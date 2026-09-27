30 га яқин операцияни бошдан кечирган 21 ёшли спортчи вафот этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Эронда ҳукуматга қарши намойишлар вақтида жароҳатланган 21 ёшли таеквондочи Меҳди Носрати Bildаши вафот этди.
- Унинг ошқозон ости бези ва ичаклари оғир шикастланиб, саккиз ой давомида тахминан 30 та операцияни бошдан кечирган.
- Жароҳатлари сабаб 30 килограммдан ортиқ вазн йўқотган спортчи 12 сентябр куни асоратлар ва ўпка инфексияси туфайли ҳаётдан кўз юмди.
Эронда ҳукуматга қарши намойишлар вақтида жароҳатланган 21 ёшли таэквондо спортчиси Меҳди Носрати Билдаши вафот этди. Хабарларга кўра, у жароҳатлари сабаб кейинги саккиз ой давомида қарийб 30 марта жарроҳлик амалиётини бошдан кечирган.
Меҳди 8 январь куни Теҳрон жануби-шарқидаги Пакдашт шаҳрида намойиш вақтида хавфсизлик кучлари томонидан ўқ узилиши оқибатида жароҳатлангани айтилмоқда. Унинг ошқозон ости бези ва ичаклари оғир шикастланган ва дастлаб Пакдаштдаги шифохонада даволанган.
Кейинчалик спортчи Теҳрондаги шифохонага кўчирилган. У ерда саккиз ой давомида тахминан 30 та операция ўтказилган. Жароҳатлари сабаб овқатланишда қийинчиликка дуч келган Меҳди 30 килограммдан ортиқ вазн йўқотган.
Need To Know маълумотига кўра, Меҳди 12 сентябрь куни жароҳатлари билан боғлиқ асоратлар ва ўпка инфекцияси сабаб вафот этган. Бу маълумот Эрон мухолифатига яқин ОАВлар хабарларига асосланган. Унинг узоқ давом этган даволаниши оиласига ҳам жиддий молиявий қийинчиликлар келтиргани айтилмоқда.
Меҳди жароҳатланган намойишлар 2025 йил декабрь охирида Эрондаги иқтисодий инқироздан норозилик фонида бошланган. Кейинчалик намойишлар мамлакат бўйлаб кенгайиб, ҳукуматга қарши чиқишларга айланган. Ҳуқуқ ташкилотлари намойишчиларга нисбатан ўқотар қуроллар қўлланганини ҳужжатлаштирган.
Намойишлар давридаги қурбонлар сони эса ҳануз баҳсли. Алоқа ва интернетга киришдаги жиддий чекловлар сабаб воқеалар кўламини мустақил равишда тўлиқ текшириш қийин бўлган. Ҳуқуқ ташкилотлари минглаб ўлим ва ўн минглаб ҳибслар ҳақида хабар берган, айрим манбалар эса бундан ҳам юқори рақамларни келтирган. Human Rights Watch 2026 йил сентябрь ойида намойишлар билан боғлиқ ишлар бўйича қатор ўлим жазолари ижро этилганини ҳам қайд этди.
Меҳди Носрати Билдаши намойишлар вақтида ҳалок бўлган ёки оғир жароҳат олгани хабар қилинган спортчилардан бири бўлди.
Улар орасида 17 ёшли футболчи Ребин Моради ҳам бор. “Сайпа” ёшлар жамоасида ўйнаган футболчи 8 январь куни Теҳронда ўқ узилиши оқибатида ҳалок бўлгани айтилган. Унинг отаси кейинчалик суд-тиббий экспертиза ходимлари ўғли орқасидан яқин масофадан ўқ узилганини айтганини маълум қилган.
Шунингдек, 47 ёшли собиқ футболчи Мужтабо Таршиз ҳам Қоимшаҳрдаги намойишлар вақтида рафиқаси билан бирга ҳалок бўлгани хабар қилинган. У фаолияти давомида “Трактор Табриз”, “Нассожи Мозандарон”, “Фажр Сепаси Шероз” ва “Мес Керман” клубларида тўп сурган.
Эрон расмийлари ушбу спортчиларнинг ўлими юзасидан оммага аниқ тушунтириш бермаган.
Изоҳлар 0
…