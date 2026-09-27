30 га яқин операцияни бошдан кечирган 21 ёшли спортчи вафот этди

·73·Дунё
30 га яқин операцияни бошдан кечирган 21 ёшли спортчи вафот этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эронда ҳукуматга қарши намойишлар вақтида жароҳатланган 21 ёшли таеквондочи Меҳди Носрати Bildаши вафот этди.
  • Унинг ошқозон ости бези ва ичаклари оғир шикастланиб, саккиз ой давомида тахминан 30 та операцияни бошдан кечирган.
  • Жароҳатлари сабаб 30 килограммдан ортиқ вазн йўқотган спортчи 12 сентябр куни асоратлар ва ўпка инфексияси туфайли ҳаётдан кўз юмди.

Эронда ҳукуматга қарши намойишлар вақтида жароҳатланган 21 ёшли таэквондо спортчиси Меҳди Носрати Билдаши вафот этди. Хабарларга кўра, у жароҳатлари сабаб кейинги саккиз ой давомида қарийб 30 марта жарроҳлик амалиётини бошдан кечирган.

Меҳди 8 январь куни Теҳрон жануби-шарқидаги Пакдашт шаҳрида намойиш вақтида хавфсизлик кучлари томонидан ўқ узилиши оқибатида жароҳатлангани айтилмоқда. Унинг ошқозон ости бези ва ичаклари оғир шикастланган ва дастлаб Пакдаштдаги шифохонада даволанган.

Кейинчалик спортчи Теҳрондаги шифохонага кўчирилган. У ерда саккиз ой давомида тахминан 30 та операция ўтказилган. Жароҳатлари сабаб овқатланишда қийинчиликка дуч келган Меҳди 30 килограммдан ортиқ вазн йўқотган.

Need To Know маълумотига кўра, Меҳди 12 сентябрь куни жароҳатлари билан боғлиқ асоратлар ва ўпка инфекцияси сабаб вафот этган. Бу маълумот Эрон мухолифатига яқин ОАВлар хабарларига асосланган. Унинг узоқ давом этган даволаниши оиласига ҳам жиддий молиявий қийинчиликлар келтиргани айтилмоқда.

Меҳди жароҳатланган намойишлар 2025 йил декабрь охирида Эрондаги иқтисодий инқироздан норозилик фонида бошланган. Кейинчалик намойишлар мамлакат бўйлаб кенгайиб, ҳукуматга қарши чиқишларга айланган. Ҳуқуқ ташкилотлари намойишчиларга нисбатан ўқотар қуроллар қўлланганини ҳужжатлаштирган.

Намойишлар давридаги қурбонлар сони эса ҳануз баҳсли. Алоқа ва интернетга киришдаги жиддий чекловлар сабаб воқеалар кўламини мустақил равишда тўлиқ текшириш қийин бўлган. Ҳуқуқ ташкилотлари минглаб ўлим ва ўн минглаб ҳибслар ҳақида хабар берган, айрим манбалар эса бундан ҳам юқори рақамларни келтирган. Human Rights Watch 2026 йил сентябрь ойида намойишлар билан боғлиқ ишлар бўйича қатор ўлим жазолари ижро этилганини ҳам қайд этди.

Меҳди Носрати Билдаши намойишлар вақтида ҳалок бўлган ёки оғир жароҳат олгани хабар қилинган спортчилардан бири бўлди.

Улар орасида 17 ёшли футболчи Ребин Моради ҳам бор. “Сайпа” ёшлар жамоасида ўйнаган футболчи 8 январь куни Теҳронда ўқ узилиши оқибатида ҳалок бўлгани айтилган. Унинг отаси кейинчалик суд-тиббий экспертиза ходимлари ўғли орқасидан яқин масофадан ўқ узилганини айтганини маълум қилган.

Шунингдек, 47 ёшли собиқ футболчи Мужтабо Таршиз ҳам Қоимшаҳрдаги намойишлар вақтида рафиқаси билан бирга ҳалок бўлгани хабар қилинган. У фаолияти давомида “Трактор Табриз”, “Нассожи Мозандарон”, “Фажр Сепаси Шероз” ва “Мес Керман” клубларида тўп сурган.

Эрон расмийлари ушбу спортчиларнинг ўлими юзасидан оммага аниқ тушунтириш бермаган.

Меҳди Носрати БилдашиЭрондаги намойишларЭрон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Антарктидада −43°C совуқда мисли кўрилмаган қутқарув амалга оширилдиАнтарктидада −43°C совуқда мисли кўрилмаган қутқарув амалга оширилди9 август 12:33Бир бош билан туғилган эгизаклар операциядан сўнг вафот этдиБир бош билан туғилган эгизаклар операциядан сўнг вафот этди22 август 13:58Трамп Эронга берилиши кутилаётган катта зарбани нега кечиктирди?Трамп Эронга берилиши кутилаётган катта зарбани нега кечиктирди?26 июл 08:57Йиллар давомида таниш бўлган ит 20 ёшли қизга ҳужум қилдиЙиллар давомида таниш бўлган ит 20 ёшли қизга ҳужум қилди29 август 15:22Илк бор СИ ёрдамида миядаги ўсимта олиб ташландиИлк бор СИ ёрдамида миядаги ўсимта олиб ташланди29 август 15:40Ўзини ўзи операция қилган шифокор: жасоратли воқеаЎзини ўзи операция қилган шифокор: жасоратли воқеа10 май 20:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота