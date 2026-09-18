"Оқшом эртаклари"нинг севимли бошловчиси вафот этди: Ёдгора Зиёмуҳамедова 74 ёшида оламдан ўтди

·3·Маданият
"Оқшом эртаклари"нинг севимли бошловчиси вафот этди: Ёдгора Зиёмуҳамедова 74 ёшида оламдан ўтди

Ўзбекистон санъатида ўзига хос из қолдирган актриса, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Ёдгора Зиёмуҳамедова 74 ёшида вафот этди. У нафақат театр ва кино саҳнасидаги роллари, балки болалар севиб томоша қилган "Оқшом эртаклари" кўрсатуви орқали ҳам кенг жамоатчиликка танилган эди.

Ёдгора Зиёмуҳамедова "Оқшом эртаклари" кўрсатувини қарийб чорак аср — 25 йил давомида олиб борди. Унинг ижросидаги образ ва овоз кўплаб авлодлар хотирасида сақланиб қолган.

Актриса ўзининг меҳрибон қиёфаси ва саҳнадаги маҳорати билан болалар қалбидан жой олган санъаткорлардан бири эди. Марҳума Ўзбекистон давлат ёш томошабинлар театрида 34 йилдан ортиқ фаолият юритиб, саҳнада 100 га яқин образ яратган.

У ижро этган машҳур роллар орасида:

-"Қизил шапкача" — Қизил шапка;

-"Зумрад ва Қиммат" — Қиммат;

-"Фарзандим жигарбандим" — Санобар;

-"Сенинг тақдиринг" — Назира;

-"Яраш-яраш" — Покиза;

-"Бургут" — Гулнур;

-"Биринчи муаллим" — Олтиной. Ёдгора Зиёмуҳамедованинг вафоти театр ва санъат жамоатчилиги учун оғир йўқотиш бўлди. У ўзидан бой ижодий мерос ва кўплаб унутилмас образларни қолдирди.

Zamin.uz марҳуманинг оила аъзолари ва яқинлари, шогирдлари, ҳамкасблари ҳамда бутун санъат аҳлига чуқур таъзия билдиради.

Ёдгора Зиёмуҳамедованинг хотираси уни севиб томоша қилган мухлислар қалбида узоқ сақланиб қолади.

Ёдгора ЗиёмуҳамедоваОқшом эртаклариЎзбекистон давлат ёш томошабинлар театри
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Райҳон Уласенова ўғлининг севги қиссасини ошкор қилдиРайҳон Уласенова ўғлининг севги қиссасини ошкор қилдиКеча, 16:34Райҳон Ғаниевага туғилган кунида ноодатий сюрприз уюштирилди (видео)Райҳон Ғаниевага туғилган кунида ноодатий сюрприз уюштирилди (видео)Кеча, 16:11Америкалик машҳур репер Snoop Dogg энди тўйларда иштирок этмоқдаАмерикалик машҳур репер Snoop Dogg энди тўйларда иштирок этмоқдаКеча, 15:37Жаҳонгир Отажонов ҳозир қанча чорваси борлигини очиқлади (видео)Жаҳонгир Отажонов ҳозир қанча чорваси борлигини очиқлади (видео)Кеча, 12:26JONY исмини ўзгартирдими? Интернетда пайдо бўлган "паспорт" сурати мухлисларни ҳайрон қолдирдиJONY исмини ўзгартирдими? Интернетда пайдо бўлган "паспорт" сурати мухлисларни ҳайрон қолдирдиКеча, 12:22Ҳанде Эрчел кескин ўзгаришга қўл урди: янги соч ранги мухлисларининг танқидига сабаб бўлдиҲанде Эрчел кескин ўзгаришга қўл урди: янги соч ранги мухлисларининг танқидига сабаб бўлдиКеча, 12:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди