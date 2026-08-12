Starship космик кемаси йилига 10 миллион тонна юк ташиши мумкин
Илон Маск ўзининг улкан режалари доирасида Starship ракета тизимлари келгусида Ер орбитасига йилига 10 миллион тоннагача фойдали юк етказиб беришга қодир бўлишини маълум қилди. Ixbt.com нашрининг ёзишича, бундай улкан кўрсаткич келгусида Ойшарқ, Марс ва бошқа осмон жисмларида мустақил цивилизацияни бунёд этиш учун зарур бўлган асосий омил ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, агар инсоният ўзини ўзи таъминлай оладиган кўп сайёрали турга айланишни истаса, айнан шунча миқдордаги юкларни фазога ташиш талаб этилади. Маскнинг фикрича, агар Ер орбитасига миллионлаб тонна юкларни чиқариш имкони бўлмаса, бошқа сайёраларда барқарор базаларни қуриш ҳам мутлақо мумкин эмас.
Фазовий логистика ва парвозлар жадвалиSpaceX компанияси ўзининг улкан амбицияларини амалга ошириш йўлида Starship кемаларини соатига камида бир мартадан кўп — йилига 10 000 мартадан зиёд учиришни режалаштирмоқда. Ҳар бир рейсда кема 200 тоннадан ортиқ юкни кўтара олишини инобатга олсак, айнан ана шундай юқори интенсивлик кўзланган миллионлаб тонналик натижага чиқишни таъминлайди.
Бундай мислсиз парвозлар суръатини қўллаб-қувватлаш учун компания ракета кемаларини оммавий ишлаб чиқаришга жиддий тайёргарлик кўрмоқда. Янги Гигабай заводларида йилига 10 000 тагача шундай космик кемаларни йиғиш имконияти яратилиши кутилмоқда, бу эса космонавтика тарихидаги энг йирик саноат сакраши бўлади.
Марс колонизацияси истиқболлариИлон Маск келтириб ўтган рақамлар унинг кўп сайёрали келажак ҳақидаги концептуал қарашлари билан чамбарчас боғлиқдир. Аввалроқ тадбиркор Марсда ўзини ўзи таъминлай оладиган мустақил колониянинг минимал чегараси камида 100 000 кишидан ва 1 миллион тонна юкдан иборат бўлиши кераклигини тахмин қилган эди.
Мазкур лойиҳанинг амалга ошиши нафақат SpaceX, балки бутун башарият учун янги давр эшикларини очади. Ҳозирда ишлаб чиқилаётган технологиялар келгусида Ер ва фазо ўртасидаги логистикани тубдан ўзгартириб юбориши ва инсониятни чинакам космик цивилизацияга айлантириши башорат қилинмоқда.
…