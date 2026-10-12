“Онамнинг қистови билан уйланганман” — Сардор Мамадалиев (видео)

·0·Маданият
“Онамнинг қистови билан уйланганман” — Сардор Мамадалиев (видео)

Хонанда Сардор МамадалиевИнтервюТВ” лойиҳасига берган интервюсида кеч уйлангани, умрининг икки-уч йилини ўзига муносиб жуфт излаш билан ўтказгани ҳақида гапирди. Санъаткорнинг айтишича, у онасининг қистови билан 30 ёшида оила қурган.

Суҳбат давомида бошловчи хонандадан уйланиш қарори қандай бўлгани, бу жараён осон кечган-кечмагани ҳақида сўради. Шунингдек, кўплаб санъаткорлар учун оила қуриш осон бўлмаслигини таъкидлади.

“Менга қолса, ҳали ҳам уйланмаган бўлардим. Марҳума онам кўп гапирардилар. Кўнгил сезади шекилли, онам: «кўзим тириклигида уйлан, уйлан», деб кўп айтардилар. Уларнинг қистови билан 30 ёшимда уйланганман”, — деди хонанда.

Бошловчи унинг 30 ёшида оила қурганига аниқлик киритгач, Сардор Мамадалиев бу ёшда инсоннинг дунёқараши ўзгаришини таъкидлади.

“Одам барибир 30 ёшда бошқача фикрлайдиган бўлиб қоларкан. Оила, бола-чақа ҳақида кўп ўйлайвермайсиз. Шунинг учун онам яхши ҳам мажбурлаган эканлар”, — деди у.

Бошловчи эса инсон ёши улғайгани сари ёлғиз ҳаётга кўникиб қолиши, жуфт танлаш имкониятлари ҳам ортиб бориши мумкинлигини айтди.

Хонанда ҳам ўзига муносиб жуфт излаш учун анча вақт сарфлаганини яширмади. Унинг сўзларига кўра, бу жараён 27 ёшидан бошланган ва икки-уч йил давом этган.

“Мен ҳам анча танлаганман. Икки-уч йил умрим кетган. 27 ёшимдан бошланган. Марҳума онам деярли ҳар куни: «Қачон уйланасан? Қачон уйланасан?» деб сўрардилар. Менимча, 30 ёш яхши. 30 ёшдан кейин эса кеч бўларди”, — дея фикр билдирди Сардор Мамадалиев.

Сарод МамадалиевХонанда Сарод МамадалиевИнтервюТВУйланиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Беш баравар кўп беришса ҳам бормайман” — Муниса Ризаева (видео)“Беш баравар кўп беришса ҳам бормайман” — Муниса Ризаева (видео)9 октябр 15:12Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошландиМуниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди9 июн 19:03Сардор Мамадалиев 41 ёшни қарши олди! (видео)Сардор Мамадалиев 41 ёшни қарши олди! (видео)Кеча 20:22Шерали Жўраев қўшиғи учун 20 минг долларлик даъво: Сардор Мамадалиев суд можаросига очиқ муносабат билдирдиШерали Жўраев қўшиғи учун 20 минг долларлик даъво: Сардор Мамадалиев суд можаросига очиқ муносабат билдирди21 июл 03:43Сардор Мамадалиевни машҳур қилган қўшиқ қайси? Хонанда жавоб бердиСардор Мамадалиевни машҳур қилган қўшиқ қайси? Хонанда жавоб берди25 сентябр 15:14Хонанда Сардор Мамадалиев қизининг таваллуд кунини нишонладиХонанда Сардор Мамадалиев қизининг таваллуд кунини нишонлади17 июл 12:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар