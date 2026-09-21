iPhone 18 Pro иш фаолиятида iOS 27 туфайли муаммолар аниқланди
Яқинда савдога чиққан янги авлод флагманлари — iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max фойдаланувчилари дастурий таъминот билан боғлиқ илк жиддий муаммоларга дуч келишди. Тармоқда тарқалган видео материаллар Apple компаниясининг сўнгги ишланмалари барқарорлигига доир саволларни туғдирмоқда, чунки қурилма интерфейсида сезиларли қотишлар кузатилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра,инсайдер @tarunvats33 томонидан эълон қилинган видеода iOS 27 бошқаруви остида ишлаётган янги iPhone 18 Pro смартфонининг ишлаш жараёни намойиш этилган. Кадрлардан кўриниб турибдики, қурилма интерфейси айрим вазиятларда умуман жавоб бермаяпти ва кутилмаган кечикишлар содир бўлмоқда.
Интерфейсдаги носозликлар ва фойдаланувчилар эътирозиВидеода қайд этилишича, асосий эканда ҳаракатланиш чоғида экран қотиб қолиши, виджетлар ҳамда Бошқарув пункти элементларини босиш ҳар доим ҳам иш бермаслиги аниқланди. Шунингдек, экран қулфидаги жестлар ҳам вақти-вақти билан тўлиқ музлаб қолиши ҳолатлари қайд этилган.
Шарҳларда билдирилишича, бундай номутаносибликлар фақатгина энг сўнгги модел билан чекланиб қолмай, балки ўтган йилги iPhone 17 қурилмаларида ҳам кузатилмоқда. Бу эса муаммо аппарат қисмида эмас, балки операцион системанинг оптимизациясида эканини кўрсатмоқда.
Техник янгиликлар ва савдо бошланишиЭслатиб ўтамиз, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделлари расман 18-сентябрь куни сотувга чиқарилган эди. Аввалроқ экран бурчагидаги махсус датчик туфайли Apple компанияси Dynamic Island ўлчамларини кичрайтиришга муваффақ бўлгани ҳақида хабар берилганди.
Савдолар бошланган илк кундааёқ қурилманинг илк таҳлилий қисмларга ажратилиши амалга оширилди. Мазкур жараён смартфон 4056 мА·ч сиғимли аккумуляторга эгалигини, шунингдек, кенгайтирилган асосий камера модули ва янги буғланиш камераси ўрнатилганини тасдиқлаган эди.
Изоҳлар 0
…