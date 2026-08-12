Майк Менян келажаги сўроқ остида: Ал-Насср дарвозабон учун даъвогар
Милан клубининг асосий дарвозабони ва сардорларидан бири Майк Менян жамоадаги ўзгаришлардан норозилиги сабабли ўз келажагини жиддий ўйлай бошлади. Ла Gazzetta делло Sport хабарига кўра, Франциялик дарвозабон учун Саудия Арабистонининг Ал-Насср клуби жиддий қизиқиш билдирмоқда ва трансфер учун тайёргарлик кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб раҳбарияти билан муносабатлар ўтган мавсум охиридаги кескин воқеалардан сўнг нозик паллага келиб қолди. Майк Менян Милан клубининг етакчи ўйинчиларидан бири бўлишига қарамай, раҳбариятнинг сўнгги қарорлари футболчида тушунмовчилик келтириб чиқарган.
Техник штабдаги ўзгаришлар ва норозилик сабаблариМенян норозилигининг асосий сабаби май ойида мураббийлар штабида амалга оширилган кескин ўзгаришлардир. Ўша пайтда бош мураббий Макс Аллегри, спорт директори Игли Таре ва фахрий дарвозабонлар мураббийи Клаудио Филиппи лавозимидан озод этилган эди.
Франциялик футболчи айниқса Клаудио Филиппи билан кучли профессионал алоқа ўрнатган бўлиб, айнан унинг ёрдамида Европанинг энг яхши дарвозабонларидан бирига айланган эди. Олдинги мавсумда Челси клубидан тушган таклифни Аллегри ва мавжуд бошқарув тузилмаси туфайли рад этган футболчи ҳозирда ўз вариантларини кўриб чиқмоқда.
Ал-Насср қизиқиши ва молиявий имкониятларКриштиану Роналду тўп сурадиган Саудия Арабистонининг Ал-Насср клуби таркибдаги Бентонинг ўрнини эгаллаши мумкин бўлган жаҳон даражасидаги посбонни изламоқда. Саудия чемпионатининг молиявий қудрати Милан учун жиддий синов туғдириши мумкин, чунки италияликлар аллақачон жамоанинг энг кўп маош олувчи ўйинчиларидан бири бўлган Менян учун бошланиши мумкин бўлган рақобатга бардош бериши қийин кечиши эҳтимолдан холи эмас.
Трансфер миш-мишларини кучайтирган яна бир омил Менян ва унинг жамоадош Адриен Рабио машғулотларга қайтишни кечиктирганидир. Миланелло базасига 12-августда келиши керак бўлган футболчилар ўз ташрифини 16-августга суришди. Гарчи клуб буни Жаҳон чемпионатидан кейинги қўшимча таътил деб тушунтирган бўлса-да, бу ҳолат футболчиларнинг собиқ мураббийлар штабига боғлиқлиги ва норозилигидан далолат беради.
Шартнома ва мухлислар хавотириҚоғозда Милан клуби қулай мавқега эга, чунки жорий йил бошида Менян билан 2031-йилнинг июнигача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзоланган эди. Бонуслар билан бирга йилига тахминан 7 миллион евро маош олувчи футболчининг амалдаги битими клубга дарвозабон масаласини ўн йилликка ҳал қилиш имкониятини берганди.
2021-йилда Жанлуижи Доннарумманинг ўрнига келганидан буён мухлислар севимлисига айланган Менянинг кетиш эҳтимоли россонерилар мухлисларини хавотирга солмоқда. Янги мавсум бошланиши олдидан Милан раҳбарияти футболчи билан ўтириб, келажак бўйича аниқ режани муҳокама қилишига тўғри келади.
…