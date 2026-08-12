Челси ёзги трансфер ойнасида навбатдаги футболчини ўз сафига қўшиб олди

·30·Спорт
Челси ёзги трансфер ойнасида навбатдаги футболчини ўз сафига қўшиб олди
Қисқача

Лондоннинг Челси клуби Раё Валекано ҳимоячиси Пеп Чаваррхиани расман ўз сафига қўшиб олди. 28 ёшли испаниялик футболчи трансфери клубга тахминан 16,3 миллион фунт стерлингга тушди ва жамоанинг жорий ёзги трансфер ойнасидаги еттинчи хариди бўлди. Пеп Чаваррхиа Реал Мадридга йўл олган Марк Кукурелянинг ўрнига олиб келинди ва ўтган мавсум барча мусобақаларда 44 та учрашувда майдонга тушди.

Лондоннинг Челси клуби трансфер бозоридаги фаоллигини давом эттириб, Раё Валекано ҳимоячиси Пеп Чаваррхиани ўз сафига қўшиб олганини расман эълон қилди. Goal.com хабар беришича, 28 ёшли испаниялик футболчи трансфери “аристократлар”га тахминан 16,3 миллион фунт стерлингга тушди ва бу жамоанинг жорий ёзги трансфер ойнасидаги еттинчи хариди бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мазкур трансфер бош мураббий учун ҳимоя чизиғини кучайтиришда муҳим қадам бўлди. Пеп Чаваррхиа жамоага Реал Мадридга йўл олган Марк Кукурелянинг ўрнига тўгридан-тўғри муносиб ўринбосар сифатида олиб келинди. Тажрибали футболчи ўтган мавсум Ла Лигада Раё Валекано сафида ажойиб ўйин кўрсатиб, жамоасига UEFA Конференциялар лигаси финалига чиқиш ва чемпионатда саккизинчи ўринни эгаллашда улкан ҳисса қўшганди.

Янги чақирув ва даражанинг ошиши

Испания қуйи дивизионидан юқори чўққиларга қадар тезкор равишда кўтарила олган футболчи учун Лондондаги фаолият улкан имконият ҳисобланади. Клуб расмий сайтига берган интервюсида Пеп Чаваррхиа ўзининг ҳаяжони ва қувончини яшириб ўтирмади:

“Мен иш бошлашни жуда истаяпман. Бу менинг орзуим эди, чунки Челси дунёдаги энг йирик клублардан бири саналади. Бу катта имконият, аммо мен бунга тайёрман ва жамоага муваффақият келтириш учун қаттиқ меҳнат қиламан”, — деди ҳимоячи.

Мухлислар ва мутахассислар таъкидлашича, янги футболчининг чидамлилиги ва жисмоний ҳолати жамоага жуда асқотади. Ўтган мавсумда у барча мусобақаларда 44 та учрашувда майдонга тушиб, юқори савиядаги барқарорликни намойиш этган эди.

Челси трансфер сиёсатидаги ўзгаришлар

Ушбу трансфер Лондон клуби раҳбариятининг трансфер сиёсатида муайян ўзгаришлар юз бераётганини кўрсатмоқда. Агар илгари жамоа асосан узоқ муддатли салоҳиятга эга ёш иқтидорларни харид қилишга эътибор қаратган бўлса, сўнгги вақтларда тажрибали футболчиларни жалб этишга устунлик бермоқда.

Хусусан, жамоага Даннй Велбекк ва Жордан Ҳендерсон каби тажрибали ўйинчиларнинг келиб қўшилгани ҳам буни тасдиқлайди. Пеп Чаваррхиа чап қанотда Жоррел Ҳато билан асосий таркиб учун кескин рақобат олиб бориши кутилмоқда.

Мураббийлар штаби испаниялик ҳимоячининг универсал жиҳатларини юқори баҳоламоқда. У одатий тўрт кишилик ҳимоя чизиғида ҳам, олдинга интилувчи қанот винг-беки позициясида ҳам бирдек муваффақиятли ҳаракат қила олади. Бу эса жамоага тактика борасида қўшимча имкониятлар тақдим этади.

ЧелсиПеп ЧаваррхиаТрансферларРаё ВалеканоАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бавария 18 ёшли сенегаллик иқтидор билан узоқ муддатли шартнома имзоладиБавария 18 ёшли сенегаллик иқтидор билан узоқ муддатли шартнома имзоладиБугун, 14:12Майк Менян келажаги сўроқ остида: Ал-Насср дарвозабон учун даъвогарМайк Менян келажаги сўроқ остида: Ал-Насср дарвозабон учун даъвогарБугун, 13:58Арсеналнинг янги дарвозабони трансфери танқидга учрадиАрсеналнинг янги дарвозабони трансфери танқидга учрадиБугун, 13:55Митре 2026 йилги Коммунитй Шиелд учун янги Ултимах Pro тўпини тақдим этдиМитре 2026 йилги Коммунитй Шиелд учун янги Ултимах Pro тўпини тақдим этдиБугун, 13:34Виржил ван Дейк Ливерпулнинг янги иқтидорига маслаҳат бердиВиржил ван Дейк Ливерпулнинг янги иқтидорига маслаҳат бердиБугун, 13:32Рио Фердинанд Манчестер Юнайтедни Майлс Люис-Скеллининг трансферига чақирдиРио Фердинанд Манчестер Юнайтедни Майлс Люис-Скеллининг трансферига чақирдиБугун, 13:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади