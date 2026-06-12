Акмал Мозговой: “Жаҳон чемпионатини ҳаммамиз интиқлик билан кутяпмиз”
Ўзбекистон миллий терма жамоаси яримҳимоячиси Акмал Мозговой Жаҳон чемпионати олдидан жамоадаги муҳит, тайёргарлик жараёни, футболчиларнинг руҳий ҳолати ва мухлислар қўллаб-қувватлови ҳақида фикр билдирди.
Ўзбекистон футбол ассоциацияси матбуот хизмати билан суҳбатда Мозговой миллий жамоада кайфият юқори эканини таъкидлади. Унинг айтишича, футболчилар ҳам худди мухлислар каби турнир бошланишини катта ҳаяжон билан кутмоқда.
“Жамоамиздаги кайфият аъло даражада. Ҳамма кутиб турибди. Мухлислар каби ўзимиз ҳам турнир бошланишини кутяпмиз. Тарихда биринчи бор Жаҳон чемпионатининг финал босқичига чиқа олдик. Жуда ажойиб воқеа бўлди. Ҳамма учун муҳим”, — деди Мозговой.
Ҳақиқатан ҳам, Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун бу турнир оддий мусобақа эмас. Бу — мамлакат футболи тарихида илк бор очилаётган катта саҳифа. Йиллар давомида кутилган орзу амалга ошди ва энди “оқ бўрилар” дунё футболидаги энг нуфузли саҳнада ўзини кўрсатиш имкониятига эга.
Мозговой АҚШдаги йиғин яхши ўтаётганини ҳам қайд этди. Унинг фикрича, кучли рақибларга қарши ўтказилган ўртоқлик учрашувлари жамоа учун жисмоний ва руҳий жиҳатдан катта тажриба бўлди.
“АҚШдаги йиғин ҳам яхши ўтяпти. Катта жамоаларга қарши ўртоқлик ўйинлари ташкиллаштирилди. Бу баҳслар ҳам жисмоний жиҳатдан, ҳам руҳий жиҳатдан улкан тажриба бўлади. Майдонга тушганда мураббийлар кўрсатмалари бўйича ҳаракат қиламиз”, — деди яримҳимоячи.
Жаҳон чемпионати олдидан бундай тайёргарлик жуда муҳим. Чунки мундиалда рақиблар кучли, ўйин суръати баланд ва ҳар бир хато қимматга тушади. Канада ва Нидерландия каби жамоаларга қарши назорат баҳслари футболчиларга халқаро темпни ҳис қилиш, босим остида қарор қабул қилиш ва тактик тартибни мустаҳкамлаш имконини берди.
Акмал Мозговой ўз ҳиссиётларини сўз билан ифодалаш қийин эканини ҳам таъкидлади. У болалигидан Жаҳон чемпионатида ўйнаган катта футболчиларни телевизор орқали кузатиб келганини, энди эса уларга қарши майдонга тушиш имконияти пайдо бўлганини айтди.
“Туйғуларни айтишга тил ожиз. Ёшликдан катта-катта футболчиларни телевизор орқали кўриб келганмиз. Худо хоҳласа, энди эса уларга қарши ўйнаймиз”, — деди у.
Бу сўзлар ҳар бир ўзбекистонлик футболчи учун мундиалнинг қанчалик катта аҳамиятга эга эканини кўрсатади. Болаликда орзу қилинган саҳнага чиқиш, дунёнинг энг кучли футболчиларига қарши ўйнаш ва бутун мамлакат номидан майдонга тушиш — бу улкан масъулият ва катта ғурур.
Мозговой мухлислар қўллаб-қувватлови жамоага қўшимча куч беришини ҳам алоҳида таъкидлади. Унинг айтишича, терма жамоа АҚШда ҳам, Ўзбекистонда ҳам мухлислар меҳри ва ишончини ҳис қилиб турибди.
“Ҳам АҚШда, ҳам Ўзбекистонда бизни кўпчилик қўллаб-қувватлайди. Бу қўшимча ёрдам бўлади, деб ўйлайман”, — деди футболчи.
Катта турнирларда мухлислар ишончи футболчилар учун жуда муҳим омил ҳисобланади. Айниқса, Жаҳон чемпионатида илк бор иштирок этаётган жамоа учун ҳар бир дуо, ҳар бир қўллаб-қувватлов ва ҳар бир илиқ сўз руҳий куч беради. Терма жамоа майдонда ўн бир нафар футболчи билан ҳаракат қилса-да, улар ортида бутун халқнинг ишончи туради.
Яримҳимоячи ўз шахсий мақсадлари ҳақида ҳам гапирди. Унинг таъкидлашича, имкониятдан келиб чиқиб кўпроқ ўйнаш, ўзини кўрсатиш истаги бор. Бироқ биринчи ўринда шахсий натижа эмас, жамоавий муваффақият туриши керак.
“Мақсадим имкониятдан келиб чиқиб кўпроқ ўйнаш, ўзимни кўрсатиш. Жамоавий ўрин биринчи ўринда. Жамоа ижобий натижа кўрсатиб, гуруҳдан чиқиб, максимал равишда ҳаракат қилиш”, — деди Мозговой.
Бу ёндашув терма жамоа ичидаги соғлом муҳитдан дарак беради. Жаҳон чемпионатида индивидуал маҳорат муҳим, аммо жамоавий бирдамлик, интизом ва умумий мақсад янада муҳимроқ. Ўзбекистон гуруҳ босқичида кучли рақибларга қарши ўйнайди ва ҳар бир футболчининг жамоа манфаати учун ҳаракат қилиши ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.
Мозговой суҳбат якунида мухлисларга миннатдорлик билдириб, улардан охиригача қўллаб-қувватлашни сўради. У миллий жамоа бу ишончни ҳис қилиб турганини таъкидлади.
“Ҳаммага катта раҳмат. Охиригача қўллаб-қувватлашингизни сўраймиз. Биз буни ҳис қилиб турибмиз”, — деди у.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун тарихий мундиал бошланиш арафасида. Футболчилар тайёр, мухлислар интиқ, бутун мамлакат эса бир орзу атрофида бирлашган. Энди барча эътибор майдонга қаратилган.
Акмал Мозговойнинг сўзлари жамоада ишонч, ҳаяжон ва катта масъулият борлигини кўрсатади. “Оқ бўрилар” учун бу турнирда ҳар бир дақиқа муҳим бўлади. Мухлислар эса жамоадан фақат битта нарсани кутади: охиригача курашиш, юракдан ўйнаш ва Ўзбекистон шарафини муносиб ҳимоя қилиш.
…