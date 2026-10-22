Бурак Ўзчивитнинг Тошкентга яна келиши кутилмоқда
Турк актёри Бурак Ўзчивит яна Ўзбекистонга келади. Bravo Orchestra маълум қилишича, санъаткор 19 ноябрь куни Тошкентдаги Humo Arena саҳнасида оркестр билан биргаликдаги махсус шоуда иштирок этади.
BURAK IN BRAVO ORCHESTRA деб номланган мусиқий-театрал томошада жонли оркестр ижроси, кино олами билан боғлиқ мусиқалар ва актёрлик чиқишлари уйғунлашиши кутилмоқда. Ташкилотчиларнинг маълум қилишича, Бурак Ўзчивит бу сафар мухлислар билан учрашиш билангина чекланмай, саҳнадаги томошанинг тўлақонли иштирокчиси бўлади.
Тадбир давомида турк сериаллари ва фильмларидан таниш бўлган мусиқий асарлар янграши, актёр эса турли саҳнавий образларда намоён бўлиши режалаштирилган. Бу эса уни мухлисларга одатдагидан бошқача форматда кўриш имконини беради.
Эслатиб ўтамиз, Бурак Ўзчивит 2026 йил май ойида ҳам Тошкентга келиб, Ўзбекистон Миллий кино санъати саройида «Истанбулнинг энг гўзал қизи» номли спектакль билан саҳнага чиққан эди. Бу гал эса актёр пойтахтдаги йирик ареналардан бири — Humo Arena’да Bravo Orchestra билан биргаликда томошабинлар қаршисида намоён бўлади.
Тадбир 19 ноябрь куни соат 19:00 да бошланиши режалаштирилган. Чипталар сотувга чиқарилган.
Изоҳлар 0
…