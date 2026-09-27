Ноктуа ва Форсед Пҳйсикс 2000 В қувватли ҳаво совутгичини яратмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ноктуа ва Форсед Пҳйсикс компаниялари суюқлик ишлатмасдан 2000 ваттдан ортиқ иссиқликни тарқатишга қодир бўлган ЖоулеФорсе микроканал ҳаво совутиш технологиясини шахсий компютерлар ва иш стансияларига мослаштириш устида иш олиб бормоқда.
- Ушбу технология анъанавий радиаторлардан фарқли ўлароқ, минглаб микроскопик ҳаво каналларига эга иссиқлик алмашинувчи мосламадан фойдаланади, бу эса иссиқликни анча самарали чиқариб юбориш имконини беради.
Машҳур совутиш тизимлари ишлаб чиқарувчиси Ноктуа компанияси Форсед Пҳйсикс ДКТ билан тадқиқот соҳасида ҳамкорлик бошлаганини эълон қилди. Ушбу ҳамкорлик доирасида томонлар ЖоулеФорсе деб номланган микроканалҳаво совутиш технологиясини шахсий компьютерлар ва иш станцияларига мослаштириш устида иш олиб боради. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур инновацион ечим саноат шароитида суюқликдан фойдаланмаган ҳолда 2000 ваттдан ортиқ иссиқликни тарқатишга қодир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Анъанавий кулерлардан фарқли ўлароқ, ЖоулеФорсе технологияси улкан алюминий қанотлар мажмуасига таянмайди. Унинг ўрнига минглаб микроскопик ҳаво каналларига эга иссиқлик алмашинувчи мослама қўлланади. Ушбу каналлар орқали юқори босим остида ҳаво оқими ўтказилади, бу эса қизиган сиртдан иссиқликни анча самарали чиқариб юбориш имконини беради.
Микроканаллар ва чегара қатлами муаммосиЁндашувнинг асосий афзаллиги оддий радиаторларнинг самарадорлигини пасайтирадиган ҳаво чегарасининг салбий таъсирини камайтиришдан иборат. Кичик каналлар туфайли ҳаво анча катта сирт майдони билан алоқага киришади. Натижада иссиқлик алмашинуви сезиларли даражада жадаллашиб, иссиқлик алмаштиргичнинг ўлчамлари кичикроқ бўлиши таъминланади.
Дастлаб Форсед Пҳйсикс компанияси ЖоулеФорсе технологиясини маълумотлар марказлари ҳамда иссиқлик чиқиши ҳаддан ташқари юқори бўлган сунъий интеллект тезлатгичлари учун ишлаб чиққан эди. Компания маълумотларига кўра, технология 2000 ваттдан ортиқ иссиқлик юкламасига мўлжалланган бўлиб, бу энг қувватли шахсий компьютер процессорларининг ҳам эҳтиёжларидан сезиларли даражада юқори.
Ноктуа олдидаги муҳандислик вазифалариБироқ айнан шу ерда асосий муҳандислик муаммоси юзага келади. Ҳаво каналлари қанчалик тор бўлса, оқимга қаршилик шунчалик юқори бўлади ва статик босим ҳам кўпроқ талаб қилинади. Шу сабабли мавжуд саноат қурилмаларида шовқинли марказдан қочма пуркагичлар ва оддий уй компьютерлари учун мутлақо яроқсиз бўлган ҳаво узатиш тизимлари қўлланади.
Ноктуа компаниясининг асосий вазифаси — шовқин даражасини кескин оширмасдан, зарур босимни таъминлашга қодир ихчам ва жим совутиш тизимини яратишдир. Компания юқори самарали фанларни ишлаб чиқишдаги ўз тажрибасидан фойдаланган ҳолда микроканал технологиясини оддий ва ишчи компьютерлар учун қулай қилишни режалаштирмоқда.
Агар ушбу лойиҳа муваффақиятли амалга оширилса, бозорга тамомила янги ҳаво кулерлари кириб келади. Улар энг иссиқ процессорларни ҳам насослар, найчалар ва мураккаб суюқлик контурисиз самарали совутиш имкониятини тақдим этиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…