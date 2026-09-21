Toyota компанияси EREV туридаги гибрид автомобиллар бозорига киришга ҳозирланмоқда

·0·Авто
Toyota компанияси EREV туридаги гибрид автомобиллар бозорига киришга ҳозирланмоқда

Япония автомобилсозлик гиганти Toyota ўзининг электрлаштирилган транспорт воситалари қаторини кенгайтириш мақсадида илк бор масофаси кенгайтирилган гибрид автомобиллар (EREV) ишлаб чиқаришни йўлга қўйишни режалаштирмоқда. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу йўналишдаги илк моделлар ишлаб чиқарилиши 2027-йилнинг апрель ойига мўлжалланган бўлиб, бу қадам компаниянинг Хитой бозоридаги стратегиясида муҳим бурилиш ясаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дастлабки босқичда Хитойдаги корхона ойига атиги бир неча юз дона шундай автомобилни йиғишни бошлайди. Бироқ шундан сўнг ишлаб чиқариш суръатларини кескин ошириш кўзда тутилган. Компания 2027-йил якунига қадар 200 000 та шундай машина чиқаришни режалаштираётган бўлса, 2028-йилга бориб бу кўрсаткични нақд 400 000 тага етказишни ният қилган.

EREV технологиясининг ўзига хос хусусиятлари

Мутахассисларнинг таъкидлашича, EREV технологияси ўзида тортувчи электр мотори, аккумулятор ва электр энергиясини ишлаб чиқариш учун хизмат қилувчи кичик ҳажм ички ёнув двигателини ўзаро мужассам этади. Бунда автомобилни оддийгина ташқи тармоқдан қувватлантириш ҳам мумкин бўлади.

Мазкур ёндашув ҳайдовчиларга худди соф электромобил бошқар Гидургандек ҳис-туйғуларни тақдим этиш билан бирга, узоқ масофаларга сафар қилишдаги хавотирларни камайтиради. Шу билан бир бирга, мутахассислар конструкция оддий электромобилларга қараганда мураккаброқ экани ва унинг энергия самарадорлиги бир оз пастроқ бўлишини ҳам қайд этиб ўтишмоқда.

Бозор вазияти ва келажакдаги режалар

Toyota компаниясининг ушбу янги бозорга кириб бориши ғоят эътиборга молик ҳолатдир, негаки Хитойда ҳозирги пайтда EREV сегменти савдо ҳажмининг қисқаришини бошдан кечирмоқда. Жорий йилнинг биринчи ярмида мазкур турдаги машиналарнинг ҳам улгуржи, ҳам чакана етказиб берилиш кўрсаткичлари пасайган эди. Ваҳоланки, соф электромобиллар ва оддий плагин-гибридлар бутунлай бошқача динамикани намойиш этганди.

Бундай мураккаб шароитга қарамасдан, Toyota EREV автомобилларини Хитойдаги ўзининг электрлаштирилган линиясининг салмоқли қисмига айлантиришни мақсад қилган. Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, мазкур янги автомобилларнинг нархи компаниянинг ўзига тегишли анъанавий плагин-гибрид моделлари нархи даражасида бўлиши кутилмоқда.

ToyotaEREVГибрид автомобилларХитой бозориАвтомобилсозлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда 2026-йилнинг энг оммабоп бензинли автомобиллари маълум бўлдиХитойда 2026-йилнинг энг оммабоп бензинли автомобиллари маълум бўлдиБугун, 06:51BYD Европада заводларини очиш ва ишлаб чиқаришни кенгайтиришни режалаштирмоқдаBYD Европада заводларини очиш ва ишлаб чиқаришни кенгайтиришни режалаштирмоқдаКеча, 09:23Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!Кеча, 09:19Toyota RAV4 кроссовери учун ўзига хос ҳимоя тўплами тақдим этилдиToyota RAV4 кроссовери учун ўзига хос ҳимоя тўплами тақдим этилди19.09, 23:51ХХ асрнинг энг таъсирли автомобиллари аниқланмоқдаХХ асрнинг энг таъсирли автомобиллари аниқланмоқда19.09, 17:24Toyota водородли Hilux пикапини тақдим этди: у афзаллиги билан ҳайратда қолдирдиToyota водородли Hilux пикапини тақдим этди: у афзаллиги билан ҳайратда қолдирди19.09, 09:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди