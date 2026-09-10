Уйида ўлик ҳолда топилган актёрнинг севгилиси кўрсатмасини ўзгартирди

·14·Маданият
Уйида ўлик ҳолда топилган актёрнинг севгилиси кўрсатмасини ўзгартирди

Туркиянинг таниқли актёри Серҳат Қилич 5 сентябрь куни Истанбулнинг Кағитхона туманидаги уйида ўлик ҳолда топилди. Унинг 8 йилдан бери бирга яшаб келган севгилиси Ўзлем Эсмергул полиция ва прокуратурага берган кўрсатмаларида актёрнинг гиёҳванд моддалар ва алкогол истеъмоли ҳақида турлича маълумот берган. Бу ҳақда Demirören Haber Ajansı ва Habertürk хабар берди.

Қайд этилишича, Эсмергул дастлаб полицияга берган баёнотида Серҳат Қиличда гиёҳванд моддалар ёки алкоголга қарамлик бўлмаганини айтган. Бироқ прокуратурадаги кўрсатмасида у актёр гиёҳванд моддалар ва алкогол истеъмол қилганини билдирган.

“Уни таниганимдан бери гиёҳванд моддалар ва алкогол истеъмол қилганини биламан. Билишимча, сўнгги олти ой давомида кокаин ҳам истеъмол қилган. Унинг душманлари йўқ эди”, деган Эсмергул.

Эсмергулнинг айтишича, у Қилични саккиз йилдан бери таниган. У актёр билан охирги марта воқеадан икки кун олдин, 3 сентябрь куни телефон орқали гаплашган. Суҳбат давомида Қилич соғлиғи жуда ёмонлашгани, шу сабабли суратга олиш майдонига бора олмаётгани ва сериалдан четлатилгани ҳақида гапирган.

Актёр шунингдек, соғлиғи сабабли Эсмергул ҳамда суратга олиш майдонидаги айрим ҳамкасблари билан тортишиб қолганини билдирган. Шундан сўнг у телефон қўнғироқларига жавоб бермай қўйган. Эсмергул эса Қилич ранжиган инсонлари билан баъзан 5-6 кун гаплашмай юришини билгани учун дастлаб бундан жиддий шубҳаланмаганини айтган.

Эсмергулнинг сўзларига кўра, у 5 сентябрь куни актёрнинг олдига боришга қарор қилган. Хонадонга захира калит ёрдамида кирганида пол устида синган тарелка бўлакларини кўрган. Уй ичкариси жуда совуқ бўлган ва кондиционер ишлаб турган.

Bir guruh erkaklar yashil mato bilan yopilgan tobutni ko'tarib ketmoqdalar.

У Қиличга қўл теккизганида актёрнинг танаси қотиб қолганини сезган. Шундан сўнг унинг вафот этганини англаб, полицияга хабар берган. Воқеа жойига ҳуқуқ-тартибот идоралари ва тиббиёт ходимлари етиб келиб, актёрнинг вафот этганини тасдиқлаган.

Эсмергул, шунингдек, Қилич сўнгги вақтларда Истанбулдаги хусусий шифохоналардан бирида бўйин чурраси сабаб даволанганини айтган. Унинг сўзларига кўра, актёр айнан шу соғлиқ муаммоси туфайли суратга олиш майдонига бора олмаган ва бўйинбоғ тақиб юрган.

Тергов доирасида ҳодиса жойини кўздан кечириш бўйича тайёрланган баённома ҳам жамоатчиликка маълум бўлган. Унда Қилич яшаган мажмуа кириш қисмида қўриқчи ва кузатув камералари мавжудлиги, бинога кириш-чиқиш назорат қилиниши қайд этилган.

Шунингдек, хонадоннинг темир эшигида бузиб кирилганлик аломатлари аниқланмаган. Йўлак ва меҳмонхонага кириш қисмида бир хил ранг ва нақшдаги тарелка бўлаклари топилган.

Oq ko'ylakli, soqolli kishi ofisda qo'llarini chatishtirib turibdi.

Ҳодиса жойидан гумон қилинаётган моддалар ҳам аниқланган. Меҳмонхонадаги металл қути ичидан гиёҳванд модда бўлиши мумкинлиги тахмин қилинган яшил рангли ўсимликсимон модда ва сигарет ўраш учун ишлатиладиган қоғоз топилган.

Бундан ташқари, китоб жавони олдидаги матоли чемодан ичидан ҳам қора қисқичли пакетда яшил рангли ўсимликсимон модда аниқланган. Чемодандан уч дона 200 турк лирасидан иборат банкнота ҳам топилган бўлиб, улар найча шаклида ўралгани ва гиёҳванд моддаларни истеъмол қилишда фойдаланилган бўлиши мумкинлиги қайд этилган.

Серҳат Қиличнинг ўлими юзасидан тергов давом этмоқда. Актёрнинг ўлимининг аниқ сабаби бўйича якуний хулоса ҳозирча эълон қилинмаган.

Серҳат ҚиличТуркияИстанбулгиёҳванд моддаларалкогол истеъмолисмерть актёраполиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Машҳур турк актёри ноутбук ўғирлаганликда гумон қилинмоқдаМашҳур турк актёри ноутбук ўғирлаганликда гумон қилинмоқдаБугун, 13:50Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялариБошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялариБугун, 13:18Мусулмон Юнусов: “Эркак ўз вазифасини тўлиқ бажарса, аёл кўчага чиқмайди” (видео)Мусулмон Юнусов: “Эркак ўз вазифасини тўлиқ бажарса, аёл кўчага чиқмайди” (видео)Бугун, 12:01Нозанин Ғаффорова 9 йилдан бери кўрмаган дадасига мурожаат қилди (видео)Нозанин Ғаффорова 9 йилдан бери кўрмаган дадасига мурожаат қилди (видео)Бугун, 11:11Зироат Мирзиёева Белграддаги тарихий масканларга ташриф буюрди (фото)Зироат Мирзиёева Белграддаги тарихий масканларга ташриф буюрди (фото)Кеча, 10:25Сурайё Қосимова: "Мен учун дуода бўлинглар” (видео)Сурайё Қосимова: "Мен учун дуода бўлинглар” (видео)08.09, 19:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди