«Бернабеу»даги шов-шувли видео сири очилди: Ямал кутилмаган жавоби билан дунёни ҳайратга солди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Барселона»нинг 19 ёшли футболчиси Ламин Ямал «Сантяго Бернабеу»да унга нисбатан қилинган ирқчилик ҳақоратларига очиқ ва хотиржам муносабат билдирди.
- У бундай ҳолатларга кўп бор дуч келганини ва ўзи «қора танли» эканлигини, бошқа рангда эмаслигини таъкидлади.
- Ямалнинг фикрича, минглаб мухлислар орасида битта ҳурмациз одамга жаҳл қилишга арзимайди.
- Унинг бу позицияси кўпчиликни ҳайратга солмоқда.
Испания футболида яна бир бор ирқчилик можароси кун тартибига чиқди, аммо бу сафар ҳамма кутгандек асабий баёнотлар ёки суд даъволари билан эмас! «Барселона»нинг 19 ёшли вундеркинди Ламин Ямал Movistar Plus эфирида ўзига нисбатан қилинадиган очиқ ва яширин камситишларга қандай муносабатда бўлишини илк бор очиқлади. «Сантяго Бернабеу»даги классико пайтида мухлислар нафратига учраган ёш юлдузнинг совуққон фалсафаси нафақат испаниялик мухлисларни, балки бутун футбол оламини лол қолдирмоқда. Хўш, трибуналар босими нега уни синдира олмаяпти?
«Бернабеу»даги ҳақоратлар ва совуққон реакция
2024 йилнинг 26 октябрида Мадридда кечган классико давомида трибуналардан Ямал ва Рафиня шаънига турли ҳақоратли сўзлар ёғилган эди:
Яширин ва очиқ ирқчилик: Ямал ҳаётида минглаб марта бундай қарашлар ва гапларга дуч келганини, одамлар кўпинча буни ўзлари сезмай қилишларини айтди;
Муносабатдаги хотиржамлик: Ҳақорат қилинган лаҳзада футболчининг юзидаги бепарво ва хотиржам табассум кўпчиликни ҳайрон қолдирганди;
Келиб чиқиш ва тарбия: Ёш вингер ўзи улғайган муҳитда бундай ёмон иллатлар ҳеч қачон нормал қабул қилинмаслигини таъкидлади.
«Мен бошқа рангда эмасман-ку!»
«Охир-оқибат, мени «қора» деб атаган одамнинг гапи ҳеч қачон менга тегмайди — мен чиндан қора танлиман, бошқа рангда эмас. Бу нотўғри, аммо минглаб одамлар менинг ўйинимни томоша қилиш учун пул тўлаб, ташриф буюрган вазиятда менга нисбатан ҳурматсизлик қилган битта одамга жаҳл қилмайман», — дея таъкидлади Ямал.
Ёш бўлишига қарамай, футболчи бундай провокацияларга эътибор бермаслик орқали рақиб трибуналарининг асосий қуролини чиппакка чиқармоқда.
Ламин Ямалнинг ирқчиликка қарши муносабати
Савол / Ҳолат
Ламин Ямалнинг шахсий қараши
Ҳаётда дуч келиш даражаси
Минг марталаб очиқ ва билвосита учратган
Ҳақоратларнинг таъсири
Шахсан безовта қилмайди, руҳиятига таъсир ўтказмайди
«Бернабеу»даги ҳолат
Мухлисларнинг камситувчи гапларига аҳамият бермасликни маъқул кўрган
Асосий тамойил
Минглаб мухлислар олқиши турганда, битта ҳурматсиз одамга асабни сарфламаслик
Сизнингча, Ламин Ямалнинг бундай совуққон ва бепарво позицияси Винисиус Жуниорнинг тинимсиз курашиш ва шов-шув кўтариш усулидан кўра фойдалироқми? Ирқчиларга бериладиган энг катта жазо эътиборсизликми?
Ўз муносабатингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол мухлиси бўлган барча дўстларингизга ушбу ибратли суҳбат тафсилотини Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…