Бавария 18 ёшли сенегаллик иқтидор билан узоқ муддатли шартнома имзолади
Бавария 18 ёшли сенегаллик ярим ҳимоячи Бара Сапоко Ндиае билан 2031-йилнинг ёзигача мўлжалланган шартнома имзолади. Ндиае Гамбинос Старс Африка клубидан амалга оширилган дастлабки ижара даврида тезлиги ва интеллектуал ўйини билан мураббийлар штабининг эътиборини тортган.
Мюнхеннинг Бавария клуби ярим ҳимоя чизиғини янада кучайтириш мақсадида истиқболли трансферни амалга оширди. Bild нашри тарқатган маълумотларга кўра, немис гранди 18 ёшли сенегаллик иқтидорли футболчи Бара Сапоко Ндиаенинг трансферини расман эълон қилди. Ёш ярим ҳимоячи клуб билан 2031-йилнинг ёзигача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу трансфер клуб раҳбариятининг келажакка қаратилган муҳим сармояси сифатида баҳоланмоқда. Ндиае Мюнхенда сўнгги саккиз мавсум давомида Бавария шарафини муносиб ҳимоя қилган тажрибали ярим ҳимоячи Леон Горецканинг кетишидан бўшаган ўринни эгаллаши кутилмоқда. Янги футболчи жамоанинг тажрибали ўйинчилари қаторида рақобатбардош муҳитни таъминлайди.
Янги иқтидор ва унинг жамоадаги ўрниЁш футболчи келган заҳоти мутахассислар ва мухлислар эътиборини тортиб улгурди. Унга ҳозиргаёқ «сенегаллик Горецка» деган фахрий лақаб берилди. Бу таққослаш унинг жисмоний бақувватлиги, майдондаги ҳаракатчанлиги ва ўйинни ўқий олиш қобилиятига берилган юқори баҳодир.
Бавария бош мураббийи Венсан Компани ушбу футболчининг имкониятларини олдиндан кузатиб келган. Гамбинос Старс Африка клубидан амалга оширилган дастлабки ижара даврида футболчи ўзининг тезлиги ва интеллектуал ўйини билан мураббийлар штабини лол қолдирганди. Трансфер расман шу ҳафта тасдиқланган бўлса-да, Ндиае аллақачон жамоанинг Осиё ва Тегернсеедаги мавсумолди йиғинларида қатнашиб, асосий таркибга мослашишга улгурди.
Клубдаги ёшлар сиёсати ва сенегалликлар анъанасиБара Сапоко Ндиаенинг келиши Мюнхен клубида шаклланиб бораётган янги анъатни давом эттиради. У ўзидан олдин Бавария либосини кийган Боуна Сарр, Садио Мане ҳамда 2025–2026-йилги мавсумда тўп сурган Николас Джексон изидан борди.
Шунингдек, мазкур трансфер клубнинг ёш истеъдодларга таяниш стратегиясига тўла мос келади. Ндиае Аллианз Аренада ўз тенгдошлари бўлган Леннарт Карл, Давид Сантос Дайбер, Касциано Kiaла, Майкон Кардозо ва Виздом Майк каби истиқболли ўйинчилар билан бирга тўп суради. Бавария спорт директори Кристоф Фрейд футболчининг нафақат майдонда, балки ундан ташқарида ҳам ижобий характерга эгалигини алоҳида таъкидлаб ўтди.
…