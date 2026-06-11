Қозоғистонлик депутатлар ЖЧ-2026 да Ўзбекистонга мухлислик қилади
Океан ортида футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг қайноқ ва шиддатли баҳслари старт олган бир пайтда, нафақат юртимизда, балки қўшни давлатларда ҳам ушбу нуфузли мусобақага бўлган қизиқиш жуда юқори даражага чиқди. Хусусан, қардош Қозоғистон Республикаси Парламенти Мажлиси депутатлари ҳам жорий мундиал ҳақида ўзларининг самимий фикрларини билдириб, ушбу тарихий мусобақада қайси терма жамоаларнинг ғалабаси учун қайғуришларини ошкор қилишди.
Халқ вакилларининг танлови ранг-баранг бўлиб, улар орасида дунё футболи грандлари ҳисобланган Испания, Аргентина ва Нидерландия каби терма жамоаларнинг ашаддий ишқибозлари борлиги маълум бўлди. Бироқ энг қувонарлиси ва диққатга сазовор жиҳати шундаки, қозоғистонлик аксарият депутатлар «ЖЧ-2026»да чин дилдан бизнинг суюкли Ўзбекистон миллий терма жамоамизни қўллаб-қувватлашларини, яшил майдонда айнан «оқ бўрилар»га шерик бўлишларини катта фахр билан таъкидлашди.
Қозоғистонлик сиёсатчилар ва парламент аъзоларининг мундиал олдидан билдирган фикрлари ва самимий тилаклари қуйидагича кўриниш олди:
Дунё грандларига кўнгил қўйганлар
Самат Нуртаза: > «Болалик йилларимдан буён Нидерландия миллий терма жамоасининг ўйинларига мафтунман ва уларга мухлислик қиламан. Гарчи уларга Жаҳон чемпионатлари финалида омад етишмай, ҳали бирор марта олтин кубокни қўлга кирита олмаган бўлишса-да, мен барибир уларнинг содиқ тарафдори бўлиб қолавераман».
Магеррам Магеррамов: > «Мен узоқ йиллардан бери, яъни олис 1982 йилги мундиалдан буён Жаҳон чемпионатларини узлуксиз кузатиб келаман. Ўша даврдан бошлаб қалбимдан Испания терма жамоаси чуқур жой олган. Шу сабабли, жорий мусобақада айнан "қизил фурия"нинг чемпионлик шоҳсупасига кўтарилишига чин дилдан ишонаман».
Никита Шаталов: > «Биз тарихан ва анъанавий тарзда Испания ҳамда амалдаги чемпион Аргентина терма жамоаларининг чиройли ўйинларига мухлислик қилиб келамиз. Албатта, океан ортидаги учрашувларни изчил кузатиб борамиз, аммо энг қизғин баҳслар бошланадиган плей-офф босқичидан эътиборан ўйинларни янада жонлироқ томоша қилишни режалаштирганмиз».
Ўзбекистонни ягона фахр деб билганлар
Ерлан Саиров: > «Ушбу Жаҳон чемпионатида қондош ва қардош бўлган Ўзбекистон ҳамда Туркия миллий терма жамоалари иштирок этмоқда. Биз мусобақа давомида айнан мана шу икки биродар мамлакат вакилларини чин қалбдан қўллаб-қувватлаймиз ва улардан юқори натижалар кутамиз».
Жигули Дайрабаев: > «Осиё қитъаси шарафини, энг аввало, бизнинг энг яқин қўшнимиз ва биродарларимиз — Ўзбекистон футболчилари ҳимоя қилишмоқда. Мен ушбу мундиалда бутун вужудим билан Ўзбекистон терма жамоаси учун мухлислик қиламан ва уларга зафарлар тилайман».
Еркин Абиль: > «Тўғрисини айтсам, мен унчалик ашаддий футбол ишқибози эмасман ва бу спорт турини доимий кузатмайман. Аммо мазкур тарихий мусобақада қўшни ўлароқ Ўзбекистон терма жамоасини тўлиқ қўллаб-қувватлайман».
Айдарбек Хожаназаров: > «Мен албатта ушбу узоқ кутилган Жаҳон чемпионати баҳсларини катта қизиқиш билан томоша қиламан. Мусобақада Ўзбекистон терма жамоасига омад тилайман. Твиттер ва ижтимоий тармоқларда ҳам фаол муҳокама қилинаётганидек, уларнинг таркибида Абдуқодир Ҳусанов каби жуда иқтидорли ва катта келажакка эга бўлган ёш футболчилар бор. Ҳусанов бугунги кунда нафақат ўзбек халқи, балки бутун Марказий Осиё минтақаси учун ҳақиқий фахр ва ифтихор ҳисобланади.
Шунингдек, Португалия терма жамоасини ҳам алоҳида кўрсатиб ўтмоқчиман. Боиси, у ерда барчага машҳур ва севимли бўлган Криштиану Роналду тўп сурмоқда. У ўз меҳнати билан бутун дунё ёшлари учун улкан мотивация ва куч манбаидир. Фурсатдан фойдаланиб, ҳаммага гўзал футбол томоша қилишни ва албатта спорт билан фаол шуғулланишни тавсия этаман».
Вакилларимизни олдинда кутаётган тарихий синов
Эслатиб ўтиш жоизки, ўз тарихида илк бор финал босқичига йўлланма олган суюкли Ўзбекистон миллий терма жамоаси Колумбия, Португалия ва Конго Демократик Республикаси жамоалари билан биргаликда мусобақанинг анчагина шиддатли ва нуфузли ҳисобланган «К» гуруҳидан жой олган.
Италиялик афсонавий мутахассис ва жамоамиз устози Фабио Каннаваро шогирдлари Жаҳон чемпионатидаги ўзларининг илк тарихий ва ҳаяжонли учрашувини шу йилнинг 18 июнь санасида, мезбон давлатлардан бири бўлган Мексика яшил майдонларида гуруҳнинг энг қудратли рақибларидан бири — Жанубий Американинг машҳур Колумбия терма жамоасига қарши ўтказади. Бутун Марказий Осиё халқлари қалбан қўллаб-қувватлаётган вакилларимизга ушбу масъулиятли баҳсда улкан ғалабалар ёр бўлишини тилаб қоламиз!
Миллий терма жамоамизнинг Жаҳон чемпионатидаги илк тарихий қадамлари, Абдуқодир Ҳусанов ва Элдор Шомуродовнинг қайноқ ўйинлари, Фабио Каннаваронинг сирли тактикалари ва мундиалнинг барча эксклюзив, шов-шувли янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…