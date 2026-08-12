Майк Менян келажаги сўроқ остида: Ал-Насср дарвозабон учун даъвогар

·0·Спорт
Майк Менян келажаги сўроқ остида: Ал-Насср дарвозабон учун даъвогар

Милан клубининг асосий дарвозабони ва сардорларидан бири Майк Менян жамоадаги ўзгаришлардан норозилиги сабабли ўз келажагини жиддий ўйлай бошлади. Ла Gazzetta делло Sport хабарига кўра, Франциялик дарвозабон учун Саудия Арабистонининг Ал-Насср клуби жиддий қизиқиш билдирмоқда ва трансфер учун тайёргарлик кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб раҳбарияти билан муносабатлар ўтган мавсум охиридаги кескин воқеалардан сўнг нозик паллага келиб қолди. Майк Менян Милан клубининг етакчи ўйинчиларидан бири бўлишига қарамай, раҳбариятнинг сўнгги қарорлари футболчида тушунмовчилик келтириб чиқарган.

Техник штабдаги ўзгаришлар ва норозилик сабаблари

Менян норозилигининг асосий сабаби май ойида мураббийлар штабида амалга оширилган кескин ўзгаришлардир. Ўша пайтда бош мураббий Макс Аллегри, спорт директори Игли Таре ва фахрий дарвозабонлар мураббийи Клаудио Филиппи лавозимидан озод этилган эди.

Франциялик футболчи айниқса Клаудио Филиппи билан кучли профессионал алоқа ўрнатган бўлиб, айнан унинг ёрдамида Европанинг энг яхши дарвозабонларидан бирига айланган эди. Олдинги мавсумда Челси клубидан тушган таклифни Аллегри ва мавжуд бошқарув тузилмаси туфайли рад этган футболчи ҳозирда ўз вариантларини кўриб чиқмоқда.

Ал-Насср қизиқиши ва молиявий имкониятлар

Криштиану Роналду тўп сурадиган Саудия Арабистонининг Ал-Насср клуби таркибдаги Бентонинг ўрнини эгаллаши мумкин бўлган жаҳон даражасидаги посбонни изламоқда. Саудия чемпионатининг молиявий қудрати Милан учун жиддий синов туғдириши мумкин, чунки италияликлар аллақачон жамоанинг энг кўп маош олувчи ўйинчиларидан бири бўлган Менян учун бошланиши мумкин бўлган рақобатга бардош бериши қийин кечиши эҳтимолдан холи эмас.

Трансфер миш-мишларини кучайтирган яна бир омил Менян ва унинг жамоадош Адриен Рабио машғулотларга қайтишни кечиктирганидир. Миланелло базасига 12-августда келиши керак бўлган футболчилар ўз ташрифини 16-августга суришди. Гарчи клуб буни Жаҳон чемпионатидан кейинги қўшимча таътил деб тушунтирган бўлса-да, бу ҳолат футболчиларнинг собиқ мураббийлар штабига боғлиқлиги ва норозилигидан далолат беради.

Шартнома ва мухлислар хавотири

Қоғозда Милан клуби қулай мавқега эга, чунки жорий йил бошида Менян билан 2031-йилнинг июнигача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзоланган эди. Бонуслар билан бирга йилига тахминан 7 миллион евро маош олувчи футболчининг амалдаги битими клубга дарвозабон масаласини ўн йилликка ҳал қилиш имкониятини берганди.

2021-йилда Жанлуижи Доннарумманинг ўрнига келганидан буён мухлислар севимлисига айланган Менянинг кетиш эҳтимоли россонерилар мухлисларини хавотирга солмоқда. Янги мавсум бошланиши олдидан Милан раҳбарияти футболчи билан ўтириб, келажак бўйича аниқ режани муҳокама қилишига тўғри келади.

Майк МенянМиланАл-НассрТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсеналнинг янги дарвозабони трансфери танқидга учрадиАрсеналнинг янги дарвозабони трансфери танқидга учрадиБугун, 13:55Митре 2026 йилги Коммунитй Шиелд учун янги Ултимах Pro тўпини тақдим этдиМитре 2026 йилги Коммунитй Шиелд учун янги Ултимах Pro тўпини тақдим этдиБугун, 13:34Виржил ван Дейк Ливерпулнинг янги иқтидорига маслаҳат бердиВиржил ван Дейк Ливерпулнинг янги иқтидорига маслаҳат бердиБугун, 13:32Рио Фердинанд Манчестер Юнайтедни Майлс Люис-Скеллининг трансферига чақирдиРио Фердинанд Манчестер Юнайтедни Майлс Люис-Скеллининг трансферига чақирдиБугун, 13:14Арне Слот Нидерландия терма жамоасини бошқаришдан нима учун бош тортганини айтдиАрне Слот Нидерландия терма жамоасини бошқаришдан нима учун бош тортганини айтдиБугун, 12:51Бавария Гарри Кейнга ўринбосар сифатида Игор Тиагони нишонга олдиБавария Гарри Кейнга ўринбосар сифатида Игор Тиагони нишонга олдиБугун, 12:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади