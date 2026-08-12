Сунъий интеллект компанияларида 90 соатлик иш ҳафтаси фош этилди
BBC нашрининг хабар беришича, дунёдаги етакчи сунъий интеллект компаниялари, жумладан OpenAI, Anthropic, Meta ва Google ходимлари стандарт 40 соатлик меъёрдан сезиларли даражада ошиб кетадиган ота-она иш жадваллари, жумладан ҳафтасига 90 соатгача ишлашга мажбур бўлмоқдалар. Мазкур ҳолат технология соҳасидаги шиддатли рақобат ва маҳсулотларни тезкор бозорга чиқариш босими ходимлар зиммасига қандай оғир юк тушираётганини кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Нашр маълумотларига кўра, OpenAI ва Anthropic компанияларида маҳсулотларни релез қилиш олдидан ўтказиладиган спритлар пайтида ходимлар ҳафтасига 90 соатлаб меҳнат қилишган. Шунингдек, OpenAI ходимлари одатий ҳолларда ҳам камида 70 соатлик иш ҳафтасида меҳнат қилишларини билдиришган. Meta ва Google компанияларида эса сунъий интеллект моделларини тайёрлаш бўйича кечки сменалар, дам олиш кунларидаги фаолият ва доимий навбатчиликлар одатий ҳолга айлангани айтилмоқда.
Корпоратив вадалар ва реаллик ўртасидаги зиддиятБироқ, келтирилган рақамлар ходимларнинг оғзаки ҳикояларига асосланган бўлиб, компанияларнинг расмий иш графити сифатида тасдиқланмаган. OpenAI ва Anthropic BBC сўровларини жавобсиз қолдирган бўлса, Meta ва Google компаниялари ходимларнинг меҳнат шароитларини изоҳлашдан бош тортишган. OpenAI компаниясининг собиқ техник ходимларидан бири ҳам дам олиш кунларидаги ишлар, мунтазам равишда ўтказиладиган инқирозий йиғилишлар ва юқори даражадаги зўриқиш муҳитини тасдиқлаган.
Ажабланарлиси шундаки, бу ҳолат OpenAI компаниясининг оммавий ташаббусларига зид келади. Илгари компания иш берувчиларга иш ҳақи миқдорини камайтирмаган ҳолда 4 кунлик ва 32 соатлик иш ҳафтасини синаб кўришни тавсия қилган эди. Бу эса йирик технологик гигантларнинг расмий баёнотлари ва амалдаги ички маданияти ўртасида жиддий тафовут борлигидан далолат беради.
Калифорния университети тадқиқоти нима дейди?Калифорния университети инсон ресурслари ва технологиялар йўналишида ўтказган саккиз ойлик тадқиқоти ушбу жараённинг механизмини очиб берди. Америкалик олимлар битта йирик технологик компаниянинг 200 нафар ходимини кузатиб, генеративе AI (генератив сунъий интеллект) воситалари ходимларга айрим вазифаларни бажаришда тезлик берса-да, улар бўшаган вақтни дам олишга эмас, балки янада кенгроқ мажбуриятларни бажаришга сарфлашини аниқлашди.
Тадқиқот натижаларига кўра, ходимлар кўпинча ишни шахсий вақтларига кўчиришга, вазифалар ўртасида тез-тез чалғишга ва сунъий интеллект яратган натижаларни назорат қилишга мажбур бўлишмоқда. Гарчи бу илмий кузатув BBC тақдим этган 90 соатлик рақамларни бевосита тасдиқламаса-да, технологиялар автоматлаштириш орқали вақтни тежаш ўрнига, аксинча, инсон зиммасидаги вазифалар ҳажмини янада ошириб юборишини яққол кўрсатиб берди.
…