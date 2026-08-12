Арсеналнинг янги дарвозабони трансфери танқидга учради
Лондоннинг Арсенал клуби сафига ёзги трансферлар даврида келиб қўшилган француз дарвозабони Иллан Меслиернинг қадамшоҳи футбол жамоатчилигида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Лидс Юнайтед билан амалдаги шартномаси ниҳоясига етгач, "канонирлар" сафига эркин агент сифатида кўчиб ўтган 26 ёшли посбоннинг захира ролини ихтиёр қилгани мутахассислар ва собиқ ўйинчиларнинг кескин эътирозига учради. Метро нашри хабар қилишича, клубнинг собиқ дарвозабони Грем Стек ушбу трансферни очиқдан-очиқ танқид остига олиб, футболчининг профессионал амбицияларини савол остига қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, Иллан Меслиер ўтган йиллар давомида Лидс Юнайтед сафида 215 та учрашувда майдонга тушиб, катта Премиер-лига тажрибасини тўплаган эди. Микел Артета жамоасига қўшилгач, у Девид Рая ҳамда Кепа Арризабалагага рақобатбардош тажрибали захира варианти сифатида кўрилганди. Бироқ Грем Стекнинг фикрича, асосий таркибда мунтазам ўйнаб келган дарвозабоннинг шунчаки учинчи рақамли посбон мақомига рози бўлиши унинг ғалаба қозониш йўлидаги шижоати пасайганидан дарак беради.
Тажрибали футболчининг захирани танлаши ҳайрат уйғотмоқдаСобиқ дарвозабон ўз интервюсида француз футболчисининг танловидан ҳайратда эканини яширмади. Унинг таъкидлашича, етарлича тажрибага эга бўлган ва кучли чемпионат шароитига мослашган футболчи доимий ўйин амалиётидан воз кечиб, ўзини босим остига қўймасликни афзал кўраётгандек таассурот қолдирмоқда. Стекнинг фикрича, Иллан Меслиер бу қадами билан ўз фаолиятида пасайиш сари йўл олган бўлиши мумкин.
"Мен уни сўроққа тутаман, ростдан ҳам бу дарвозабоннинг ҳаракатларини тушуна олмаяпман", — дея Грем Стекнинг сўзларини келтиради Метро нашри. Мутахассиснинг қўшимча қилишича, юқори сифатли ва Премер-лига савиясини яхши биладиган ўйинчининг учинчи рақамли мақом билан чекланиши унинг профессионал амбицияларига мос келмайди.
Академия истиқболи ва ёшлар тақдириМазкур трансфернинг яна бир оғриқли нуқтаси сифатида Арсенал академиясининг манфаатлари тилга олинди. Иллан Меслиернинг келиши клуб тарбияланувчиси, 20 ёшли Томми Сетфорднинг тақдирига ўз таъсирини кўрсатди. Ёш дарвозабон ўйин амалиётига эга бўлиши учун бошқа жамоага ижара асосида йўл олиши кутилмоқда. Бу эса клуб ўз ички захираларидан фойдаланиш ўрнига доимий равишда четдан футболчи сотиб олаётгани ҳақидаги саволларни юзага келтирмоқда.
Грем Стекнинг фикрича, Арсенал каби гранд клублар ўз академиясидан учинчи рақамли дарвозабонни етиштириб чиқариши керак эди. "Майли, у тажрибали, аммо уни майдонга тушириш эҳтимоли жуда паст. Менинг саволим шуки, Арсенал футбол клубида шу вазифани бажара оладиган бошқа маҳаллий дарвозабон йўқми? Улар академияда нима иш билан шуғулланишяпти?" — дея эътироз билдирди собиқ дарвозабон.
…