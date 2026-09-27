Қизил гиламдаги модел нега кўчада яшай бошлади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бир вақтлар машҳур фитнес модели бўлган 39 ёшли Лони Уиллсон, турмуш ўртоғи Жереми Джексон билан бўлган зўравонликка тўла никоҳдан сўнг, гиёҳвандликка берилиб, Лос Анжелес кўчаларида яшашга мажбур бўлди.
- Унинг карераси ва ҳаёти кескин ўзгариб, моделликдан кўча ҳаётига ўтиб, ҳатто таклиф қилинган ёрдамдан ҳам воз кечди.
- Ҳозирда у ўзини эркин ҳис қилишини айтиб, кўчаларда кун кечирмоқда.
Бир вақтлар фитнес журналлари юлдузи бўлган Лони Уиллсон бугун Лос Анжелес кўчаларида яшамоқда. 39 ёшли собиқ моделнинг бор-йўғи кийимлари солинган халтаси бор, овқатни эса баъзан ахлат қутиларидан қидиради.
Лони Glam Fit, Flavour Magazine ва Iron Man Magazine каби нашрлар учун суратга тушган, карьераси жадал ривожланаётган фитнес-модел эди. У “Malibu қутқарувчилари” сериалидаги Ҳоби Бюкеннон роли билан танилган актёр Жереми Джексон билан турмуш қургач, унинг ҳаёти кескин ўзгара бошлади.
Зўравонликка тўла никоҳ
Ташқаридан бахтли кўринган жуфтлик муносабатлари аслида оғир кечган. Лонининг айтишича, Жереми спиртли ичимлик истеъмол қилганида жанжал чиқариб, унга нисбатан жисмоний зўравонлик қилган. Аёл бир неча марта суяк синиши билан шифохонага мурожаат қилганини айтган.
У жанжаллардан бирини тасмага ёзиб олган ва кейинчалик Daily Mail нашрига берган. Шунингдек, Лонининг сўзларига кўра, ҳужумдан бир кун олдин Жереми унга 12 дақиқалик реп қўшиғини юбориб, унда “аёлни ўлдирмоқчи эканини” айтган.
Жуфтлик 2014 йилда расман ажрашган. Ўша йилнинг август ойида полиция уларнинг уйидаги жанжал бўйича чақирув олган. Хабарларга кўра, Лонининг икки қовурғаси синган, бўйни жароҳатланган ва танасида тирналишлар қолган. У расмий ариза бермагани учун иш ёпилган. Жереми бир сафар уни бўғишга ҳам уринган.
Жереми кейинчалик гиёҳвандлик ва алкоголь муаммоларига дуч келган. 2015 йилда у жанжал пайтида бир аёлни пичоқлагани учун ҳибсга олинди. У айбини тан олиб, 270 кун қамоқ ва беш йиллик синов муддатига ҳукм қилинган.
Моделликдан кўча ҳаётигача
Лони ва Жереми бирга яшаган пайтда гиёҳванд моддаларни истеъмол қила бошлаган. Бу Лонининг руҳий ҳолатига ҳам таъсир кўрсатган. У кимдир унинг ҳаётига қасд қилаётгани ва танаси орқали электр разрядлари юборилаётганига ишона бошлаган.
2016 йилда у шифохонага ётқизилди, аммо кўп ўтмай уни тарк этди. Кейинчалик оғриқни босиш учун тақиқланган моддаларни кўпроқ истеъмол қила бошлаган. Охир-оқибат уйсиз қолиб, кўчада яшашга ўтган.
2018 йилда Лонининг ҳолати жамоатчиликка маълум бўлди. Бир вақтлар дизайнерлик кийимларида юрган моделнинг сочлари кесилган, қимматбаҳо кийимлари ва Лос Анжелесдаги уйи эса йўқ эди. Қарамлик сабаб ишидан айрилган, ижара ҳақини тўлай олмай, квартирадан чиқариб юборилган.
Лони журналистларга кўчада ўз хоҳиши билан яшаётганини ва ўзини эркин ҳис қилишини айтган. У камроқ кўзга ташланиш учун сочини қирдирган ва ўзини ҳимоя қилиш мақсадида пичоқ олиб юрган.
Ёрдамни ҳам қабул қилмади
Лони ҳақидаги хабарлар тарқалгач, реабилитация мутахассиси Ларри Маринелли унга бепул ёрдам таклиф қилди. У даволаниш режасини тайёрлаб, Шимолий Голливуддаги Victory детоксикация марказидан жой ҳам ажратди. Аммо Лони таклифни рад этди ва яна ғойиб бўлди.
2020 йил октябрь ойида у Венис-Бичда аравача итариб кетаётганида яна суратга тушди. Ўшанда The Sun нашрига ўзини яхши ҳис қилаётганини ва ёрдамга муҳтож эмаслигини айтди.
Лонининг сўзларига кўра, у Жереми ва дўстлари билан алоқани узган, телефони йўқ, аммо овқат ва тунаш учун жойи бор. Пулни турли йўллар билан топишини, егуликни эса ахлат қутилари ва дўконлар атрофидан излашини айтган.
Шундан бери собиқ модел Лос Анжелес кўчаларида ахлат қутиларини титкилаётган ёки ёлғиз кезиб юрган ҳолда вақти-вақти билан кўриниб қолади.
Изоҳлар 0
…