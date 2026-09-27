Oppo Финд X10 Pro Max смартфони камераси синовдан ўтказилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Учта 200 мегапикселли камерага эга Oppo Финд X10 Pro Max смартфони реал суратларининг эълон қилиниши уни дунёдаги энг яхши камерофонлардан бири сифатида баҳолашга сабаб бўлди.
- Қурилма 1/1,3 дюймли сенсорли асосий камера, 1/1,56 дюймли сенсорли телефото обектив ва 1/1,56 дюймли кенг бурчакли камерадан иборат учликни ўз ичига олади, шунингдек, 43 фоизга оширилган ёруғлик сезгирлигига эга иккинчи авлод Данхиа ранг сенсори билан жиҳозланган.
Жаҳон мобил бозорида ўзига хосинқилоб ясашга даъвогар янги флагман — учта 200 мегапикселли камерага эга илк смартфон амалда синовдан ўтказилди. ixbt.com маълумотига кўра, таниқли ИTome ресурси Oppo Финд X10 Pro Max моделининг илк реал суратларини эълон қилди ва қурилма жамоатчилик эътиборини тортди. Мазкур гаджет ҳозирда дунёдаги энг яхши камерофон унвонининг асосий даъвогарларидан бири сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Камеранинг техник имкониятлари ва модулларСмартофоннинг асосий камераси 1/1,3 дюймли йирик сенсор ва Ф/1,5 диафрагма линзаси билан жиҳозланган бўлиб, СИПА 6.5 даражасидаги барқарорлаштириш тизимига эга. Шунингдек, қурилмада 17 EV гача динамик диапазонни таъминловчи янги ДеэпПих технологияси қўлланилган. Перископ модулидаги телефото объектив эса 1/1,56 дюймли сенсор, Ф/2,1 диафрагма ва 70 мм эквивалент фокус масофасига эга бўлиб, СИПА 7.5 даражасидаги стабилизация билан таъминланган.
Учинчи 200 мегапикселли модул сифатида кенг бурчакли камера танланган бўлиб унинг катталиги 1/1,56 дюймни ташкил этади. Ф/2,2 диафрагмали ушбу камера 124 даражагача бўлган кенг кўриш бурчагини тақдим этади. Асосий учликни тўлдириб турувчи иккинчи авлод Данхиа ранг сенсори фото ва видео тасвирларни янада табиийроқ узатиш учун хизмат қилади ва унинг ёруғлик сезгирлиги 43 фоизга оширилган.
Зум имкониятлари ва Ҳасселблад аксессуариУчта 200 мегапикселли сенсорнинг асосий афзаллиги айнан масофани яқинлаштириш жараёнида яққол намоён бўлади. Ҳасселблад Ultra Клеар махсус режими туфайли смартфон, айниқса телефото объективдан фойланганда, майда деталларни жуда яхши сақлаб қолади. Одатий режимда Финд X10 Pro Max 120x гача бўлган зум имкониятини тақдим этади ва тест натижаларига кўра, 6x ҳамда 10x яқинлаштиришда юқори аниқлик сақланиб қолади.
Бундан ташқари, Oppo муҳандислари ушбу модел учун махсус Ҳасселблад телеконвертерини ҳам тайёрлашган. Махсус ғилоф ва адаптер орқали уланадиган мазкур аксессуар фақат 200 мегапикселли телефото объектив билан ишлайди. Унинг ёрдамида смартфон 10 каррали оптик зум ва сифатни йўқотмайдиган 20 каррали яқинлаштиришни таъминлайди, максимал рақамли зум эса 200x гача етказилади.
Изоҳлар 0
…