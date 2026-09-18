«Бернабеу»даги шов-шувли видео сири очилди: Ямал кутилмаган жавоби билан дунёни ҳайратга солди

·35·Спорт
«Бернабеу»даги шов-шувли видео сири очилди: Ямал кутилмаган жавоби билан дунёни ҳайратга солди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Барселона»нинг 19 ёшли футболчиси Ламин Ямал «Сантяго Бернабеу»да унга нисбатан қилинган ирқчилик ҳақоратларига очиқ ва хотиржам муносабат билдирди.
  • У бундай ҳолатларга кўп бор дуч келганини ва ўзи «қора танли» эканлигини, бошқа рангда эмаслигини таъкидлади.
  • Ямалнинг фикрича, минглаб мухлислар орасида битта ҳурмациз одамга жаҳл қилишга арзимайди.
  • Унинг бу позицияси кўпчиликни ҳайратга солмоқда.

Испания футболида яна бир бор ирқчилик можароси кун тартибига чиқди, аммо бу сафар ҳамма кутгандек асабий баёнотлар ёки суд даъволари билан эмас! «Барселона»нинг 19 ёшли вундеркинди Ламин Ямал Movistar Plus эфирида ўзига нисбатан қилинадиган очиқ ва яширин камситишларга қандай муносабатда бўлишини илк бор очиқлади. «Сантяго Бернабеу»даги классико пайтида мухлислар нафратига учраган ёш юлдузнинг совуққон фалсафаси нафақат испаниялик мухлисларни, балки бутун футбол оламини лол қолдирмоқда. Хўш, трибуналар босими нега уни синдира олмаяпти?

«Бернабеу»даги ҳақоратлар ва совуққон реакция

2024 йилнинг 26 октябрида Мадридда кечган классико давомида трибуналардан Ямал ва Рафиня шаънига турли ҳақоратли сўзлар ёғилган эди:

  • Яширин ва очиқ ирқчилик: Ямал ҳаётида минглаб марта бундай қарашлар ва гапларга дуч келганини, одамлар кўпинча буни ўзлари сезмай қилишларини айтди;

  • Муносабатдаги хотиржамлик: Ҳақорат қилинган лаҳзада футболчининг юзидаги бепарво ва хотиржам табассум кўпчиликни ҳайрон қолдирганди;

  • Келиб чиқиш ва тарбия: Ёш вингер ўзи улғайган муҳитда бундай ёмон иллатлар ҳеч қачон нормал қабул қилинмаслигини таъкидлади.

«Мен бошқа рангда эмасман-ку!»

«Охир-оқибат, мени «қора» деб атаган одамнинг гапи ҳеч қачон менга тегмайди — мен чиндан қора танлиман, бошқа рангда эмас. Бу нотўғри, аммо минглаб одамлар менинг ўйинимни томоша қилиш учун пул тўлаб, ташриф буюрган вазиятда менга нисбатан ҳурматсизлик қилган битта одамга жаҳл қилмайман», — дея таъкидлади Ямал.

Ёш бўлишига қарамай, футболчи бундай провокацияларга эътибор бермаслик орқали рақиб трибуналарининг асосий қуролини чиппакка чиқармоқда.

Ламин Ямалнинг ирқчиликка қарши муносабати

Савол / Ҳолат

Ламин Ямалнинг шахсий қараши

Ҳаётда дуч келиш даражаси

Минг марталаб очиқ ва билвосита учратган

Ҳақоратларнинг таъсири

Шахсан безовта қилмайди, руҳиятига таъсир ўтказмайди

«Бернабеу»даги ҳолат

Мухлисларнинг камситувчи гапларига аҳамият бермасликни маъқул кўрган

Асосий тамойил

Минглаб мухлислар олқиши турганда, битта ҳурматсиз одамга асабни сарфламаслик

Сизнингча, Ламин Ямалнинг бундай совуққон ва бепарво позицияси Винисиус Жуниорнинг тинимсиз курашиш ва шов-шув кўтариш усулидан кўра фойдалироқми? Ирқчиларга бериладиган энг катта жазо эътиборсизликми?

Ўз муносабатингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол мухлиси бўлган барча дўстларингизга ушбу ибратли суҳбат тафсилотини Телеграм орқали юборинг!

Ламин ЯмалБарселонаСантяго БернабеуКлассико 2024
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каролина Олгин Лионель Мессига махсус мурожаат йўлладиКаролина Олгин Лионель Мессига махсус мурожаат йўлладиБугун, 11:51Лионель Месси MLS комиссари билан майдонда тортишиб қолдиЛионель Месси MLS комиссари билан майдонда тортишиб қолдиБугун, 09:37Дадабоевадан супергол!: Котрина Кулбите шогирдлари Хитойни шокка тушириб қўйдиДадабоевадан супергол!: Котрина Кулбите шогирдлари Хитойни шокка тушириб қўйдиБугун, 06:41Бронза медали: Ўзбекистон парашахмат терма жамоаси Паралимпиада шоҳсупасига кўтарилдиБронза медали: Ўзбекистон парашахмат терма жамоаси Паралимпиада шоҳсупасига кўтарилдиБугун, 06:35"Манчестер Сити" спорт директори Абдуқодир Ҳусановнинг "трансфери сири"ни очди..."Манчестер Сити" спорт директори Абдуқодир Ҳусановнинг "трансфери сири"ни очди...Бугун, 06:25Ла Лига 6-турида «Бетис» кучли учликка кирди, «Вильярреал» Малагада ирода кўрсатдиЛа Лига 6-турида «Бетис» кучли учликка кирди, «Вильярреал» Малагада ирода кўрсатдиБугун, 06:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг