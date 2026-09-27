Туркияда тўйда пул ёки тилла ўрнига куёвга бузоқ совға қилинди

·60·Маданият
Туркияда тўйда пул ёки тилла ўрнига куёвга бузоқ совға қилинди

Туркиянинг Текирдаг вилоятидаги тўй маросимида куёвга одатий пул ёки тилла ўрнига кутилмаган совға — бузоқ тақдим этилди.

Тантана давомида меҳмонлар келин-куёвга анъанага кўра пул ва тилла тақдим этаётган бир пайтда куёвнинг болаликдаги дўсти залга бузоқ билан кириб келган.

Маълум бўлишича, ғайриоддий совға атайлаб танланган. Чунки дўстлар иккаласи ҳам чорвачилик билан шуғулланади. У куёвга узоқ вақт ёдда қоладиган совға беришни истаган ва муносиб бузоқ топиш учун ҳатто Чаноққалъага борган.

Тўйга олиб келишдан аввал бузоқ ҳам махсус тайёргарликдан ўтказилган. У ювилиб, тараб-сочлари тартибга келтирилган, оёқларига эса рангли ленталар боғланган.

Дўстининг айтишича, бузоқ янада кўркам кўриниши учун унинг жунига соч учун мўлжалланган спрей сепилган ва фен ёрдамида қуритилган.

Шу тариқа, одатий тўй совғаларидан фарқ қилувчи тирик совға маросимнинг энг эсда қоларли лаҳзаларидан бирига айланган.

ТекирдагТуркияБузоқТўй
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тиллага “кўмилган” келин ҳам терговда ҳибсга олиндиТиллага “кўмилган” келин ҳам терговда ҳибсга олинди10 сентябр 17:14Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошландиКелинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди9 сентябр 19:13Муниса Ризаева ўғлига совға қилинган қимматбаҳо автомобилни кўрсатди (видео)Муниса Ризаева ўғлига совға қилинган қимматбаҳо автомобилни кўрсатди (видео)Кеча 19:10Мафтуна Холмуродованинг тўйида 1500 та қизил атиргул совға қилинди (видео)Мафтуна Холмуродованинг тўйида 1500 та қизил атиргул совға қилинди (видео)19 август 21:46Озодбек Назарбеков таронасига куёвнинг келинига бўлган романтик ҳаракати барчани ҳайратга солди (видео)Озодбек Назарбеков таронасига куёвнинг келинига бўлган романтик ҳаракати барчани ҳайратга солди (видео)8 август 11:47Келин гули кимга насиб этди? Тўйда кутилмаган лаҳза (видео)Келин гули кимга насиб этди? Тўйда кутилмаган лаҳза (видео)16 май 06:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ