Иззат Шукуров концертида йигит яхши кўрган қизига турмуш қуришни таклиф қилди (видео)

·57·Маданият
Иззат Шукуров концертида йигит яхши кўрган қизига турмуш қуришни таклиф қилди (видео)

Кеча, 10 октябрь куни Тошкентдаги Humo Arena'да Иззат Шукуровнинг концерти нафақат мусиқий чиқишлар, балки романтик лаҳзаларга ҳам бой бўлди. Концерт давомида йигитлардан бири хонанданинг қўшиғи остида севгилисига турмуш қуришни таклиф қилди.

Видеоларда акс этганидек, йигит қўлида гулдаста билан қизнинг ёнига келади. У гулни тақдим этгач, қизга узук узатиб, турмуш қуришга розилик сўрайди. Қизнинг «ҳа» деган жавобидан сўнг йигит узукни унинг бармоғига тақади.

Ушбу романтик лаҳза атрофдаги томошабинларда илиқ таассурот қолдирди. Улар жуфтликни қарсаклар билан олқишлаб, бахт тилашди. Кўпчилик бу унутилмас дақиқаларни телефон камераларига муҳрлаб олди.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеога билдирилган изоҳларда ҳам фойдаланувчилар жуфтликни табриклаб, уларга бахтли ҳаёт ва мустаҳкам оила тиламоқда.

Иззат ШукуровHumo ArenaТошкентромантик таомил
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Райҳон ва Иззат Шукуровдан янги дуэт тарона: "Дил йиғлар" мухлислар эътиборида (видео)Райҳон ва Иззат Шукуровдан янги дуэт тарона: "Дил йиғлар" мухлислар эътиборида (видео)25 сентябр 20:42Иззат Шукуров концертида отасига автомобиль совға қилди (видео)Иззат Шукуров концертида отасига автомобиль совға қилди (видео)Бугун 11:48Амирхон Алихўжаев Mangu 5 турнирида россиялик рақибини мағлуб этди (видео)Амирхон Алихўжаев Mangu 5 турнирида россиялик рақибини мағлуб этди (видео)26 сентябр 22:26Иззат Шукуров ўғлига қандай исм қўйгани маълум бўлди (видео)Иззат Шукуров ўғлига қандай исм қўйгани маълум бўлди (видео)16 июл 23:09Қувончли хабар! Хонанда Иззат Шукуров иккинчи бор ота бўлди!Қувончли хабар! Хонанда Иззат Шукуров иккинчи бор ота бўлди!14 июл 13:13Муниса Ризаеванинг «қора рўйхат»ига тушган санъаткор ким эди?Муниса Ризаеванинг «қора рўйхат»ига тушган санъаткор ким эди?25 июн 19:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди