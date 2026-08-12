Starship космик кемаси йилига 10 миллион тонна юк ташиши мумкин

·0·Техно
Starship космик кемаси йилига 10 миллион тонна юк ташиши мумкин

Илон Маск ўзининг улкан режалари доирасида Starship ракета тизимлари келгусида Ер орбитасига йилига 10 миллион тоннагача фойдали юк етказиб беришга қодир бўлишини маълум қилди. Ixbt.com нашрининг ёзишича, бундай улкан кўрсаткич келгусида Ойшарқ, Марс ва бошқа осмон жисмларида мустақил цивилизацияни бунёд этиш учун зарур бўлган асосий омил ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, агар инсоният ўзини ўзи таъминлай оладиган кўп сайёрали турга айланишни истаса, айнан шунча миқдордаги юкларни фазога ташиш талаб этилади. Маскнинг фикрича, агар Ер орбитасига миллионлаб тонна юкларни чиқариш имкони бўлмаса, бошқа сайёраларда барқарор базаларни қуриш ҳам мутлақо мумкин эмас.

Фазовий логистика ва парвозлар жадвали

SpaceX компанияси ўзининг улкан амбицияларини амалга ошириш йўлида Starship кемаларини соатига камида бир мартадан кўп — йилига 10 000 мартадан зиёд учиришни режалаштирмоқда. Ҳар бир рейсда кема 200 тоннадан ортиқ юкни кўтара олишини инобатга олсак, айнан ана шундай юқори интенсивлик кўзланган миллионлаб тонналик натижага чиқишни таъминлайди.

Бундай мислсиз парвозлар суръатини қўллаб-қувватлаш учун компания ракета кемаларини оммавий ишлаб чиқаришга жиддий тайёргарлик кўрмоқда. Янги Гигабай заводларида йилига 10 000 тагача шундай космик кемаларни йиғиш имконияти яратилиши кутилмоқда, бу эса космонавтика тарихидаги энг йирик саноат сакраши бўлади.

Марс колонизацияси истиқболлари

Илон Маск келтириб ўтган рақамлар унинг кўп сайёрали келажак ҳақидаги концептуал қарашлари билан чамбарчас боғлиқдир. Аввалроқ тадбиркор Марсда ўзини ўзи таъминлай оладиган мустақил колониянинг минимал чегараси камида 100 000 кишидан ва 1 миллион тонна юкдан иборат бўлиши кераклигини тахмин қилган эди.

Мазкур лойиҳанинг амалга ошиши нафақат SpaceX, балки бутун башарият учун янги давр эшикларини очади. Ҳозирда ишлаб чиқилаётган технологиялар келгусида Ер ва фазо ўртасидаги логистикани тубдан ўзгартириб юбориши ва инсониятни чинакам космик цивилизацияга айлантириши башорат қилинмоқда.

StarshipИлон МаскSpaceXМарсКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда дунёдаги энг йирик гидротурбина ротори ўрнатилдиХитойда дунёдаги энг йирик гидротурбина ротори ўрнатилдиБугун, 13:23GeForce RTX 5090 нархи ошиб, расмий қийматидан 135 фоизга қимматлашдиGeForce RTX 5090 нархи ошиб, расмий қийматидан 135 фоизга қимматлашдиБугун, 12:59Стирлинг двигателида ишлайдиган ноёб стеампунк компьютер яратилдиСтирлинг двигателида ишлайдиган ноёб стеампунк компьютер яратилдиБугун, 12:30АҚШ ва яна 38 давлат ракеталар учирилиши ҳақида олдиндан огоҳлантиришни талаб қилдиАҚШ ва яна 38 давлат ракеталар учирилиши ҳақида олдиндан огоҳлантиришни талаб қилдиБугун, 11:57Redmi K100 Pro Max флагмани улкан батарея ва кучли процессор билан тақдим этилдиRedmi K100 Pro Max флагмани улкан батарея ва кучли процессор билан тақдим этилдиБугун, 10:54Ҳиндистоннинг Юлу стартсапи электр велосипедлар паркини кенгайтириш учун 93 миллион доллар маблағ жалб қилдиҲиндистоннинг Юлу стартсапи электр велосипедлар паркини кенгайтириш учун 93 миллион доллар маблағ жалб қилдиБугун, 09:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди