Кутилмаган ҳужум: саккиз оёқ балиқчининг юзига ёпишди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мексиканинг Прогресо шаҳри яқинида балиқ овлашга чиққан эркакнинг юзига кутилмаганда саккиз оёқ ёпишиб қолди.
- Унинг шериги ёрдам бериш ўрнига воқеани видеога олиб, кулиб турган.
- Бир неча сониялик курашдан сўнг балиқчи саккиз оёқни юзидан узиб олишга муваффақ бўлди.
- Ушбу воқеа акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалиб, кўпчиликнинг эътиборини тортди.
Мексиканинг Прогресо шаҳри яқинида балиқ овлашга чиққан эркак кутилмаганда ғалати ва анча ноқулай вазиятга тушиб қолди. Балиқчига бир зумда ҳужум қилган саккиз оёқ унинг юзига ёпишиб, пайпаслагичлари билан бошини маҳкам чангаллаб олди.
Балиқчи жонзотни юзидан ажратиб олишга уриниб, уни қўллари билан торта бошлади. Бироқ саккиз оёқ осонликча қўйиб юбормади. Унинг ҳар бир ҳаракати вазиятни янада кулгили ва асабий кўринишга келтирган.
Энг қизиғи, балиқчининг шериги унга ёрдам бериш ўрнига воқеани телефонга тасвирга олиб, кулишда давом этган. Балиқчининг саккиз оёқдан қутулиш учун борган сари қаттиқроқ ҳаракат қилаётгани сайин шеригининг кулгиси ҳам кучайган.
Бир неча сония давом этган курашдан сўнг балиқчи ниҳоят саккиз оёқни юзидан узиб олишга муваффақ бўлди. Кейин эса уни қайиқ палубасига отиб юборди. Унинг юзида бир вақтнинг ўзида ҳам вазиятдан кулги, ҳам асабийлик акс этган.
Ғалати воқеа Мексиканинг Прогресо шаҳри яқинидаги балиқ овлаш сафари вақтида содир бўлган. Need To Know маълумотига кўра, ушбу лаҳзалар акс этган видео шу ҳафта бошида ижтимоий тармоқларда тарқалган.
Воқеа оқибатида балиқчининг жиддий жароҳат олгани ҳақида маълумот берилмаган.
Бироқ видеони кўрган айрим фойдаланувчилар балиқчининг шеригининг ҳаракатларини танқид қилган. Улардан бири бундай вазиятда шерикнинг биринчи навбатда ёрдам бериши кераклигини таъкидлаган. Унинг фикрича, агар балиқчи ҳушидан кетиб, денгизга тушиб кетганида, шериги уни ўз вақтида қутқаришга улгурмаслиги мумкин эди.
Шу тариқа, оддий балиқ овлаш сафари саккиз оёқнинг кутилмаган “ҳужуми” туфайли эсда қоларли воқеага айланган.
Изоҳлар 0
…