iPhone 18 Pro савдоси бошланди: навбатлар ва тақчиллик
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Apple компанияси янги iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг расмий савдосини бошлади, бу эса дунё бўйлаб катта навбатлар ва юқори талабни келтириб чиқарди.
- Чженжоу шаҳридаги Apple дўконларида барча моделлар илк соатлардаёқ сотилиб бўлди, онлайн буюртмалар эса октябр ойига етказиб бериш муддатларига олиб келмоқда.
Дунё бўйлаб Apple мухлислари узоқ кутган кун келди: компания мамлакатларининг биринчи оммавий тўлқинида янги iPhone 18 Pro ҳамда iPhone 18 Pro Max смартфонларининг расмий савдосини бошлади. Анъанага кўра, янги авлод қурилмаларининг тақдимоти яна улкан навбатлар ва юқори талаб билан ёдда қолмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, харидорлар тонг саҳардан бошлаб Apple Сторе расталари олдида тўплана бошлаган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Дўконлар олдидаги тартиб ва чекловларСавдо жараёнини тартибга солиш мақсадида Apple ходимлари махсус тўсиқлар ўрнатиб, харидорлар оқимини йўналтирди. Бироқ бугунги кунда смартфонни шахсан дўкондан харид қилиш шартлари қатъий белгиланган. Унга кўра, қурилмани фақат олдиндан буюртма берган ва брон қилган фойдаланувчиларигина қўлга киритиши мумкин, бронисиз келган ташриф буюрувчиларга эса хизмат кўрсатилмаяпти.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, янги флагманларга бўлган бундай кескин қизиқиш заҳираларнинг қисқа фурсатда тугашига сабаб бўлди. Хусусан, Хитойнинг йирик ишлаб чиқариш марказларидан бири бўлган Чжэнчжоу шаҳридаги Apple дўконларида барча iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделлари илк соатлардаёқ тўлиқ сотиб бўлинган.
Онлайн буюртмалар ва етказиб бериш муддатлариАгар харидорлар дўконда топа олмаса, интернет-дўкон орқали буюртма беришга мажбур бўлмоқдалар. Бироқ расмий сайт орқали буюртма расмийлаштираётган фойдаланувчилар октябрь ойидаги етказиб бериш муддатларига дуч келишмоқда, бу эса талаб таклифдан сезиларли даражада юқорилигини кўрсатади.
Шу билан бирга, расмий савдолар бошланишидан олдиноқ айрим қора бозорларда янги флагманлар пайдо бўлгани ҳақида хабарлар тарқалди. Масалан, Россия бозорида, хусусан, машҳур савдо нуқталарида iPhone 18 Pro Max моделлари расмий стартдан аввал ҳам сотувга чиқарилиб, уларнинг нархи 900 000 рублгача етгани қайд этилган.
Шуни ҳам унутмаслик керакки, Россиядаги фойдаланувчилар янги iPhone 18 Pro смартфонларидан фойдаланиш жараёнида қатор чекловларга дуч келишади. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу мамлакат эгалари қурилмадаги камида 18 та функция ва хизматлардан фойдалана олмаслиги маълум бўлган, бу эса маҳаллий харидорлар учун қўшимча ноқулайликлар туғдиради.
Изоҳлар 0
…