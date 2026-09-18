iPhone 18 Pro савдоси бошланди: навбатлар ва тақчиллик

·27·Техно
iPhone 18 Pro савдоси бошланди: навбатлар ва тақчиллик
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Apple компанияси янги iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг расмий савдосини бошлади, бу эса дунё бўйлаб катта навбатлар ва юқори талабни келтириб чиқарди.
  • Чженжоу шаҳридаги Apple дўконларида барча моделлар илк соатлардаёқ сотилиб бўлди, онлайн буюртмалар эса октябр ойига етказиб бериш муддатларига олиб келмоқда.

Дунё бўйлаб Apple мухлислари узоқ кутган кун келди: компания мамлакатларининг биринчи оммавий тўлқинида янги iPhone 18 Pro ҳамда iPhone 18 Pro Max смартфонларининг расмий савдосини бошлади. Анъанага кўра, янги авлод қурилмаларининг тақдимоти яна улкан навбатлар ва юқори талаб билан ёдда қолмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, харидорлар тонг саҳардан бошлаб Apple Сторе расталари олдида тўплана бошлаган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дўконлар олдидаги тартиб ва чекловлар

Савдо жараёнини тартибга солиш мақсадида Apple ходимлари махсус тўсиқлар ўрнатиб, харидорлар оқимини йўналтирди. Бироқ бугунги кунда смартфонни шахсан дўкондан харид қилиш шартлари қатъий белгиланган. Унга кўра, қурилмани фақат олдиндан буюртма берган ва брон қилган фойдаланувчиларигина қўлга киритиши мумкин, бронисиз келган ташриф буюрувчиларга эса хизмат кўрсатилмаяпти.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, янги флагманларга бўлган бундай кескин қизиқиш заҳираларнинг қисқа фурсатда тугашига сабаб бўлди. Хусусан, Хитойнинг йирик ишлаб чиқариш марказларидан бири бўлган Чжэнчжоу шаҳридаги Apple дўконларида барча iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделлари илк соатлардаёқ тўлиқ сотиб бўлинган.

Онлайн буюртмалар ва етказиб бериш муддатлари

Агар харидорлар дўконда топа олмаса, интернет-дўкон орқали буюртма беришга мажбур бўлмоқдалар. Бироқ расмий сайт орқали буюртма расмийлаштираётган фойдаланувчилар октябрь ойидаги етказиб бериш муддатларига дуч келишмоқда, бу эса талаб таклифдан сезиларли даражада юқорилигини кўрсатади.

Шу билан бирга, расмий савдолар бошланишидан олдиноқ айрим қора бозорларда янги флагманлар пайдо бўлгани ҳақида хабарлар тарқалди. Масалан, Россия бозорида, хусусан, машҳур савдо нуқталарида iPhone 18 Pro Max моделлари расмий стартдан аввал ҳам сотувга чиқарилиб, уларнинг нархи 900 000 рублгача етгани қайд этилган.

Шуни ҳам унутмаслик керакки, Россиядаги фойдаланувчилар янги iPhone 18 Pro смартфонларидан фойдаланиш жараёнида қатор чекловларга дуч келишади. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу мамлакат эгалари қурилмадаги камида 18 та функция ва хизматлардан фойдалана олмаслиги маълум бўлган, бу эса маҳаллий харидорлар учун қўшимча ноқулайликлар туғдиради.

AppleiPhone 18 ProТехнологияСмартфонЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёдаги илк Ryzen AI Max+ PRO 495 ноутбуки суратга олиндиДунёдаги илк Ryzen AI Max+ PRO 495 ноутбуки суратга олиндиБугун, 12:25iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra камералари таққосландиiPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra камералари таққосландиБугун, 10:53Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...Бугун, 07:18Ҳиндистоннинг нақдсиз инқилоби: кунига 1 миллиард транзакция марказидан репортажҲиндистоннинг нақдсиз инқилоби: кунига 1 миллиард транзакция марказидан репортажБугун, 03:59NASA Старлинер космик кермисига таяняпти, чунки SpaceX ўз ишини якунлайдиNASA Старлинер космик кермисига таяняпти, чунки SpaceX ўз ишини якунлайдиБугун, 03:50Хитойда телевизорлар учун янги миллий стандартлар жорий этиладиХитойда телевизорлар учун янги миллий стандартлар жорий этиладиБугун, 01:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади