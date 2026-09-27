Oppo Финд X10 флагманлари савдоси кутилганидан паст бўлиб чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Oppo Финд X10 флагманларининг сотуви кутилганидан паст бўлиб, илк кунда ўтган йилги авлоднинг атиги 40 фоиз натижасини кўрсатди.
- Мутахассислар бу ҳолатни мобил қурилмалар нархининг ошиши ва харидорларнинг эҳтиёткорона ёндашуви билан изоҳламоқда.
- Oppo Финд X10E, Oppo Финд X10 ва Oppo Финд X10 Pro Max моделларининг бошланғич нархлари мос равишда 4999, 5499 ва 6799 юанни ташкил этади.
Смартфонлар нархининг умумий ўсиши фонида тақдим этилган янги қурилмалар бозорда дастлабки кунда пастроқ натижаларни қайд этди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, Oppo компаниясининг сўнгги флагманлар серияси бўлган Oppo Финд X10 савдо ҳажми бўйича ўтган йилги авлод кўрсаткичларидан сезиларли даражада ортда қолмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, янги туркумдаги смартфонлар сотувга чиққан илк куниёқ фақатгина ўтган йилги флагманлар сериясининг 40 фоизига тенг натижани кўрсатган. Мутахассислар буни сўнгги пайтларда юқори сифатли мобил қурилмалар нархининг ошиши ва харидорларнинг эҳтиёткорона ёндашуви билан изоҳламоқдалар.
Моделлар қатори ва нархлар сиёсатиМазкур туркум учта асосий моделни ўз ичига олади: базавий Oppo Финд X10E, стандарт Oppo Финд X10 ҳамда илғор имкониятларга эга Oppo Финд X10 Pro Max. Ушбу қурилмаларнинг бошланғич нархлари мос равишда 4999, 5499 ва 6799 юанкни ташкил этади.
Қурилмаларнинг қиймати юқори бўлишига қарамай, харидорлар орасида айниқса техник жиҳатдан қувватлироқ модификациялар талабгир бўлаётгани кузатилмоқда. Хусусан, истеъмолчилар оператив хотираси каттароқ бўлган версияларга кўпроқ устунлик бермоқда.
Хотира ҳажми бўйича истеъмолчи афзалликлариСтатистикага кўра, сотувларнинг умумий ҳажмида 16 GB оператив хотирага эга версиялар яққол устунликка эга. Ушбу модификациялар Oppo Финд X10 сериясининг умумий савдосининг 60 фоиздан ортиғини ташкил этган.
Агар статистикадан энг кичик модел ҳисобланган Oppo Финд X10E чиқариб ташланса, 16 GB ОЗУларга тўғри келувчи улуш янада ошиб, 80 фоиздан ҳам ошиб кетади. Бу фойдаланувчилар келгусида қурилманинг ишлаш тезлиги ва заҳирасига кўпроқ эътибор қаратаётганидан далолат беради.
Изоҳлар 0
…