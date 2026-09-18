Дунёдаги илк Ryzen AI Max+ PRO 495 ноутбуки суратга олинди

·9·Техно
Дунёдаги илк Ryzen AI Max+ PRO 495 ноутбуки суратга олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Дунёдаги илк HP ЗБоок Ultra G3a 16 ноутбуки AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 процессори билан тақдим этилди.
  • Ушбу қурилма 192 GB оператив хотирага эга бўлиб, сунъий интеллект ва оғир ҳисоб-китоблар билан ишловчи мутахассислар учун мўлжалланган.
  • Ноутбукнинг процессор қувват чегараси 100 W гача оширилган ва у 96 Вт/соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган.

СторагеРевиев нашри мутахассислари янги AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 процессорига асосланган дунёдаги илк HP ЗБоок Ultra G3a 16 ноутбукининг дастлабки суратларини тақдим этди. Мазкур кучли қурилма сунъий интеллект ва оғир ҳисоб-китоблар билан ишловчи мутахассислар учун мўлжалланган бўлиб, жорий йилнинг октябрь ойида сотувга чиқарилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ҳозирча тўлиқ шарҳ тақдим этилмаган бўлса-да, қурилманинг ички тузилиши ва техник имкониятлари ҳақида дастлабки маълумотлар маълум бўлди. Хусусан, ноутбук ўзининг рекорд даражадаги 192 GB оператив хотираси билан эътиборни тортади.

Хотира имкониятлари ва меъморчилиги

Нашр эълон қилган суратлардан кўриниб турибдики, оператив хотира чиплари бевосита процессор атрофида жойлаштирилган бўлиб, уларни кейинчалик кенгайтириш имконияти мавжуд эмас. Бироқ, 192 GB ҳажмнинг ўзи ушбу турдаги янги процессорлар учун мутлақ максимум ҳисобланади.

Маълумот учун, аввалги Ryzen AI 300 туркумидаги процессорлар хотирани қўллаб-қувватлаш борасида 128 GB чекловига эга эди. Янги авлод эса нафақат умумий ҳажмни оширди, балки GPU эҳтиёжлари учун ажратиладиган хотирани ҳам олдинги 96 GB ўрнига 160 GB гача етказиш имконини берди.

Совутиш тизими ва қувват кўрсаткичлари

HP муҳандислари ушбу модел учун процессор қувват чегарасини (ТДП) 100 В гача оширганлар. Бу мобил компьютерлар учун одатий кўрсаткичлардан сезиларли даражада юқори бўлиб, юқори унумдорликни таъминлайди.

Кучайтирилган қувват ва юқори иссиқлик ажралиб чиқиши сабабли, ноутбук ичида иккита йирик вентилятор ҳамда процессор ва хотира чипларини тўлиқ қопловчи махсус иссиқлик тарқатувчи пластина ўрнатилган. Шунингдек, қурилма 96 В/соат сиғимга эга аккумулятор билан жиҳозланган.

Ҳозирча янги қурилманинг нархи ошкор этилмаган, бироқ кенгайтирилган оператив хотира ва оширилган қувват лимити сунъий интеллект моделларини маҳаллий даражада қайта ишлашда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда.

AMDRyzen AIHPНоутбукТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro савдоси бошланди: навбатлар ва тақчилликiPhone 18 Pro савдоси бошланди: навбатлар ва тақчилликБугун, 11:51iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra камералари таққосландиiPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra камералари таққосландиБугун, 10:53Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...Бугун, 07:18Ҳиндистоннинг нақдсиз инқилоби: кунига 1 миллиард транзакция марказидан репортажҲиндистоннинг нақдсиз инқилоби: кунига 1 миллиард транзакция марказидан репортажБугун, 03:59NASA Старлинер космик кермисига таяняпти, чунки SpaceX ўз ишини якунлайдиNASA Старлинер космик кермисига таяняпти, чунки SpaceX ўз ишини якунлайдиБугун, 03:50Хитойда телевизорлар учун янги миллий стандартлар жорий этиладиХитойда телевизорлар учун янги миллий стандартлар жорий этиладиБугун, 01:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади