Шаҳло Раметова: «Ажрашиш ҳақида ўйлаганим учун афсусландим”

·0·Маданият
Шаҳло Раметова: «Ажрашиш ҳақида ўйлаганим учун афсусландим”

Таниқли актёр Азиз Раметовнинг турмуш ўртоғи Шаҳло Раметова ижтимоий тармоқ орқали мухлисларни қизиқтираётган саволларга жавоб берди. У турмуш ўртоғининг саломатлиги, интернетдан нега узоқлашгани ҳамда оиласи атрофида тарқалган турли гап-сўзларга муносабат билдирди.

Шаҳло Раметованинг айтишича, Азиз Раметов сўнгги вақтларда жиддий соғлиқ муаммолари билан курашмоқда. Актёрнинг бўйин умуртқаси шикастланган бўлиб, бел қисмидаги жароҳатлар ва бир нечта грижалар ҳам аҳволини оғирлаштирган. Шу сабабли у ҳозирда махсус тиббиёт муассасасида қатъий назорат остида муолажа оляпти.

Унинг таъкидлашича, шифокорлар дастлаб жарроҳлик амалиётини таклиф қилган. Бироқ операциянинг натижасига тўлиқ кафолат берилмагани ва ногиронлик хавфи мавжудлиги сабабли бошқа ечимлар изланган. Кейинчалик муносиб клиника топилиб, даволаш жараёни бошланган.

Шаҳло Раметова ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинган карта рақами масаласига ҳам ойдинлик киритди. Унинг сўзларига кўра, ўша пайтда турмуш ўртоғи оғир руҳий босим ва хавотир таъсирида қолган. Операция учун жуда катта маблағ талаб қилиниши ҳақидаги гаплар унинг ҳиссиётга берилиб қарор чиқаришига сабаб бўлган.

— Ўша вазиятда барчамиз қаттиқ хавотирга тушган эдик. Кейинчалик муаммонинг бошқа ечими топилди ва даволаниш ишлари бошланди, — деди у.

Ikki ayol bayramona muhitda chaqaloq bilan suratga tushmoqda.

Суҳбат давомида Шаҳло Раметова оилавий муносабатлар ҳақида ҳам самимий фикр билдирди. У турмуш давомида баъзан келишмовчиликлар сабабли ичидан «ажрашаман» деб ўйлаган вақтлари бўлганини тан олди.

— Ҳозир ўша фикрларимдан афсусланаман. Турмуш ўртоғим доимо менга суянч бўлиб келган. Уларсиз кундалик ишлар қанчалик қийинлигини энди ҳис қилаяпман. Инсон баъзи нарсаларнинг қадрини йўқлигида билар экан, — деди у.

Унинг таъкидлашича, фарзандлари ҳам отасини қаттиқ соғиниб қолган. Болалар тез-тез «дадам қачон қайтиб келадилар?» деб сўраётгани она учун ҳам осон кечмаётганини айтди.

Шаҳло Раметова ажрашиш ҳақида турли тахминлар қилаётганларга ҳам мурожаат қилди. У одамларни асоссиз хулосалар чиқармасликка чақириб, оиласи ҳақида тарқалаётган миш-мишларга ишонмасликни сўради.

— Иложи бўлса, салбий фикрлар ўрнига яхши дуо қилинглар. Ҳозир биз учун энг муҳими — саломатлик ва хотиржамлик, — деди у.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳонгир Отажонов Португалияга қарши ўйин ҳақида фикр билдирди (видео)Жаҳонгир Отажонов Португалияга қарши ўйин ҳақида фикр билдирди (видео)Бугун, 17:48Лола Аҳмедова терма жамоани қўллаб, трендга қўшилди (видео)Лола Аҳмедова терма жамоани қўллаб, трендга қўшилди (видео)Бугун, 17:44Жим Керри яна қайтади: “Гринч 2” расман йўлдаЖим Керри яна қайтади: “Гринч 2” расман йўлдаБугун, 16:54“Актрисаликка қайтсаммикан?” — Муниса Ризаеванинг саволи муҳокамаларга сабаб бўлди“Актрисаликка қайтсаммикан?” — Муниса Ризаеванинг саволи муҳокамаларга сабаб бўлдиБугун, 15:06“Ўйинчоқлар тарихи 5” касса рекордларини янгилади“Ўйинчоқлар тарихи 5” касса рекордларини янгиладиБугун, 14:29Муниса Ризаевага саҳнада улкан гулдаста совға қилишди (видео)Муниса Ризаевага саҳнада улкан гулдаста совға қилишди (видео)Бугун, 13:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...