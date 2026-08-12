Сунъий интеллект компанияларида 90 соатлик иш ҳафтаси фош этилди

·0·Техно
Сунъий интеллект компанияларида 90 соатлик иш ҳафтаси фош этилди

BBC нашрининг хабар беришича, дунёдаги етакчи сунъий интеллект компаниялари, жумладан OpenAI, Anthropic, Meta ва Google ходимлари стандарт 40 соатлик меъёрдан сезиларли даражада ошиб кетадиган ота-она иш жадваллари, жумладан ҳафтасига 90 соатгача ишлашга мажбур бўлмоқдалар. Мазкур ҳолат технология соҳасидаги шиддатли рақобат ва маҳсулотларни тезкор бозорга чиқариш босими ходимлар зиммасига қандай оғир юк тушираётганини кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Нашр маълумотларига кўра, OpenAI ва Anthropic компанияларида маҳсулотларни релез қилиш олдидан ўтказиладиган спритлар пайтида ходимлар ҳафтасига 90 соатлаб меҳнат қилишган. Шунингдек, OpenAI ходимлари одатий ҳолларда ҳам камида 70 соатлик иш ҳафтасида меҳнат қилишларини билдиришган. Meta ва Google компанияларида эса сунъий интеллект моделларини тайёрлаш бўйича кечки сменалар, дам олиш кунларидаги фаолият ва доимий навбатчиликлар одатий ҳолга айлангани айтилмоқда.

Корпоратив вадалар ва реаллик ўртасидаги зиддият

Бироқ, келтирилган рақамлар ходимларнинг оғзаки ҳикояларига асосланган бўлиб, компанияларнинг расмий иш графити сифатида тасдиқланмаган. OpenAI ва Anthropic BBC сўровларини жавобсиз қолдирган бўлса, Meta ва Google компаниялари ходимларнинг меҳнат шароитларини изоҳлашдан бош тортишган. OpenAI компаниясининг собиқ техник ходимларидан бири ҳам дам олиш кунларидаги ишлар, мунтазам равишда ўтказиладиган инқирозий йиғилишлар ва юқори даражадаги зўриқиш муҳитини тасдиқлаган.

Ажабланарлиси шундаки, бу ҳолат OpenAI компаниясининг оммавий ташаббусларига зид келади. Илгари компания иш берувчиларга иш ҳақи миқдорини камайтирмаган ҳолда 4 кунлик ва 32 соатлик иш ҳафтасини синаб кўришни тавсия қилган эди. Бу эса йирик технологик гигантларнинг расмий баёнотлари ва амалдаги ички маданияти ўртасида жиддий тафовут борлигидан далолат беради.

Калифорния университети тадқиқоти нима дейди?

Калифорния университети инсон ресурслари ва технологиялар йўналишида ўтказган саккиз ойлик тадқиқоти ушбу жараённинг механизмини очиб берди. Америкалик олимлар битта йирик технологик компаниянинг 200 нафар ходимини кузатиб, генеративе AI (генератив сунъий интеллект) воситалари ходимларга айрим вазифаларни бажаришда тезлик берса-да, улар бўшаган вақтни дам олишга эмас, балки янада кенгроқ мажбуриятларни бажаришга сарфлашини аниқлашди.

Тадқиқот натижаларига кўра, ходимлар кўпинча ишни шахсий вақтларига кўчиришга, вазифалар ўртасида тез-тез чалғишга ва сунъий интеллект яратган натижаларни назорат қилишга мажбур бўлишмоқда. Гарчи бу илмий кузатув BBC тақдим этган 90 соатлик рақамларни бевосита тасдиқламаса-да, технологиялар автоматлаштириш орқали вақтни тежаш ўрнига, аксинча, инсон зиммасидаги вазифалар ҳажмини янада ошириб юборишини яққол кўрсатиб берди.

Сунъий интеллектOpenAIGoogleMetaТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starship космик кемаси йилига 10 миллион тонна юк ташиши мумкинStarship космик кемаси йилига 10 миллион тонна юк ташиши мумкинБугун, 13:52Хитойда дунёдаги энг йирик гидротурбина ротори ўрнатилдиХитойда дунёдаги энг йирик гидротурбина ротори ўрнатилдиБугун, 13:23GeForce RTX 5090 нархи ошиб, расмий қийматидан 135 фоизга қимматлашдиGeForce RTX 5090 нархи ошиб, расмий қийматидан 135 фоизга қимматлашдиБугун, 12:59Стирлинг двигателида ишлайдиган ноёб стеампунк компьютер яратилдиСтирлинг двигателида ишлайдиган ноёб стеампунк компьютер яратилдиБугун, 12:30АҚШ ва яна 38 давлат ракеталар учирилиши ҳақида олдиндан огоҳлантиришни талаб қилдиАҚШ ва яна 38 давлат ракеталар учирилиши ҳақида олдиндан огоҳлантиришни талаб қилдиБугун, 11:57Redmi K100 Pro Max флагмани улкан батарея ва кучли процессор билан тақдим этилдиRedmi K100 Pro Max флагмани улкан батарея ва кучли процессор билан тақдим этилдиБугун, 10:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди