Каролина Олгин Лионель Мессига махсус мурожаат йўллади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- "Элденсе" клубининг истеъфога чиққан президенти Каролина Олгин, клубнинг янги хўжайини Лионель Мессига жамоанинг 105 йиллик тарихини қадрлашни ва Элда шаҳрига улкан орзулар олиб келишни сўраб мурожаат қилди.
- Олгин 2025-йил октабр ойида Паскуал Пересдан аксияларни сотиб олгандан сўнг, эркаклар жамоасининг Ла Лигасига қайтишига ҳисса қўшган ва ўзининг истеъфоси билан бошқарувни Мессига топширишдан фахрланишини билдирди.
Испаниянингиккинчи дивизиони вакили бўлган "Элденсе" клубининг истеъфога чиққан президенти Каролина Олгин жамоанинг янги хўжайинига айланган Лионель Мессига муҳим илтимос билан мурожаат қилди. Goal.com хабарига кўра, колумбиялик функционер клуб бошқарувини дунёнинг энг машҳур футболчисига топшириб, ўз лавозимидан кетишини расман тасдиқлаган ва афсонавий аргентиналик юлдуздан жамоанинг 105 йиллик тарихини қадрлашни сўраган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Каролина Олгиннинг "Эстадио Мунисипал Нуево Пепико Амат" стадионидаги фаолияти ўз ниҳоясига етди. У 2025-йил октабр ойида Паскуал Пересдан акцияларни сотиб олгандан кейин эркаклар жамоасининг Ла Лигасига қайтишига катта ҳисса қўшган эди. Шунингдек, унинг раҳбарлиги даврида аёллар жамоаси ва клуб академияси ҳам ривожлантирилди.
Тарихий ворислик ва янги умидларКлуб томонидан эълон қилинган расмий видолашув баёнотида Олгин бошқарувни Лионель Мессига топширишдан фахрланишини таъкидлади. "Клуб жиловини унга топшириш мен учун улкан ғурур манбаи бўлиб, уни энг ишончли қўлларга ташлаб кетаётганимдан хотиржамман", — деди у.
Шу билан бирга, собиқ президент янги эгасига ўзининг махсус илтимосини йўллади: "Уни асранг, халқи учун нимани англатишини ҳурмат қилинг ва энг асосийси, Элда шаҳрига улкан орзулар олиб келинг". У мухлисларни ҳам янги раҳбариятни илк кундан бошлаб илиқ кутиб олишга чақирди.
Қийин қарорлар ва келажак истиқболлариОлгиннинг президентлик даври клубнинг молиявий барқарорлигини таъминлаш йўлидаги мураккаб ва баҳсли операцион қадамларга бой бўлди. Ўтган даврни эсга олар экан, у қийин, мураккаб ва кўп ҳолларда оммабоп бўлмаган қарорларга қўл урганини тан олди.
Бироқ, у бошқарувни жаҳон футболининг тирик афсонасига топширгандан сўнг, келажак жуда фавқулодда бўлишига қатъий ишонишини билдирди. Унинг фикрича, ўтмишдаги қийинчиликлардан кейин жамоани янада ёрқин давр кутмоқда.
Майдондаги вазифаларЯнги хўжайин қўл остидаги янги боб бошланар экан, "Элденсе" энди ўз эътиборини тўғридан-тўғри майдондаги натижаларга қаратиши лозим. Жамоа Севунда дивизионининг дастлабки бешта туридан сўнг атиги беш очко жамғарган ҳолда 16-ўринда бормоқда.
Олдинда жамоани дам олиш кунлари ўз майдонида "Эйбар"га қарши кечадиган муҳим учрашув кутиб турибди. Хавфли ҳудуддан узоқлашиш ва вазиятни ўнглаш учун ушбу уй учрашувида ғалаба қозониш жамоа учун ҳаётий аҳамиятга эга.
Изоҳлар 0
…