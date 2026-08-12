Бавария 18 ёшли сенегаллик иқтидор билан узоқ муддатли шартнома имзолади

·24·Спорт
Бавария 18 ёшли сенегаллик иқтидор билан узоқ муддатли шартнома имзолади
Қисқача

Бавария 18 ёшли сенегаллик ярим ҳимоячи Бара Сапоко Ндиае билан 2031-йилнинг ёзигача мўлжалланган шартнома имзолади. Ндиае Гамбинос Старс Африка клубидан амалга оширилган дастлабки ижара даврида тезлиги ва интеллектуал ўйини билан мураббийлар штабининг эътиборини тортган.

Мюнхеннинг Бавария клуби ярим ҳимоя чизиғини янада кучайтириш мақсадида истиқболли трансферни амалга оширди. Bild нашри тарқатган маълумотларга кўра, немис гранди 18 ёшли сенегаллик иқтидорли футболчи Бара Сапоко Ндиаенинг трансферини расман эълон қилди. Ёш ярим ҳимоячи клуб билан 2031-йилнинг ёзигача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу трансфер клуб раҳбариятининг келажакка қаратилган муҳим сармояси сифатида баҳоланмоқда. Ндиае Мюнхенда сўнгги саккиз мавсум давомида Бавария шарафини муносиб ҳимоя қилган тажрибали ярим ҳимоячи Леон Горецканинг кетишидан бўшаган ўринни эгаллаши кутилмоқда. Янги футболчи жамоанинг тажрибали ўйинчилари қаторида рақобатбардош муҳитни таъминлайди.

Янги иқтидор ва унинг жамоадаги ўрни

Ёш футболчи келган заҳоти мутахассислар ва мухлислар эътиборини тортиб улгурди. Унга ҳозиргаёқ «сенегаллик Горецка» деган фахрий лақаб берилди. Бу таққослаш унинг жисмоний бақувватлиги, майдондаги ҳаракатчанлиги ва ўйинни ўқий олиш қобилиятига берилган юқори баҳодир.

Бавария бош мураббийи Венсан Компани ушбу футболчининг имкониятларини олдиндан кузатиб келган. Гамбинос Старс Африка клубидан амалга оширилган дастлабки ижара даврида футболчи ўзининг тезлиги ва интеллектуал ўйини билан мураббийлар штабини лол қолдирганди. Трансфер расман шу ҳафта тасдиқланган бўлса-да, Ндиае аллақачон жамоанинг Осиё ва Тегернсеедаги мавсумолди йиғинларида қатнашиб, асосий таркибга мослашишга улгурди.

Клубдаги ёшлар сиёсати ва сенегалликлар анъанаси

Бара Сапоко Ндиаенинг келиши Мюнхен клубида шаклланиб бораётган янги анъатни давом эттиради. У ўзидан олдин Бавария либосини кийган Боуна Сарр, Садио Мане ҳамда 2025–2026-йилги мавсумда тўп сурган Николас Джексон изидан борди.

Шунингдек, мазкур трансфер клубнинг ёш истеъдодларга таяниш стратегиясига тўла мос келади. Ндиае Аллианз Аренада ўз тенгдошлари бўлган Леннарт Карл, Давид Сантос Дайбер, Касциано Kiaла, Майкон Кардозо ва Виздом Майк каби истиқболли ўйинчилар билан бирга тўп суради. Бавария спорт директори Кристоф Фрейд футболчининг нафақат майдонда, балки ундан ташқарида ҳам ижобий характерга эгалигини алоҳида таъкидлаб ўтди.

БаварияВенсан КомпаниБара Сапоко НдиаеГермания чемпионатиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси ёзги трансфер ойнасида навбатдаги футболчини ўз сафига қўшиб олдиЧелси ёзги трансфер ойнасида навбатдаги футболчини ўз сафига қўшиб олдиБугун, 14:19Майк Менян келажаги сўроқ остида: Ал-Насср дарвозабон учун даъвогарМайк Менян келажаги сўроқ остида: Ал-Насср дарвозабон учун даъвогарБугун, 13:58Арсеналнинг янги дарвозабони трансфери танқидга учрадиАрсеналнинг янги дарвозабони трансфери танқидга учрадиБугун, 13:55Митре 2026 йилги Коммунитй Шиелд учун янги Ултимах Pro тўпини тақдим этдиМитре 2026 йилги Коммунитй Шиелд учун янги Ултимах Pro тўпини тақдим этдиБугун, 13:34Виржил ван Дейк Ливерпулнинг янги иқтидорига маслаҳат бердиВиржил ван Дейк Ливерпулнинг янги иқтидорига маслаҳат бердиБугун, 13:32Рио Фердинанд Манчестер Юнайтедни Майлс Люис-Скеллининг трансферига чақирдиРио Фердинанд Манчестер Юнайтедни Майлс Люис-Скеллининг трансферига чақирдиБугун, 13:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади