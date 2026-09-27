Кутилмаган ҳужум: саккиз оёқ балиқчининг юзига ёпишди

·63·Дунё
Кутилмаган ҳужум: саккиз оёқ балиқчининг юзига ёпишди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Мексиканинг Прогресо шаҳри яқинида балиқ овлашга чиққан эркакнинг юзига кутилмаганда саккиз оёқ ёпишиб қолди.
  • Унинг шериги ёрдам бериш ўрнига воқеани видеога олиб, кулиб турган.
  • Бир неча сониялик курашдан сўнг балиқчи саккиз оёқни юзидан узиб олишга муваффақ бўлди.
  • Ушбу воқеа акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалиб, кўпчиликнинг эътиборини тортди.

Мексиканинг Прогресо шаҳри яқинида балиқ овлашга чиққан эркак кутилмаганда ғалати ва анча ноқулай вазиятга тушиб қолди. Балиқчига бир зумда ҳужум қилган саккиз оёқ унинг юзига ёпишиб, пайпаслагичлари билан бошини маҳкам чангаллаб олди.

Балиқчи жонзотни юзидан ажратиб олишга уриниб, уни қўллари билан торта бошлади. Бироқ саккиз оёқ осонликча қўйиб юбормади. Унинг ҳар бир ҳаракати вазиятни янада кулгили ва асабий кўринишга келтирган.

Энг қизиғи, балиқчининг шериги унга ёрдам бериш ўрнига воқеани телефонга тасвирга олиб, кулишда давом этган. Балиқчининг саккиз оёқдан қутулиш учун борган сари қаттиқроқ ҳаракат қилаётгани сайин шеригининг кулгиси ҳам кучайган.

Бир неча сония давом этган курашдан сўнг балиқчи ниҳоят саккиз оёқни юзидан узиб олишга муваффақ бўлди. Кейин эса уни қайиқ палубасига отиб юборди. Унинг юзида бир вақтнинг ўзида ҳам вазиятдан кулги, ҳам асабийлик акс этган.

Qayiqdagi erkak suvdan oq sakkizoyoqni ushlab turibdi.

Ғалати воқеа Мексиканинг Прогресо шаҳри яқинидаги балиқ овлаш сафари вақтида содир бўлган. Need To Know маълумотига кўра, ушбу лаҳзалар акс этган видео шу ҳафта бошида ижтимоий тармоқларда тарқалган.

Воқеа оқибатида балиқчининг жиддий жароҳат олгани ҳақида маълумот берилмаган.

Бироқ видеони кўрган айрим фойдаланувчилар балиқчининг шеригининг ҳаракатларини танқид қилган. Улардан бири бундай вазиятда шерикнинг биринчи навбатда ёрдам бериши кераклигини таъкидлаган. Унинг фикрича, агар балиқчи ҳушидан кетиб, денгизга тушиб кетганида, шериги уни ўз вақтида қутқаришга улгурмаслиги мумкин эди.

Шу тариқа, оддий балиқ овлаш сафари саккиз оёқнинг кутилмаган “ҳужуми” туфайли эсда қоларли воқеага айланган.

Мексика Прогресобалиқ овлаш сафарисаккиз оёқ ҳужумивидео вирус
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саккизоёқ балиқчининг юзига ёпишиб олдиСаккизоёқ балиқчининг юзига ёпишиб олди14 август 23:585 кун очиқ денгизда қолган балиқчи тирик ҳолда топилди5 кун очиқ денгизда қолган балиқчи тирик ҳолда топилди4 август 09:3430 га яқин операцияни бошдан кечирган 21 ёшли спортчи вафот этди30 га яқин операцияни бошдан кечирган 21 ёшли спортчи вафот этдиБугун 15:17Саудия Арабистони Қуддус ва 1967 йилги чегаралар бўйича муросасиз баёнот берди!Саудия Арабистони Қуддус ва 1967 йилги чегаралар бўйича муросасиз баёнот берди!Бугун 13:05Онколог шифокорнинг ғайриодатий газаги барчани ҳайратга солдиОнколог шифокорнинг ғайриодатий газаги барчани ҳайратга солдиБугун 12:01Қоядан қулаб кетган саккиз сигир денгиздан қутқарилдиҚоядан қулаб кетган саккиз сигир денгиздан қутқарилдиБугун 11:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота