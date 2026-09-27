Қизил гиламдаги модел нега кўчада яшай бошлади?

·52·Маданият
Қизил гиламдаги модел нега кўчада яшай бошлади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бир вақтлар машҳур фитнес модели бўлган 39 ёшли Лони Уиллсон, турмуш ўртоғи Жереми Джексон билан бўлган зўравонликка тўла никоҳдан сўнг, гиёҳвандликка берилиб, Лос Анжелес кўчаларида яшашга мажбур бўлди.
  • Унинг карераси ва ҳаёти кескин ўзгариб, моделликдан кўча ҳаётига ўтиб, ҳатто таклиф қилинган ёрдамдан ҳам воз кечди.
  • Ҳозирда у ўзини эркин ҳис қилишини айтиб, кўчаларда кун кечирмоқда.

Бир вақтлар фитнес журналлари юлдузи бўлган Лони Уиллсон бугун Лос Анжелес кўчаларида яшамоқда. 39 ёшли собиқ моделнинг бор-йўғи кийимлари солинган халтаси бор, овқатни эса баъзан ахлат қутиларидан қидиради.

Лони Glam Fit, Flavour Magazine ва Iron Man Magazine каби нашрлар учун суратга тушган, карьераси жадал ривожланаётган фитнес-модел эди. У “Malibu қутқарувчилари” сериалидаги Ҳоби Бюкеннон роли билан танилган актёр Жереми Джексон билан турмуш қургач, унинг ҳаёти кескин ўзгара бошлади.

Зўравонликка тўла никоҳ

Oq va qora rangli logotiplar oldida sargʻish sochli ayol va qora sochli erkak turibdi.

Ташқаридан бахтли кўринган жуфтлик муносабатлари аслида оғир кечган. Лонининг айтишича, Жереми спиртли ичимлик истеъмол қилганида жанжал чиқариб, унга нисбатан жисмоний зўравонлик қилган. Аёл бир неча марта суяк синиши билан шифохонага мурожаат қилганини айтган.

У жанжаллардан бирини тасмага ёзиб олган ва кейинчалик Daily Mail нашрига берган. Шунингдек, Лонининг сўзларига кўра, ҳужумдан бир кун олдин Жереми унга 12 дақиқалик реп қўшиғини юбориб, унда “аёлни ўлдирмоқчи эканини” айтган.

Жуфтлик 2014 йилда расман ажрашган. Ўша йилнинг август ойида полиция уларнинг уйидаги жанжал бўйича чақирув олган. Хабарларга кўра, Лонининг икки қовурғаси синган, бўйни жароҳатланган ва танасида тирналишлар қолган. У расмий ариза бермагани учун иш ёпилган. Жереми бир сафар уни бўғишга ҳам уринган.

Жереми кейинчалик гиёҳвандлик ва алкоголь муаммоларига дуч келган. 2015 йилда у жанжал пайтида бир аёлни пичоқлагани учун ҳибсга олинди. У айбини тан олиб, 270 кун қамоқ ва беш йиллик синов муддатига ҳукм қилинган.

Моделликдан кўча ҳаётигача

Ko'chada aravacha bilan ketayotgan va chiqindi qutisini titayotgan ayol.

Лони ва Жереми бирга яшаган пайтда гиёҳванд моддаларни истеъмол қила бошлаган. Бу Лонининг руҳий ҳолатига ҳам таъсир кўрсатган. У кимдир унинг ҳаётига қасд қилаётгани ва танаси орқали электр разрядлари юборилаётганига ишона бошлаган.

2016 йилда у шифохонага ётқизилди, аммо кўп ўтмай уни тарк этди. Кейинчалик оғриқни босиш учун тақиқланган моддаларни кўпроқ истеъмол қила бошлаган. Охир-оқибат уйсиз қолиб, кўчада яшашга ўтган.

2018 йилда Лонининг ҳолати жамоатчиликка маълум бўлди. Бир вақтлар дизайнерлик кийимларида юрган моделнинг сочлари кесилган, қимматбаҳо кийимлари ва Лос Анжелесдаги уйи эса йўқ эди. Қарамлик сабаб ишидан айрилган, ижара ҳақини тўлай олмай, квартирадан чиқариб юборилган.

Лони журналистларга кўчада ўз хоҳиши билан яшаётганини ва ўзини эркин ҳис қилишини айтган. У камроқ кўзга ташланиш учун сочини қирдирган ва ўзини ҳимоя қилиш мақсадида пичоқ олиб юрган.

Ёрдамни ҳам қабул қилмади

Loni Willisonning yillar davomidagi jismoniy o'zgarishi aks etgan qiyosiy suratlar.

Лони ҳақидаги хабарлар тарқалгач, реабилитация мутахассиси Ларри Маринелли унга бепул ёрдам таклиф қилди. У даволаниш режасини тайёрлаб, Шимолий Голливуддаги Victory детоксикация марказидан жой ҳам ажратди. Аммо Лони таклифни рад этди ва яна ғойиб бўлди.

2020 йил октябрь ойида у Венис-Бичда аравача итариб кетаётганида яна суратга тушди. Ўшанда The Sun нашрига ўзини яхши ҳис қилаётганини ва ёрдамга муҳтож эмаслигини айтди.

Лонининг сўзларига кўра, у Жереми ва дўстлари билан алоқани узган, телефони йўқ, аммо овқат ва тунаш учун жойи бор. Пулни турли йўллар билан топишини, егуликни эса ахлат қутилари ва дўконлар атрофидан излашини айтган.

Шундан бери собиқ модел Лос Анжелес кўчаларида ахлат қутиларини титкилаётган ёки ёлғиз кезиб юрган ҳолда вақти-вақти билан кўриниб қолади.

Лони УиллсонЖереми ДжексонУйдаги зўравонликЛос Анжелес кўчалари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Канн кинофестивалида юлдузлар қизил гиламда порлади!Канн кинофестивалида юлдузлар қизил гиламда порлади!16 май 13:04Зендая Парижда ноодатий услуби билан барчани ҳайратда қолдирдиЗендая Парижда ноодатий услуби билан барчани ҳайратда қолдирди28 июн 15:422 ёшли қиз куйлай бошлади — кўчадагилар ҳайратдан тўхтаб қолди (видео)2 ёшли қиз куйлай бошлади — кўчадагилар ҳайратдан тўхтаб қолди (видео)13 август 13:13 Туркияда тўйда пул ёки тилла ўрнига куёвга бузоқ совға қилинди Туркияда тўйда пул ёки тилла ўрнига куёвга бузоқ совға қилиндиБугун 15:22Тўлқинлантирувчи ҳолат: Раққоса қизнинг гўзал ҳаракати барчани ҳайратга солди (видео)Тўлқинлантирувчи ҳолат: Раққоса қизнинг гўзал ҳаракати барчани ҳайратга солди (видео)Бугун 12:50Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирдиМуниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирдиБугун 12:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ