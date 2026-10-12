“Онамнинг қистови билан уйланганман” — Сардор Мамадалиев (видео)
Хонанда Сардор Мамадалиев “ИнтервюТВ” лойиҳасига берган интервюсида кеч уйлангани, умрининг икки-уч йилини ўзига муносиб жуфт излаш билан ўтказгани ҳақида гапирди. Санъаткорнинг айтишича, у онасининг қистови билан 30 ёшида оила қурган.
Суҳбат давомида бошловчи хонандадан уйланиш қарори қандай бўлгани, бу жараён осон кечган-кечмагани ҳақида сўради. Шунингдек, кўплаб санъаткорлар учун оила қуриш осон бўлмаслигини таъкидлади.
“Менга қолса, ҳали ҳам уйланмаган бўлардим. Марҳума онам кўп гапирардилар. Кўнгил сезади шекилли, онам: «кўзим тириклигида уйлан, уйлан», деб кўп айтардилар. Уларнинг қистови билан 30 ёшимда уйланганман”, — деди хонанда.
Бошловчи унинг 30 ёшида оила қурганига аниқлик киритгач, Сардор Мамадалиев бу ёшда инсоннинг дунёқараши ўзгаришини таъкидлади.
“Одам барибир 30 ёшда бошқача фикрлайдиган бўлиб қоларкан. Оила, бола-чақа ҳақида кўп ўйлайвермайсиз. Шунинг учун онам яхши ҳам мажбурлаган эканлар”, — деди у.
Бошловчи эса инсон ёши улғайгани сари ёлғиз ҳаётга кўникиб қолиши, жуфт танлаш имкониятлари ҳам ортиб бориши мумкинлигини айтди.
Хонанда ҳам ўзига муносиб жуфт излаш учун анча вақт сарфлаганини яширмади. Унинг сўзларига кўра, бу жараён 27 ёшидан бошланган ва икки-уч йил давом этган.
“Мен ҳам анча танлаганман. Икки-уч йил умрим кетган. 27 ёшимдан бошланган. Марҳума онам деярли ҳар куни: «Қачон уйланасан? Қачон уйланасан?» деб сўрардилар. Менимча, 30 ёш яхши. 30 ёшдан кейин эса кеч бўларди”, — дея фикр билдирди Сардор Мамадалиев.
Изоҳлар 0
…