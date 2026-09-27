Ноктуа ва Форсед Пҳйсикс 2000 В қувватли ҳаво совутгичини яратмоқда

·13·Техно
Ноктуа ва Форсед Пҳйсикс 2000 В қувватли ҳаво совутгичини яратмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ноктуа ва Форсед Пҳйсикс компаниялари суюқлик ишлатмасдан 2000 ваттдан ортиқ иссиқликни тарқатишга қодир бўлган ЖоулеФорсе микроканал ҳаво совутиш технологиясини шахсий компютерлар ва иш стансияларига мослаштириш устида иш олиб бормоқда.
  • Ушбу технология анъанавий радиаторлардан фарқли ўлароқ, минглаб микроскопик ҳаво каналларига эга иссиқлик алмашинувчи мосламадан фойдаланади, бу эса иссиқликни анча самарали чиқариб юбориш имконини беради.

Машҳур совутиш тизимлари ишлаб чиқарувчиси Ноктуа компанияси Форсед Пҳйсикс ДКТ билан тадқиқот соҳасида ҳамкорлик бошлаганини эълон қилди. Ушбу ҳамкорлик доирасида томонлар ЖоулеФорсе деб номланган микроканалҳаво совутиш технологиясини шахсий компьютерлар ва иш станцияларига мослаштириш устида иш олиб боради. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур инновацион ечим саноат шароитида суюқликдан фойдаланмаган ҳолда 2000 ваттдан ортиқ иссиқликни тарқатишга қодир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Анъанавий кулерлардан фарқли ўлароқ, ЖоулеФорсе технологияси улкан алюминий қанотлар мажмуасига таянмайди. Унинг ўрнига минглаб микроскопик ҳаво каналларига эга иссиқлик алмашинувчи мослама қўлланади. Ушбу каналлар орқали юқори босим остида ҳаво оқими ўтказилади, бу эса қизиган сиртдан иссиқликни анча самарали чиқариб юбориш имконини беради.

Микроканаллар ва чегара қатлами муаммоси

Ёндашувнинг асосий афзаллиги оддий радиаторларнинг самарадорлигини пасайтирадиган ҳаво чегарасининг салбий таъсирини камайтиришдан иборат. Кичик каналлар туфайли ҳаво анча катта сирт майдони билан алоқага киришади. Натижада иссиқлик алмашинуви сезиларли даражада жадаллашиб, иссиқлик алмаштиргичнинг ўлчамлари кичикроқ бўлиши таъминланади.

Дастлаб Форсед Пҳйсикс компанияси ЖоулеФорсе технологиясини маълумотлар марказлари ҳамда иссиқлик чиқиши ҳаддан ташқари юқори бўлган сунъий интеллект тезлатгичлари учун ишлаб чиққан эди. Компания маълумотларига кўра, технология 2000 ваттдан ортиқ иссиқлик юкламасига мўлжалланган бўлиб, бу энг қувватли шахсий компьютер процессорларининг ҳам эҳтиёжларидан сезиларли даражада юқори.

Ноктуа олдидаги муҳандислик вазифалари

Бироқ айнан шу ерда асосий муҳандислик муаммоси юзага келади. Ҳаво каналлари қанчалик тор бўлса, оқимга қаршилик шунчалик юқори бўлади ва статик босим ҳам кўпроқ талаб қилинади. Шу сабабли мавжуд саноат қурилмаларида шовқинли марказдан қочма пуркагичлар ва оддий уй компьютерлари учун мутлақо яроқсиз бўлган ҳаво узатиш тизимлари қўлланади.

Ноктуа компаниясининг асосий вазифаси — шовқин даражасини кескин оширмасдан, зарур босимни таъминлашга қодир ихчам ва жим совутиш тизимини яратишдир. Компания юқори самарали фанларни ишлаб чиқишдаги ўз тажрибасидан фойдаланган ҳолда микроканал технологиясини оддий ва ишчи компьютерлар учун қулай қилишни режалаштирмоқда.

Агар ушбу лойиҳа муваффақиятли амалга оширилса, бозорга тамомила янги ҳаво кулерлари кириб келади. Улар энг иссиқ процессорларни ҳам насослар, найчалар ва мураккаб суюқлик контурисиз самарали совутиш имкониятини тақдим этиши кутилмоқда.

НоктуаСовутиш ТизимлариПроцессорТехнологияКомпьютер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ноктуа компьютер корпусларини ўлчаб чиқди: хатолар аниқландиНоктуа компьютер корпусларини ўлчаб чиқди: хатолар аниқланди8 август 16:53Оддий совуқ банкдаги газланган сув iPhone 18 Pro иш фаолиятини 25 фоизга оширдиОддий совуқ банкдаги газланган сув iPhone 18 Pro иш фаолиятини 25 фоизга оширдиКеча 18:55Ноктуа ва Карбиседан инқилобий янгилик: Вақт ўтиши билан яхшиланувчи термоёстиқчаларНоктуа ва Карбиседан инқилобий янгилик: Вақт ўтиши билан яхшиланувчи термоёстиқчалар2 июн 17:56Qualcomm 2 нм технологияли Snapdragon 8 Элите Ген 6 чипларини тақдим этдиQualcomm 2 нм технологияли Snapdragon 8 Элите Ген 6 чипларини тақдим этди23 сентябр 02:57AMDнинг “янги” Ryzen 7 4700LE процессори асосидаги илк компьютер сотувга чиқдиAMDнинг “янги” Ryzen 7 4700LE процессори асосидаги илк компьютер сотувга чиқди10 июл 10:58Intel арзон компьютерлар бозорини сақлаб қолмоқчи: Эски процессорлар ишлаб чиқариш тикланадиIntel арзон компьютерлар бозорини сақлаб қолмоқчи: Эски процессорлар ишлаб чиқариш тикланади2 июл 20:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди