Челси ёзги трансфер ойнасида навбатдаги футболчини ўз сафига қўшиб олди
Лондоннинг Челси клуби Раё Валекано ҳимоячиси Пеп Чаваррхиани расман ўз сафига қўшиб олди. 28 ёшли испаниялик футболчи трансфери клубга тахминан 16,3 миллион фунт стерлингга тушди ва жамоанинг жорий ёзги трансфер ойнасидаги еттинчи хариди бўлди. Пеп Чаваррхиа Реал Мадридга йўл олган Марк Кукурелянинг ўрнига олиб келинди ва ўтган мавсум барча мусобақаларда 44 та учрашувда майдонга тушди.
Лондоннинг Челси клуби трансфер бозоридаги фаоллигини давом эттириб, Раё Валекано ҳимоячиси Пеп Чаваррхиани ўз сафига қўшиб олганини расман эълон қилди. Goal.com хабар беришича, 28 ёшли испаниялик футболчи трансфери “аристократлар”га тахминан 16,3 миллион фунт стерлингга тушди ва бу жамоанинг жорий ёзги трансфер ойнасидаги еттинчи хариди бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мазкур трансфер бош мураббий учун ҳимоя чизиғини кучайтиришда муҳим қадам бўлди. Пеп Чаваррхиа жамоага Реал Мадридга йўл олган Марк Кукурелянинг ўрнига тўгридан-тўғри муносиб ўринбосар сифатида олиб келинди. Тажрибали футболчи ўтган мавсум Ла Лигада Раё Валекано сафида ажойиб ўйин кўрсатиб, жамоасига UEFA Конференциялар лигаси финалига чиқиш ва чемпионатда саккизинчи ўринни эгаллашда улкан ҳисса қўшганди.
Янги чақирув ва даражанинг ошишиИспания қуйи дивизионидан юқори чўққиларга қадар тезкор равишда кўтарила олган футболчи учун Лондондаги фаолият улкан имконият ҳисобланади. Клуб расмий сайтига берган интервюсида Пеп Чаваррхиа ўзининг ҳаяжони ва қувончини яшириб ўтирмади:
“Мен иш бошлашни жуда истаяпман. Бу менинг орзуим эди, чунки Челси дунёдаги энг йирик клублардан бири саналади. Бу катта имконият, аммо мен бунга тайёрман ва жамоага муваффақият келтириш учун қаттиқ меҳнат қиламан”, — деди ҳимоячи.
Мухлислар ва мутахассислар таъкидлашича, янги футболчининг чидамлилиги ва жисмоний ҳолати жамоага жуда асқотади. Ўтган мавсумда у барча мусобақаларда 44 та учрашувда майдонга тушиб, юқори савиядаги барқарорликни намойиш этган эди.
Челси трансфер сиёсатидаги ўзгаришларУшбу трансфер Лондон клуби раҳбариятининг трансфер сиёсатида муайян ўзгаришлар юз бераётганини кўрсатмоқда. Агар илгари жамоа асосан узоқ муддатли салоҳиятга эга ёш иқтидорларни харид қилишга эътибор қаратган бўлса, сўнгги вақтларда тажрибали футболчиларни жалб этишга устунлик бермоқда.
Хусусан, жамоага Даннй Велбекк ва Жордан Ҳендерсон каби тажрибали ўйинчиларнинг келиб қўшилгани ҳам буни тасдиқлайди. Пеп Чаваррхиа чап қанотда Жоррел Ҳато билан асосий таркиб учун кескин рақобат олиб бориши кутилмоқда.
Мураббийлар штаби испаниялик ҳимоячининг универсал жиҳатларини юқори баҳоламоқда. У одатий тўрт кишилик ҳимоя чизиғида ҳам, олдинга интилувчи қанот винг-беки позициясида ҳам бирдек муваффақиятли ҳаракат қила олади. Бу эса жамоага тактика борасида қўшимча имкониятлар тақдим этади.
…