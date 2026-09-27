Туркияда тўйда пул ёки тилла ўрнига куёвга бузоқ совға қилинди
Туркиянинг Текирдаг вилоятидаги тўй маросимида куёвга одатий пул ёки тилла ўрнига кутилмаган совға — бузоқ тақдим этилди.
Тантана давомида меҳмонлар келин-куёвга анъанага кўра пул ва тилла тақдим этаётган бир пайтда куёвнинг болаликдаги дўсти залга бузоқ билан кириб келган.
Маълум бўлишича, ғайриоддий совға атайлаб танланган. Чунки дўстлар иккаласи ҳам чорвачилик билан шуғулланади. У куёвга узоқ вақт ёдда қоладиган совға беришни истаган ва муносиб бузоқ топиш учун ҳатто Чаноққалъага борган.
Тўйга олиб келишдан аввал бузоқ ҳам махсус тайёргарликдан ўтказилган. У ювилиб, тараб-сочлари тартибга келтирилган, оёқларига эса рангли ленталар боғланган.
Дўстининг айтишича, бузоқ янада кўркам кўриниши учун унинг жунига соч учун мўлжалланган спрей сепилган ва фен ёрдамида қуритилган.
Шу тариқа, одатий тўй совғаларидан фарқ қилувчи тирик совға маросимнинг энг эсда қоларли лаҳзаларидан бирига айланган.
Изоҳлар 0
…