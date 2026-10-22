Бурак Ўзчивитнинг Тошкентга яна келиши кутилмоқда

·46·Маданият
Бурак Ўзчивитнинг Тошкентга яна келиши кутилмоқда

Турк актёри Бурак Ўзчивит яна Ўзбекистонга келади. Bravo Orchestra маълум қилишича, санъаткор 19 ноябрь куни Тошкентдаги Humo Arena саҳнасида оркестр билан биргаликдаги махсус шоуда иштирок этади.

BURAK IN BRAVO ORCHESTRA деб номланган мусиқий-театрал томошада жонли оркестр ижроси, кино олами билан боғлиқ мусиқалар ва актёрлик чиқишлари уйғунлашиши кутилмоқда. Ташкилотчиларнинг маълум қилишича, Бурак Ўзчивит бу сафар мухлислар билан учрашиш билангина чекланмай, саҳнадаги томошанинг тўлақонли иштирокчиси бўлади.

Тадбир давомида турк сериаллари ва фильмларидан таниш бўлган мусиқий асарлар янграши, актёр эса турли саҳнавий образларда намоён бўлиши режалаштирилган. Бу эса уни мухлисларга одатдагидан бошқача форматда кўриш имконини беради.

Эслатиб ўтамиз, Бурак Ўзчивит 2026 йил май ойида ҳам Тошкентга келиб, Ўзбекистон Миллий кино санъати саройида «Истанбулнинг энг гўзал қизи» номли спектакль билан саҳнага чиққан эди. Бу гал эса актёр пойтахтдаги йирик ареналардан бири — Humo Arena’да Bravo Orchestra билан биргаликда томошабинлар қаршисида намоён бўлади.

Тадбир 19 ноябрь куни соат 19:00 да бошланиши режалаштирилган. Чипталар сотувга чиқарилган.

Бурак ЎзчивитHumo ArenaBravo Orchestra
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Ҳумо арена”да қўлқопсиз жанглар бўйича IBA Nomad 16 турнири бўлиб ўтади — тўлиқ кард“Ҳумо арена”да қўлқопсиз жанглар бўйича IBA Nomad 16 турнири бўлиб ўтади — тўлиқ кард15 октябр 08:17Иззат Шукуров концертида йигит яхши кўрган қизига турмуш қуришни таклиф қилди (видео)Иззат Шукуров концертида йигит яхши кўрган қизига турмуш қуришни таклиф қилди (видео)11 октябр 12:50Иззат Шукуров концертида отасига автомобиль совға қилди (видео)Иззат Шукуров концертида отасига автомобиль совға қилди (видео)11 октябр 11:48Амирхон Алихўжаев Mangu 5 турнирида россиялик рақибини мағлуб этди (видео)Амирхон Алихўжаев Mangu 5 турнирида россиялик рақибини мағлуб этди (видео)26 сентябр 22:26Туркиялик модель ва актёр Бурак Ўзчивитнинг янги кўриниши гап-сўзларга сабаб бўлдиТуркиялик модель ва актёр Бурак Ўзчивитнинг янги кўриниши гап-сўзларга сабаб бўлди13 июл 08:36Залда кутилмаган ҳолат: мухлиса Бурак Ўзчивитнинг қўлини ўпди (видео)Залда кутилмаган ҳолат: мухлиса Бурак Ўзчивитнинг қўлини ўпди (видео)25 май 15:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир