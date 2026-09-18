Каролина Олгин Лионель Мессига махсус мурожаат йўллади

·21·Спорт
Каролина Олгин Лионель Мессига махсус мурожаат йўллади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • "Элденсе" клубининг истеъфога чиққан президенти Каролина Олгин, клубнинг янги хўжайини Лионель Мессига жамоанинг 105 йиллик тарихини қадрлашни ва Элда шаҳрига улкан орзулар олиб келишни сўраб мурожаат қилди.
  • Олгин 2025-йил октабр ойида Паскуал Пересдан аксияларни сотиб олгандан сўнг, эркаклар жамоасининг Ла Лигасига қайтишига ҳисса қўшган ва ўзининг истеъфоси билан бошқарувни Мессига топширишдан фахрланишини билдирди.

Испаниянингиккинчи дивизиони вакили бўлган "Элденсе" клубининг истеъфога чиққан президенти Каролина Олгин жамоанинг янги хўжайинига айланган Лионель Мессига муҳим илтимос билан мурожаат қилди. Goal.com хабарига кўра, колумбиялик функционер клуб бошқарувини дунёнинг энг машҳур футболчисига топшириб, ўз лавозимидан кетишини расман тасдиқлаган ва афсонавий аргентиналик юлдуздан жамоанинг 105 йиллик тарихини қадрлашни сўраган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Каролина Олгиннинг "Эстадио Мунисипал Нуево Пепико Амат" стадионидаги фаолияти ўз ниҳоясига етди. У 2025-йил октабр ойида Паскуал Пересдан акцияларни сотиб олгандан кейин эркаклар жамоасининг Ла Лигасига қайтишига катта ҳисса қўшган эди. Шунингдек, унинг раҳбарлиги даврида аёллар жамоаси ва клуб академияси ҳам ривожлантирилди.

Тарихий ворислик ва янги умидлар

Клуб томонидан эълон қилинган расмий видолашув баёнотида Олгин бошқарувни Лионель Мессига топширишдан фахрланишини таъкидлади. "Клуб жиловини унга топшириш мен учун улкан ғурур манбаи бўлиб, уни энг ишончли қўлларга ташлаб кетаётганимдан хотиржамман", — деди у.

Шу билан бирга, собиқ президент янги эгасига ўзининг махсус илтимосини йўллади: "Уни асранг, халқи учун нимани англатишини ҳурмат қилинг ва энг асосийси, Элда шаҳрига улкан орзулар олиб келинг". У мухлисларни ҳам янги раҳбариятни илк кундан бошлаб илиқ кутиб олишга чақирди.

Қийин қарорлар ва келажак истиқболлари

Олгиннинг президентлик даври клубнинг молиявий барқарорлигини таъминлаш йўлидаги мураккаб ва баҳсли операцион қадамларга бой бўлди. Ўтган даврни эсга олар экан, у қийин, мураккаб ва кўп ҳолларда оммабоп бўлмаган қарорларга қўл урганини тан олди.

Бироқ, у бошқарувни жаҳон футболининг тирик афсонасига топширгандан сўнг, келажак жуда фавқулодда бўлишига қатъий ишонишини билдирди. Унинг фикрича, ўтмишдаги қийинчиликлардан кейин жамоани янада ёрқин давр кутмоқда.

Майдондаги вазифалар

Янги хўжайин қўл остидаги янги боб бошланар экан, "Элденсе" энди ўз эътиборини тўғридан-тўғри майдондаги натижаларга қаратиши лозим. Жамоа Севунда дивизионининг дастлабки бешта туридан сўнг атиги беш очко жамғарган ҳолда 16-ўринда бормоқда.

Олдинда жамоани дам олиш кунлари ўз майдонида "Эйбар"га қарши кечадиган муҳим учрашув кутиб турибди. Хавфли ҳудуддан узоқлашиш ва вазиятни ўнглаш учун ушбу уй учрашувида ғалаба қозониш жамоа учун ҳаётий аҳамиятга эга.

Лионель МессиЭлденсеКаролина ОлгинИспания футболиСегунда
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бернабеу»даги шов-шувли видео сири очилди: Ямал кутилмаган жавоби билан дунёни ҳайратга солди«Бернабеу»даги шов-шувли видео сири очилди: Ямал кутилмаган жавоби билан дунёни ҳайратга солдиБугун, 12:05Лионель Месси MLS комиссари билан майдонда тортишиб қолдиЛионель Месси MLS комиссари билан майдонда тортишиб қолдиБугун, 09:37Дадабоевадан супергол!: Котрина Кулбите шогирдлари Хитойни шокка тушириб қўйдиДадабоевадан супергол!: Котрина Кулбите шогирдлари Хитойни шокка тушириб қўйдиБугун, 06:41Бронза медали: Ўзбекистон парашахмат терма жамоаси Паралимпиада шоҳсупасига кўтарилдиБронза медали: Ўзбекистон парашахмат терма жамоаси Паралимпиада шоҳсупасига кўтарилдиБугун, 06:35"Манчестер Сити" спорт директори Абдуқодир Ҳусановнинг "трансфери сири"ни очди..."Манчестер Сити" спорт директори Абдуқодир Ҳусановнинг "трансфери сири"ни очди...Бугун, 06:25Ла Лига 6-турида «Бетис» кучли учликка кирди, «Вильярреал» Малагада ирода кўрсатдиЛа Лига 6-турида «Бетис» кучли учликка кирди, «Вильярреал» Малагада ирода кўрсатдиБугун, 06:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг