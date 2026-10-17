Достон Эргашев янги қўшиғини тақдим этди: клипда Азиз Раметов ҳам суратга тушди (видео)

·37·Маданият
Достон Эргашев янги қўшиғини тақдим этди: клипда Азиз Раметов ҳам суратга тушди (видео)

Хонанда Достон Эргашев мухлисларига янги таронасини тақдим этди. Санъаткор бугун, 17 октябрь куни YouTube каналида “Жанона” номли қўшиғини эълон қилди.

Қўшиқ қисқа вақт ичида тингловчилар эътиборини тортди. Тўрт соат ичида уни қарийб 12 минг марта томоша қилишди. Шунингдек, қўшиқ остида кўплаб илиқ фикрлар қолдирилмоқда.

Видеоклипда актёр Азиз Раметовни ҳам кўриш мумкин. У узоқ давом этган даволанишдан сўнг яна ижодга қайтиб, ушбу клипда ҳам суратга тушган.

Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари Достон Эргашевнинг янги ижодий ишига ижобий баҳо бериб, хонандага омад ва муваффақият тиламоқда.

Сиз “Жанона” таронасини тинглаб кўрдингизми? Қўшиққа 1 баллдан 10 баллгача баҳолаш имконияти бўлса, неча балл қўйган бўлардингиз? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг!

Достон ЭргашевЖанонаАзиз РаметовYouTube
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Худо қайтариб берди»: Азиз Раметов даволанишдан сўнг соғайиб, катта кинога қайтмоқда«Худо қайтариб берди»: Азиз Раметов даволанишдан сўнг соғайиб, катта кинога қайтмоқда21 сентябр 14:53Азиз Раметов "Азиз қамалибди" деган миш-мишларга жавоб берди (видео)Азиз Раметов "Азиз қамалибди" деган миш-мишларга жавоб берди (видео)10 июл 13:19Шаҳло Раметова: «Ажрашиш ҳақида ўйлаганим учун афсусландим”Шаҳло Раметова: «Ажрашиш ҳақида ўйлаганим учун афсусландим”23 июн 19:20Азиз Раметов нега оммадан ёрдам сўраганди? Рафиқаси ҳақиқатни очиқлади (видео)Азиз Раметов нега оммадан ёрдам сўраганди? Рафиқаси ҳақиқатни очиқлади (видео)22 июн 17:52Актёр Азиз Раметов яна бир бор ота бўлдиАктёр Азиз Раметов яна бир бор ота бўлди26 май 12:37 Саида Раметова: «Ёшларимиз арзимаган нарсага ажрашиб кетяпти» (видео) Саида Раметова: «Ёшларимиз арзимаган нарсага ажрашиб кетяпти» (видео)3 октябр 22:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди