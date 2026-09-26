Амирхон Алихўжаев Mangu 5 турнирида россиялик рақибини мағлуб этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Амирхон Алихўжаев Тошкентдаги Мангу 5 турнирида россиялик Шариф Искандаровни ҳакамлар қарори билан мағлуб этди.
- Ярим ўрта вазн тоифасидаги уч раундлик жанг тўлиқ давом этди ва якунда ўзбекистонлик жангчи устун келди.
- Бу ғалаба Алихўжаевнинг профессионал фаолиятидаги янги натижа бўлди.
Тошкентда ўтказилаётган Mangu 5 турнирида ўзбекистонлик ММА жангчиси Амирхон Алихўжаев навбатдаги ғалабасини қайд этди. У россиялик Шариф Искандаровга қарши тўлиқ давом этган жангда ҳакамлар қарори билан устун келди.
26 сентябрь куни пойтахтдаги Humo Arena мажмуасида Mangu Professional League’нинг навбатдаги турнири бўлиб ўтмоқда. Мусобақа дастуридан Ўзбекистон ва бошқа давлатлар вакиллари иштирокидаги бир қатор ММА жанглари ўрин олган.
Амирхон Алихўжаев уч раундлик жангни тўлиқ ўтказди
Амирхон Алихўжаев ва Шариф Искандаров ўртасидаги жанг ярим ўрта вазн тоифасида ташкил этилди.
Уч раундга мўлжалланган баҳс белгиланган вақтгача давом этди. Якунда ҳакамлар очколарни ҳисоблаб, ғалабани Ўзбекистон вакилига берди.
Шу тариқа, Алихўжаев Тошкентдаги Mangu 5 турнирида россиялик рақиби устидан муҳим ғалабага эришди.
Уч раунд — тўлиқ жанг — ва якунда ғалаба Ўзбекистон вакили томонида.
Амирхон Алихўжаевнинг профессионал рекорди
Очиқ статистик маълумотларга кўра, Алихўжаев Mangu 5 турнири олдидан профессионал фаолияти давомида 20 та жанг ўтказган ва 13 та ғалаба ҳамда 7 та мағлубият қайд этган.
Шариф Искандаров эса Mangu 5 олдидан 5 та профессионал жангда 4 та ғалаба ва 1 та мағлубиятга эга эди.
Алихўжаевнинг Mangu 5даги ғалабаси унинг профессионал фаолиятидаги янги натижа сифатида қайд этилди.
Mangu 5 Тошкентдаги катта ММА кечасига айланди
Mangu Professional League’нинг бешинчи турнири 26 сентябрь куни Тошкентдаги Humo Arena’да ўтказилмоқда. Мусобақа дастурида бир қатор халқаро жанглар билан бирга чемпионлик баҳслари ҳам белгиланган.
Турнирнинг марказий жангларидан бирида Фурқатбек Ёқубов россиялик Рамазан Гайрбековга қарши Mangu чемпионлик камари учун октагонга чиқмоқда.
Шу тариқа, Mangu 5 доирасидаги жанглар орасида Амирхон Алихўжаевнинг Шариф Искандаров устидан қозонган ғалабаси ҳам Ўзбекистон ММАси мухлислари учун эътиборли натижалардан бири бўлди.
Изоҳлар 0
…