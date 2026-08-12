Анн Хэтэуэй ҳомиладорлиги ҳақидаги миш-мишларга жавоб берди

·0·Маданият
Анн Хэтэуэй ҳомиладорлиги ҳақидаги миш-мишларга жавоб берди

Голливуд юлдузи Анн Хэтэуэй Лос-Анжелесдаги «Oak Streetнинг охири» фильми премьерасида иштирок этгач, ижтимоий тармоқларда яна муҳокамалар марказига тушди. Бироқ бу сафар гап нафақат унинг либоси, балки ҳомиладорлик қомати ҳақидаги ғалати тахминлар ҳақида ҳам кетди.

Актрисанинг премьерадаги муздек кўк рангдаги плаш услубидаги топи ва паст белли жинси шимларидан иборат образи интернет фойдаланувчиларига ёқмади. Айримлар унинг кийиниш услубини «ёпишқоқ» дея танқид қилди.

Бироқ муҳокамалар шу билан тўхтаб қолмади. Тармоқ фойдаланувчиларидан баъзилари Хэтэуэйнинг ҳомиладорлик қомати ҳақиқий эмаслиги ҳақида турли тахминларни илгари сурди.

Айрим изоҳларда актрисанинг ташқи кўринишига шубҳа билдирилиб, ҳатто унинг қорни ва танасидаги ўзгаришлар «сохта» экани ҳақида даъволар пайдо бўлди. Баъзилар эса унинг қоматини атайлаб ўзгартирганини тахмин қилди.

Анн Хэтэуэй эса бундай гапларга узоқ жавоб бермади. 10 август куни у Instagram саҳифасида «Мен билан тайёрланинг» видеосини эълон қилиб, миш-мишларга ўзига хос тарзда нуқта қўйди.

Enn Xeteuey qizil lab bo'yog'i va och ko'k rangli topda tadbirda tabassum qilmoqda.

Актриса видеога атиги тўрт сўздан иборат жавоб қолдирди: «Сохта соч, ҳақиқий думба».

Бу жавоб кўплаб мухлисларнинг эътиборини тортди. Фойдаланувчилар актрисанинг асоссиз тахминларга жавоб қайтарганини қўллаб-қувватлади.

Маълумки, Хэтэуэй июнь ойида учинчи фарзандини кутаётганини маълум қилган эди. Ўшанда у оқ либосдаги видеосини бўлишиб, қорнидаги ҳомиладорлик белгилари кўзга ташланаётганини кўрсатган.

43 ёшида яна она бўлиш арафасида турган актриса аввалроқ бу ҳомиладорликни ўзи ва турмуш ўртоғи Адам Шульман учун кутилмаган, аммо катта бахт эканини айтган.

Шунга қарамай, актрисанинг ташқи кўриниши интернетда муҳокама қилиниши давом этмоқда. Хэтэуэй эса бу гапларга жиддий муносабат билдириш ўрнига, ҳазил ва қисқа жавоб орқали ўз позициясини очиқ кўрсатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дженна Ортега ташқи кўриниши сабаб шов-шувга айландиДженна Ортега ташқи кўриниши сабаб шов-шувга айландиБугун, 10:40Малика Равшанова 10 ёшга тўлган қизини табриклади (видео)Малика Равшанова 10 ёшга тўлган қизини табриклади (видео)Бугун, 00:54Зебо Рахимова Монакодаги кактуслар боғига бориб, ноодатий кактусларни кўрсатди (видео)Зебо Рахимова Монакодаги кактуслар боғига бориб, ноодатий кактусларни кўрсатди (видео)Кеча, 23:59Актриса Фарангиз Абдазова илк бор она бўлдиАктриса Фарангиз Абдазова илк бор она бўлдиКеча, 23:33Дипломат бўлиши кутилган Шаҳзода Матчонова қандай қилиб актриса бўлиб қолди?Дипломат бўлиши кутилган Шаҳзода Матчонова қандай қилиб актриса бўлиб қолди?Кеча, 17:08Дубайда Дурдона Қурбоновага ўхшаш қиз топилди (видео)Дубайда Дурдона Қурбоновага ўхшаш қиз топилди (видео)Кеча, 15:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Дурдона Қурбонова янги клипда мол соғмоқчи эди, аммо ҳаммаси режадагидек кетмади!
Дурдона Қурбонова янги клипда мол соғмоқчи эди, аммо ҳаммаси режадагидек кетмади!