Арсеналнинг янги дарвозабони трансфери танқидга учради

·0·Спорт
Арсеналнинг янги дарвозабони трансфери танқидга учради

Лондоннинг Арсенал клуби сафига ёзги трансферлар даврида келиб қўшилган француз дарвозабони Иллан Меслиернинг қадамшоҳи футбол жамоатчилигида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Лидс Юнайтед билан амалдаги шартномаси ниҳоясига етгач, "канонирлар" сафига эркин агент сифатида кўчиб ўтган 26 ёшли посбоннинг захира ролини ихтиёр қилгани мутахассислар ва собиқ ўйинчиларнинг кескин эътирозига учради. Метро нашри хабар қилишича, клубнинг собиқ дарвозабони Грем Стек ушбу трансферни очиқдан-очиқ танқид остига олиб, футболчининг профессионал амбицияларини савол остига қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, Иллан Меслиер ўтган йиллар давомида Лидс Юнайтед сафида 215 та учрашувда майдонга тушиб, катта Премиер-лига тажрибасини тўплаган эди. Микел Артета жамоасига қўшилгач, у Девид Рая ҳамда Кепа Арризабалагага рақобатбардош тажрибали захира варианти сифатида кўрилганди. Бироқ Грем Стекнинг фикрича, асосий таркибда мунтазам ўйнаб келган дарвозабоннинг шунчаки учинчи рақамли посбон мақомига рози бўлиши унинг ғалаба қозониш йўлидаги шижоати пасайганидан дарак беради.

Тажрибали футболчининг захирани танлаши ҳайрат уйғотмоқда

Собиқ дарвозабон ўз интервюсида француз футболчисининг танловидан ҳайратда эканини яширмади. Унинг таъкидлашича, етарлича тажрибага эга бўлган ва кучли чемпионат шароитига мослашган футболчи доимий ўйин амалиётидан воз кечиб, ўзини босим остига қўймасликни афзал кўраётгандек таассурот қолдирмоқда. Стекнинг фикрича, Иллан Меслиер бу қадами билан ўз фаолиятида пасайиш сари йўл олган бўлиши мумкин.

"Мен уни сўроққа тутаман, ростдан ҳам бу дарвозабоннинг ҳаракатларини тушуна олмаяпман", — дея Грем Стекнинг сўзларини келтиради Метро нашри. Мутахассиснинг қўшимча қилишича, юқори сифатли ва Премер-лига савиясини яхши биладиган ўйинчининг учинчи рақамли мақом билан чекланиши унинг профессионал амбицияларига мос келмайди.

Академия истиқболи ва ёшлар тақдири

Мазкур трансфернинг яна бир оғриқли нуқтаси сифатида Арсенал академиясининг манфаатлари тилга олинди. Иллан Меслиернинг келиши клуб тарбияланувчиси, 20 ёшли Томми Сетфорднинг тақдирига ўз таъсирини кўрсатди. Ёш дарвозабон ўйин амалиётига эга бўлиши учун бошқа жамоага ижара асосида йўл олиши кутилмоқда. Бу эса клуб ўз ички захираларидан фойдаланиш ўрнига доимий равишда четдан футболчи сотиб олаётгани ҳақидаги саволларни юзага келтирмоқда.

Грем Стекнинг фикрича, Арсенал каби гранд клублар ўз академиясидан учинчи рақамли дарвозабонни етиштириб чиқариши керак эди. "Майли, у тажрибали, аммо уни майдонга тушириш эҳтимоли жуда паст. Менинг саволим шуки, Арсенал футбол клубида шу вазифани бажара оладиган бошқа маҳаллий дарвозабон йўқми? Улар академияда нима иш билан шуғулланишяпти?" — дея эътироз билдирди собиқ дарвозабон.

АрсеналИллан МеслиерГрем СтекПремиер-лигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Майк Менян келажаги сўроқ остида: Ал-Насср дарвозабон учун даъвогарМайк Менян келажаги сўроқ остида: Ал-Насср дарвозабон учун даъвогарБугун, 13:58Митре 2026 йилги Коммунитй Шиелд учун янги Ултимах Pro тўпини тақдим этдиМитре 2026 йилги Коммунитй Шиелд учун янги Ултимах Pro тўпини тақдим этдиБугун, 13:34Виржил ван Дейк Ливерпулнинг янги иқтидорига маслаҳат бердиВиржил ван Дейк Ливерпулнинг янги иқтидорига маслаҳат бердиБугун, 13:32Рио Фердинанд Манчестер Юнайтедни Майлс Люис-Скеллининг трансферига чақирдиРио Фердинанд Манчестер Юнайтедни Майлс Люис-Скеллининг трансферига чақирдиБугун, 13:14Арне Слот Нидерландия терма жамоасини бошқаришдан нима учун бош тортганини айтдиАрне Слот Нидерландия терма жамоасини бошқаришдан нима учун бош тортганини айтдиБугун, 12:51Бавария Гарри Кейнга ўринбосар сифатида Игор Тиагони нишонга олдиБавария Гарри Кейнга ўринбосар сифатида Игор Тиагони нишонга олдиБугун, 12:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади