Oppo Финд X10 Pro Max смартфони камераси синовдан ўтказилди

·6·Техно
Oppo Финд X10 Pro Max смартфони камераси синовдан ўтказилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Учта 200 мегапикселли камерага эга Oppo Финд X10 Pro Max смартфони реал суратларининг эълон қилиниши уни дунёдаги энг яхши камерофонлардан бири сифатида баҳолашга сабаб бўлди.
  • Қурилма 1/1,3 дюймли сенсорли асосий камера, 1/1,56 дюймли сенсорли телефото обектив ва 1/1,56 дюймли кенг бурчакли камерадан иборат учликни ўз ичига олади, шунингдек, 43 фоизга оширилган ёруғлик сезгирлигига эга иккинчи авлод Данхиа ранг сенсори билан жиҳозланган.

Жаҳон мобил бозорида ўзига хосинқилоб ясашга даъвогар янги флагман — учта 200 мегапикселли камерага эга илк смартфон амалда синовдан ўтказилди. ixbt.com маълумотига кўра, таниқли ИTome ресурси Oppo Финд X10 Pro Max моделининг илк реал суратларини эълон қилди ва қурилма жамоатчилик эътиборини тортди. Мазкур гаджет ҳозирда дунёдаги энг яхши камерофон унвонининг асосий даъвогарларидан бири сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Камеранинг техник имкониятлари ва модуллар

Смартофоннинг асосий камераси 1/1,3 дюймли йирик сенсор ва Ф/1,5 диафрагма линзаси билан жиҳозланган бўлиб, СИПА 6.5 даражасидаги барқарорлаштириш тизимига эга. Шунингдек, қурилмада 17 EV гача динамик диапазонни таъминловчи янги ДеэпПих технологияси қўлланилган. Перископ модулидаги телефото объектив эса 1/1,56 дюймли сенсор, Ф/2,1 диафрагма ва 70 мм эквивалент фокус масофасига эга бўлиб, СИПА 7.5 даражасидаги стабилизация билан таъминланган.

Учинчи 200 мегапикселли модул сифатида кенг бурчакли камера танланган бўлиб унинг катталиги 1/1,56 дюймни ташкил этади. Ф/2,2 диафрагмали ушбу камера 124 даражагача бўлган кенг кўриш бурчагини тақдим этади. Асосий учликни тўлдириб турувчи иккинчи авлод Данхиа ранг сенсори фото ва видео тасвирларни янада табиийроқ узатиш учун хизмат қилади ва унинг ёруғлик сезгирлиги 43 фоизга оширилган.

Зум имкониятлари ва Ҳасселблад аксессуари

Учта 200 мегапикселли сенсорнинг асосий афзаллиги айнан масофани яқинлаштириш жараёнида яққол намоён бўлади. Ҳасселблад Ultra Клеар махсус режими туфайли смартфон, айниқса телефото объективдан фойланганда, майда деталларни жуда яхши сақлаб қолади. Одатий режимда Финд X10 Pro Max 120x гача бўлган зум имкониятини тақдим этади ва тест натижаларига кўра, 6x ҳамда 10x яқинлаштиришда юқори аниқлик сақланиб қолади.

Бундан ташқари, Oppo муҳандислари ушбу модел учун махсус Ҳасселблад телеконвертерини ҳам тайёрлашган. Махсус ғилоф ва адаптер орқали уланадиган мазкур аксессуар фақат 200 мегапикселли телефото объектив билан ишлайди. Унинг ёрдамида смартфон 10 каррали оптик зум ва сифатни йўқотмайдиган 20 каррали яқинлаштиришни таъминлайди, максимал рақамли зум эса 200x гача етказилади.

OppoСмартфонКамераТехнологияЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Oppo Финд X10 Pro Max ва Samsung Galaxy S27 Ultra алоқаси маълум бўлдиOppo Финд X10 Pro Max ва Samsung Galaxy S27 Ultra алоқаси маълум бўлди14 сентябр 18:23Oppo Финд X10 Pro Max смартфонининг ноёб камералари қандай суратга оладиOppo Финд X10 Pro Max смартфонининг ноёб камералари қандай суратга олади17 сентябр 19:24Oppo Финд X10 Pro Max флагмани учта 200 MP камера билан намойиш этилдиOppo Финд X10 Pro Max флагмани учта 200 MP камера билан намойиш этилди3 сентябр 00:21Oppo Финд X10 Pro Max тақдим этилди: учта 200 MP камерага эга илк флагманOppo Финд X10 Pro Max тақдим этилди: учта 200 MP камерага эга илк флагман22 сентябр 23:56Oppo A7 Pro Max 5G смартфони глобал бозорга чиқдиOppo A7 Pro Max 5G смартфони глобал бозорга чиқди21 сентябр 08:25iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra камералари таққосландиiPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra камералари таққосланди18 сентябр 10:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди