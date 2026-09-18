Дунёдаги илк Ryzen AI Max+ PRO 495 ноутбуки суратга олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Дунёдаги илк HP ЗБоок Ultra G3a 16 ноутбуки AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 процессори билан тақдим этилди.
- Ушбу қурилма 192 GB оператив хотирага эга бўлиб, сунъий интеллект ва оғир ҳисоб-китоблар билан ишловчи мутахассислар учун мўлжалланган.
- Ноутбукнинг процессор қувват чегараси 100 W гача оширилган ва у 96 Вт/соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган.
СторагеРевиев нашри мутахассислари янги AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 процессорига асосланган дунёдаги илк HP ЗБоок Ultra G3a 16 ноутбукининг дастлабки суратларини тақдим этди. Мазкур кучли қурилма сунъий интеллект ва оғир ҳисоб-китоблар билан ишловчи мутахассислар учун мўлжалланган бўлиб, жорий йилнинг октябрь ойида сотувга чиқарилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, ҳозирча тўлиқ шарҳ тақдим этилмаган бўлса-да, қурилманинг ички тузилиши ва техник имкониятлари ҳақида дастлабки маълумотлар маълум бўлди. Хусусан, ноутбук ўзининг рекорд даражадаги 192 GB оператив хотираси билан эътиборни тортади.
Хотира имкониятлари ва меъморчилигиНашр эълон қилган суратлардан кўриниб турибдики, оператив хотира чиплари бевосита процессор атрофида жойлаштирилган бўлиб, уларни кейинчалик кенгайтириш имконияти мавжуд эмас. Бироқ, 192 GB ҳажмнинг ўзи ушбу турдаги янги процессорлар учун мутлақ максимум ҳисобланади.
Маълумот учун, аввалги Ryzen AI 300 туркумидаги процессорлар хотирани қўллаб-қувватлаш борасида 128 GB чекловига эга эди. Янги авлод эса нафақат умумий ҳажмни оширди, балки GPU эҳтиёжлари учун ажратиладиган хотирани ҳам олдинги 96 GB ўрнига 160 GB гача етказиш имконини берди.
Совутиш тизими ва қувват кўрсаткичлариHP муҳандислари ушбу модел учун процессор қувват чегарасини (ТДП) 100 В гача оширганлар. Бу мобил компьютерлар учун одатий кўрсаткичлардан сезиларли даражада юқори бўлиб, юқори унумдорликни таъминлайди.
Кучайтирилган қувват ва юқори иссиқлик ажралиб чиқиши сабабли, ноутбук ичида иккита йирик вентилятор ҳамда процессор ва хотира чипларини тўлиқ қопловчи махсус иссиқлик тарқатувчи пластина ўрнатилган. Шунингдек, қурилма 96 В/соат сиғимга эга аккумулятор билан жиҳозланган.
Ҳозирча янги қурилманинг нархи ошкор этилмаган, бироқ кенгайтирилган оператив хотира ва оширилган қувват лимити сунъий интеллект моделларини маҳаллий даражада қайта ишлашда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…