Азиз Раметов "Азиз қамалибди" деган миш-мишларга жавоб берди (видео)

·0·Маданият
Азиз Раметов "Азиз қамалибди" деган миш-мишларга жавоб берди (видео)

Ўзбекистон халқ артисти Саида Раметова ҳамда актёр ва режиссёр Жумадулла Раметовнинг ўғли, актёр Азиз Раметов Instagram саҳифаси орқали эътиборни тортган видеони эълон қилди.

Маълум бўлишича, актёр ушбу видеони ижтимоий тармоқларда тарқалган айрим нотўғри тахмин ва изоҳларга жавоб сифатида жойлаган. Айрим фойдаланувчилар, ҳатто актёр қамоққа тушгани ҳақида асоссиз фикрлар билдирган.

Азиз Раметов эса видео остида қуйидаги изоҳни қолдирди:

"Видеони нега унақа қўйдинг деманглар, илтимос. Баъзилар 'Азиз қамалиб қолибди', деб коммент ёзишибди. 'Лечение'да деган гапни тушунмай. Адашмасам, қамоқхонанинг махсус формаси бўлади-ку. Яна видео қўнғироқда ҳам гаплаштириб қўйишмайди."

Актёрнинг ушбу изоҳидан сўнг мухлислари уни қўллаб-қувватлаб, соғлиғи яхши бўлишини тилашди. Изоҳларда, шунингдек, унинг отаси Жумадулла Раметовга ҳам Аллоҳдан шифо сўраб, самимий тилаклар билдирилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шаҳзода Муҳаммедова фарзандлари билан Бодрумдаги дам олиш лаҳзаларини намойиш қилдиШаҳзода Муҳаммедова фарзандлари билан Бодрумдаги дам олиш лаҳзаларини намойиш қилдиБугун, 12:52Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)Бугун, 12:27Ёш кўринишга эга телебошловчи Дилдора Рустамова тўнғич қизини узатмоқда!Ёш кўринишга эга телебошловчи Дилдора Рустамова тўнғич қизини узатмоқда!Бугун, 09:35Эже Иртем нимадан вафот этгани расман маълум қилиндиЭже Иртем нимадан вафот этгани расман маълум қилиндиКеча, 18:58Шакира Spotify тарихида янги рекорд ўрнатдиШакира Spotify тарихида янги рекорд ўрнатдиКеча, 16:53Шохруҳхон ва Умидахон янги дуэтини эълон қилди: "Хатлар" (видео)Шохруҳхон ва Умидахон янги дуэтини эълон қилди: "Хатлар" (видео)Кеча, 12:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди