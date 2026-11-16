Актриса Шаҳло Темирова оиласи ва муҳаббат тарихи ҳақида гапирди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Актриса Шаҳло Темирова “Ренессанс” телеканалига берган интервюсида турмуш ўртоғи билан танишуви ва оилавий ҳаёти ҳақида сўзлаб берди.
- У курсдоши Илҳом билан саккиз йил давомида севишиб юрганидан сўнг, 2016 йилда совчилар орқали турмуш қурган.
- Ҳозирда икки нафар қизнинг онаси бўлган актриса оилада қаттиққўл ва талабчан эканини тан олди.
Актриса Шаҳло Темирова “Ренессанс” телеканалига берган интервюсида оиласи, турмуш ўртоғи билан қандай танишгани ва оила қуриш тарихи ҳақида сўзлаб берди.
Актрисанинг айтишича, бўлажак турмуш ўртоғи унинг курсдоши бўлган. У бир йил давомида Шаҳлони яхши кўришини айтиб юрган. Вақт ўтиши билан актрисада ҳам унга нисбатан илиқ туйғулар пайдо бўлган.
“Биз бир-биримизни танладик. Курсдошим бир йилча менга: «Сизни яхши кўраман», деб юрди. Бир йилдан кейин менда ҳам уларга нисбатан қандайдир муносабат пайдо бўла бошлади. Саккиз йил бир-биримизни яхши кўриб юрдик. Шундан кейин совчилар орқали турмуш қурдик. Мана, бахтли ҳаёт кечиряпман”, — дея ҳикоя қилган актриса.
Шаҳло Темирова суҳбат давомида оилада қаттиққўл эканини ҳам тан олди. Унинг айтишича, қизларига баъзан ўзи сезмаган ҳолда талабчанлик қилади.
Маълумот учун, Шаҳло Темирова 1989 йил 12 апрелда Самарқанд вилоятининг Оқтош туманида дунёга келган. Оилада ўртанча фарзанд бўлиб, бир акаси ва бир синглиси бор. Шаҳло Темирова 2007–2011 йилларда Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтида таҳсил олган. Талабалик давридаёқ саҳнада ўзини синаб кўриб, “Мария” спектаклида Мария, “Кузнинг биринчи куни” спектаклида эса Қиз образини ижро этган.
Актриса “Ёлланган совчи”, “Ўжар келин”, “Жаноб қоровул”, “Қўчқор акамнинг коптоги”, “Ёнингдаман, ота”, “Бахт уйи”, “Ёр тафти”, “Юрагим сеники” ва “Шукрона” каби фильмларда турли образларни гавдалантирган.
Актриса 2016 йилда курсдоши Илҳом билан оила қурган. Ҳозирда уларнинг икки нафар қизи бор.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…