iPhone 18 Pro иш фаолиятида iOS 27 туфайли муаммолар аниқланди

·4·Техно
iPhone 18 Pro иш фаолиятида iOS 27 туфайли муаммолар аниқланди

Яқинда савдога чиққан янги авлод флагманлари — iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max фойдаланувчилари дастурий таъминот билан боғлиқ илк жиддий муаммоларга дуч келишди. Тармоқда тарқалган видео материаллар Apple компаниясининг сўнгги ишланмалари барқарорлигига доир саволларни туғдирмоқда, чунки қурилма интерфейсида сезиларли қотишлар кузатилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра,инсайдер @tarunvats33 томонидан эълон қилинган видеода iOS 27 бошқаруви остида ишлаётган янги iPhone 18 Pro смартфонининг ишлаш жараёни намойиш этилган. Кадрлардан кўриниб турибдики, қурилма интерфейси айрим вазиятларда умуман жавоб бермаяпти ва кутилмаган кечикишлар содир бўлмоқда.

Интерфейсдаги носозликлар ва фойдаланувчилар эътирози

Видеода қайд этилишича, асосий эканда ҳаракатланиш чоғида экран қотиб қолиши, виджетлар ҳамда Бошқарув пункти элементларини босиш ҳар доим ҳам иш бермаслиги аниқланди. Шунингдек, экран қулфидаги жестлар ҳам вақти-вақти билан тўлиқ музлаб қолиши ҳолатлари қайд этилган.

Шарҳларда билдирилишича, бундай номутаносибликлар фақатгина энг сўнгги модел билан чекланиб қолмай, балки ўтган йилги iPhone 17 қурилмаларида ҳам кузатилмоқда. Бу эса муаммо аппарат қисмида эмас, балки операцион системанинг оптимизациясида эканини кўрсатмоқда.

Техник янгиликлар ва савдо бошланиши

Эслатиб ўтамиз, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделлари расман 18-сентябрь куни сотувга чиқарилган эди. Аввалроқ экран бурчагидаги махсус датчик туфайли Apple компанияси Dynamic Island ўлчамларини кичрайтиришга муваффақ бўлгани ҳақида хабар берилганди.

Савдолар бошланган илк кундааёқ қурилманинг илк таҳлилий қисмларга ажратилиши амалга оширилди. Мазкур жараён смартфон 4056 мА·ч сиғимли аккумуляторга эгалигини, шунингдек, кенгайтирилган асосий камера модули ва янги буғланиш камераси ўрнатилганини тасдиқлаган эди.

iPhone 18 ProAppleiOS 27СмартфонларТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi ўзининг янги ақлли ўчиргичини эркин савдога чиқардиXiaomi ўзининг янги ақлли ўчиргичини эркин савдога чиқардиБугун, 12:58iPhone 18 Pro тўлиқ десмонт қилинди: иФихит баҳоси ва асосий янгиликларiPhone 18 Pro тўлиқ десмонт қилинди: иФихит баҳоси ва асосий янгиликларБугун, 12:23Ноёб чидамлилик: Honor 600 Элите 5G смартфони тақдим этилдиНоёб чидамлилик: Honor 600 Элите 5G смартфони тақдим этилдиБугун, 12:00OnePlus 16 флагмани расман эълон қилинди: 200 MP камера ва 9000 мА·ч аккумуляторOnePlus 16 флагмани расман эълон қилинди: 200 MP камера ва 9000 мА·ч аккумуляторБугун, 11:28Apple iPhone 20 Pro дизайнини ўзгартиради ва тўрт томони эгилган экранни синовдан ўтказмоқдаApple iPhone 20 Pro дизайнини ўзгартиради ва тўрт томони эгилган экранни синовдан ўтказмоқдаБугун, 10:23Oppo A7 Pro Max 5G смартфони глобал бозорга чиқдиOppo A7 Pro Max 5G смартфони глобал бозорга чиқдиБугун, 08:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди