Айримлар унинг кийиниш услубини «ёпишқоқ» дея танқид қилди.
Бироқ муҳокамалар шу билан тўхтаб қолмади. Тармоқ фойдаланувчиларидан баъзилари Хэтэуэйнинг ҳомиладорлик қомати ҳақиқий эмаслиги ҳақида турли тахминларни илгари сурди.
Айрим изоҳларда актрисанинг ташқи кўринишига шубҳа билдирилиб, ҳатто унинг қорни ва танасидаги ўзгаришлар «сохта» экани ҳақида даъволар пайдо бўлди. Баъзилар эса унинг қоматини атайлаб ўзгартирганини тахмин қилди.
Анн Хэтэуэй эса бундай гапларга узоқ жавоб бермади. 10 август куни у Instagram саҳифасида «Мен билан тайёрланинг» видеосини эълон қилиб, миш-мишларга ўзига хос тарзда нуқта қўйди.
Актриса видеога атиги тўрт сўздан иборат жавоб қолдирди: «Сохта соч, ҳақиқий думба».
Бу жавоб кўплаб мухлисларнинг эътиборини тортди. Фойдаланувчилар актрисанинг асоссиз тахминларга жавоб қайтарганини қўллаб-қувватлади.
Маълумки, Хэтэуэй июнь ойида учинчи фарзандини кутаётганини маълум қилган эди. Ўшанда у оқ либосдаги видеосини бўлишиб, қорнидаги ҳомиладорлик белгилари кўзга ташланаётганини кўрсатган.
43 ёшида яна она бўлиш арафасида турган актриса аввалроқ бу ҳомиладорликни ўзи ва турмуш ўртоғи Адам Шульман учун кутилмаган, аммо катта бахт эканини айтган.
Шунга қарамай, актрисанинг ташқи кўриниши интернетда муҳокама қилиниши давом этмоқда. Хэтэуэй эса бу гапларга жиддий муносабат билдириш ўрнига, ҳазил ва қисқа жавоб орқали ўз позициясини очиқ кўрсатди.
…