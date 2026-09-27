Oppo Финд X10 флагманлари савдоси кутилганидан паст бўлиб чиқди

·27·Техно
Oppo Финд X10 флагманлари савдоси кутилганидан паст бўлиб чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Oppo Финд X10 флагманларининг сотуви кутилганидан паст бўлиб, илк кунда ўтган йилги авлоднинг атиги 40 фоиз натижасини кўрсатди.
  • Мутахассислар бу ҳолатни мобил қурилмалар нархининг ошиши ва харидорларнинг эҳтиёткорона ёндашуви билан изоҳламоқда.
  • Oppo Финд X10E, Oppo Финд X10 ва Oppo Финд X10 Pro Max моделларининг бошланғич нархлари мос равишда 4999, 5499 ва 6799 юанни ташкил этади.

Смартфонлар нархининг умумий ўсиши фонида тақдим этилган янги қурилмалар бозорда дастлабки кунда пастроқ натижаларни қайд этди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, Oppo компаниясининг сўнгги флагманлар серияси бўлган Oppo Финд X10 савдо ҳажми бўйича ўтган йилги авлод кўрсаткичларидан сезиларли даражада ортда қолмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, янги туркумдаги смартфонлар сотувга чиққан илк куниёқ фақатгина ўтган йилги флагманлар сериясининг 40 фоизига тенг натижани кўрсатган. Мутахассислар буни сўнгги пайтларда юқори сифатли мобил қурилмалар нархининг ошиши ва харидорларнинг эҳтиёткорона ёндашуви билан изоҳламоқдалар.

Моделлар қатори ва нархлар сиёсати

Мазкур туркум учта асосий моделни ўз ичига олади: базавий Oppo Финд X10E, стандарт Oppo Финд X10 ҳамда илғор имкониятларга эга Oppo Финд X10 Pro Max. Ушбу қурилмаларнинг бошланғич нархлари мос равишда 4999, 5499 ва 6799 юанкни ташкил этади.

Қурилмаларнинг қиймати юқори бўлишига қарамай, харидорлар орасида айниқса техник жиҳатдан қувватлироқ модификациялар талабгир бўлаётгани кузатилмоқда. Хусусан, истеъмолчилар оператив хотираси каттароқ бўлган версияларга кўпроқ устунлик бермоқда.

Хотира ҳажми бўйича истеъмолчи афзалликлари

Статистикага кўра, сотувларнинг умумий ҳажмида 16 GB оператив хотирага эга версиялар яққол устунликка эга. Ушбу модификациялар Oppo Финд X10 сериясининг умумий савдосининг 60 фоиздан ортиғини ташкил этган.

Агар статистикадан энг кичик модел ҳисобланган Oppo Финд X10E чиқариб ташланса, 16 GB ОЗУларга тўғри келувчи улуш янада ошиб, 80 фоиздан ҳам ошиб кетади. Бу фойдаланувчилар келгусида қурилманинг ишлаш тезлиги ва заҳирасига кўпроқ эътибор қаратаётганидан далолат беради.

OppoOppo Финд X10СмартфонларГаджетларТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Oppo Финд X10 илғор экран технологияси билан жиҳозланадиOppo Финд X10 илғор экран технологияси билан жиҳозланади18 август 14:58Oppo A7 Pro Max халқаро бозорга чиқдиOppo A7 Pro Max халқаро бозорга чиқди22 сентябр 02:57Арзон смартфонлар даври якунланиб, нархлар ошиши кутилмоқдаАрзон смартфонлар даври якунланиб, нархлар ошиши кутилмоқда25 сентябр 23:00iQOO 16 флагманининг камера ва дисплей хусусиятлари ошкор этилдиiQOO 16 флагманининг камера ва дисплей хусусиятлари ошкор этилди25 сентябр 20:20Xiaomi 18 Pro экранининг ёрқинлиги ўтмишдошидан паст чиқдиXiaomi 18 Pro экранининг ёрқинлиги ўтмишдошидан паст чиқди25 сентябр 15:26Xiaomi 18 Pro ва Galaxy S26 Ultra экран махфийлиги солиштирилдиXiaomi 18 Pro ва Galaxy S26 Ultra экран махфийлиги солиштирилди24 сентябр 16:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди