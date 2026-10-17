«Бизни оналаримизнинг ўқлови тарбиялаган» — Юлдуз Усмонова айрим психологларни танқид қилди (видео)

·51·Маданият
«Бизни оналаримизнинг ўқлови тарбиялаган» — Юлдуз Усмонова айрим психологларни танқид қилди (видео)

Ўзбекистон халқ артисти Юлдуз Усмонова бугунги кунда психология ҳақида маслаҳат бераётган айрим мутахассисларни танқид қилди. Хонанда ҳамма ҳам бир нечта китоб ўқиш билан ҳақиқий психолог бўлиб қолмаслигини таъкидлади.

“Психолог, психолог деяпмиз-у, бугунги кунда ёлғончи, мошенник кўп. Қачон кўргансиз психолог тарбиялаганини? Онамизнинг ўқлови тарбиялаган бизни. Болажоним, сен ҳали йўргакдан энди чиққансан, памперсдасан. Ҳали психолог бўлишингга анча бор. Лекин ҳамма ўтириб олиб дарс беряпти. Шу психологларга яна бир ташлайдиган гапим бор”, — деди хонанда.

Журналист эса ҳазил аралаш: “Ўзингиз ташламасангиз ҳам, қўшиқларингизнинг ўзи ташлайди”, дея қўшимча қилди.

Юлдуз Усмонова фикрини давом эттирар экан, инсон тарбияси ва психология жуда мураккаб соҳа эканини қайд этди.

“Йўқ, йўқ, йўқ! Болажоним, тарбия бериб туриш керак, айтиб туриш керак. Ҳали сал ҳаётни китобдан ўқиб келган билан бўлмайди. Психологиянинг чеки йўқ. Инсон психологияси шунақа нарсаки, унинг чегараси йўқ. Миллион одам, миллион фикр, миллион характер, миллион ўй, миллион мантиқ бор. Одамлар бир-бирига ўхшаши мумкин, лекин бир хил бўлмайди”, — дея сўзини якунлади санъаткор.

Хонанданинг ушбу фикрлари ижтимоий тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди. Изоҳларда кўплаб кузатувчилар унинг фикрларини қўллаб-қувватлаб, инсон тарбиясида ҳаётий тажриба ва индивидуал ёндашув муҳимлигини таъкидлашмоқда.

Юлдуз УсмоновапсихологларЎзбекистон халқ артисти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юлдуз Усмонова: “Балки бу сенинг ризқинг эмасдир” (видео)Юлдуз Усмонова: “Балки бу сенинг ризқинг эмасдир” (видео)30 сентябр 17:27Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...7 июн 22:43Юлдуз Усмонова яхши онами, бувими ёки санъаткор? Хонанданинг жавоби (видео)Юлдуз Усмонова яхши онами, бувими ёки санъаткор? Хонанданинг жавоби (видео)24 июл 08:34Юлдуз Усмонова саратон билан курашаётган болалар ҳолидан хабар олди (видео)Юлдуз Усмонова саратон билан курашаётган болалар ҳолидан хабар олди (видео)2 август 17:49“Опани одамиман” деб номидан фойдаланиб юрганларни Юлдуз Усмонова кескин танқид қилди“Опани одамиман” деб номидан фойдаланиб юрганларни Юлдуз Усмонова кескин танқид қилди21 май 18:47Юлдуз Усмонова ва Президент мулоқоти ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди (видео)Юлдуз Усмонова ва Президент мулоқоти ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди (видео)2 июн 13:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди