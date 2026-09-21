Toyota компанияси EREV туридаги гибрид автомобиллар бозорига киришга ҳозирланмоқда
Япония автомобилсозлик гиганти Toyota ўзининг электрлаштирилган транспорт воситалари қаторини кенгайтириш мақсадида илк бор масофаси кенгайтирилган гибрид автомобиллар (EREV) ишлаб чиқаришни йўлга қўйишни режалаштирмоқда. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу йўналишдаги илк моделлар ишлаб чиқарилиши 2027-йилнинг апрель ойига мўлжалланган бўлиб, бу қадам компаниянинг Хитой бозоридаги стратегиясида муҳим бурилиш ясаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Дастлабки босқичда Хитойдаги корхона ойига атиги бир неча юз дона шундай автомобилни йиғишни бошлайди. Бироқ шундан сўнг ишлаб чиқариш суръатларини кескин ошириш кўзда тутилган. Компания 2027-йил якунига қадар 200 000 та шундай машина чиқаришни режалаштираётган бўлса, 2028-йилга бориб бу кўрсаткични нақд 400 000 тага етказишни ният қилган.
EREV технологиясининг ўзига хос хусусиятлариМутахассисларнинг таъкидлашича, EREV технологияси ўзида тортувчи электр мотори, аккумулятор ва электр энергиясини ишлаб чиқариш учун хизмат қилувчи кичик ҳажм ички ёнув двигателини ўзаро мужассам этади. Бунда автомобилни оддийгина ташқи тармоқдан қувватлантириш ҳам мумкин бўлади.
Мазкур ёндашув ҳайдовчиларга худди соф электромобил бошқар Гидургандек ҳис-туйғуларни тақдим этиш билан бирга, узоқ масофаларга сафар қилишдаги хавотирларни камайтиради. Шу билан бир бирга, мутахассислар конструкция оддий электромобилларга қараганда мураккаброқ экани ва унинг энергия самарадорлиги бир оз пастроқ бўлишини ҳам қайд этиб ўтишмоқда.
Бозор вазияти ва келажакдаги режаларToyota компаниясининг ушбу янги бозорга кириб бориши ғоят эътиборга молик ҳолатдир, негаки Хитойда ҳозирги пайтда EREV сегменти савдо ҳажмининг қисқаришини бошдан кечирмоқда. Жорий йилнинг биринчи ярмида мазкур турдаги машиналарнинг ҳам улгуржи, ҳам чакана етказиб берилиш кўрсаткичлари пасайган эди. Ваҳоланки, соф электромобиллар ва оддий плагин-гибридлар бутунлай бошқача динамикани намойиш этганди.
Бундай мураккаб шароитга қарамасдан, Toyota EREV автомобилларини Хитойдаги ўзининг электрлаштирилган линиясининг салмоқли қисмига айлантиришни мақсад қилган. Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, мазкур янги автомобилларнинг нархи компаниянинг ўзига тегишли анъанавий плагин-гибрид моделлари нархи даражасида бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…