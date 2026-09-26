Амирхон Алихўжаев Mangu 5 турнирида россиялик рақибини мағлуб этди

·51·Спорт
Амирхон Алихўжаев Mangu 5 турнирида россиялик рақибини мағлуб этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Амирхон Алихўжаев Тошкентдаги Мангу 5 турнирида россиялик Шариф Искандаровни ҳакамлар қарори билан мағлуб этди.
  • Ярим ўрта вазн тоифасидаги уч раундлик жанг тўлиқ давом этди ва якунда ўзбекистонлик жангчи устун келди.
  • Бу ғалаба Алихўжаевнинг профессионал фаолиятидаги янги натижа бўлди.

Тошкентда ўтказилаётган Mangu 5 турнирида ўзбекистонлик ММА жангчиси Амирхон Алихўжаев навбатдаги ғалабасини қайд этди. У россиялик Шариф Искандаровга қарши тўлиқ давом этган жангда ҳакамлар қарори билан устун келди.

26 сентябрь куни пойтахтдаги Humo Arena мажмуасида Mangu Professional League’нинг навбатдаги турнири бўлиб ўтмоқда. Мусобақа дастуридан Ўзбекистон ва бошқа давлатлар вакиллари иштирокидаги бир қатор ММА жанглари ўрин олган.

Амирхон Алихўжаев уч раундлик жангни тўлиқ ўтказди

Амирхон Алихўжаев ва Шариф Искандаров ўртасидаги жанг ярим ўрта вазн тоифасида ташкил этилди.

Уч раундга мўлжалланган баҳс белгиланган вақтгача давом этди. Якунда ҳакамлар очколарни ҳисоблаб, ғалабани Ўзбекистон вакилига берди.

Шу тариқа, Алихўжаев Тошкентдаги Mangu 5 турнирида россиялик рақиби устидан муҳим ғалабага эришди.

Уч раунд — тўлиқ жанг — ва якунда ғалаба Ўзбекистон вакили томонида.

Амирхон Алихўжаевнинг профессионал рекорди

Очиқ статистик маълумотларга кўра, Алихўжаев Mangu 5 турнири олдидан профессионал фаолияти давомида 20 та жанг ўтказган ва 13 та ғалаба ҳамда 7 та мағлубият қайд этган.

Шариф Искандаров эса Mangu 5 олдидан 5 та профессионал жангда 4 та ғалаба ва 1 та мағлубиятга эга эди.

Алихўжаевнинг Mangu 5даги ғалабаси унинг профессионал фаолиятидаги янги натижа сифатида қайд этилди.

Mangu 5 Тошкентдаги катта ММА кечасига айланди

Mangu Professional League’нинг бешинчи турнири 26 сентябрь куни Тошкентдаги Humo Arena’да ўтказилмоқда. Мусобақа дастурида бир қатор халқаро жанглар билан бирга чемпионлик баҳслари ҳам белгиланган.

Турнирнинг марказий жангларидан бирида Фурқатбек Ёқубов россиялик Рамазан Гайрбековга қарши Mangu чемпионлик камари учун октагонга чиқмоқда.

Шу тариқа, Mangu 5 доирасидаги жанглар орасида Амирхон Алихўжаевнинг Шариф Искандаров устидан қозонган ғалабаси ҳам Ўзбекистон ММАси мухлислари учун эътиборли натижалардан бири бўлди.

Амирхон АлихўжаевМангў 5 турнирHumo ArenaММА
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бобур Тагиев Mangu 5 турнирида ҳакамлар қарори билан ғалаба қозондиБобур Тагиев Mangu 5 турнирида ҳакамлар қарори билан ғалаба қозондиБугун 22:44Амирхон Алихўжаев Mangu 5 турнирида россиялик рақибга қарши жанг қиладиАмирхон Алихўжаев Mangu 5 турнирида россиялик рақибга қарши жанг қиладиКеча 19:02Тошкентда катта жанг: Муҳиддин Мамажонов россиялик нокаутчига қарши!Тошкентда катта жанг: Муҳиддин Мамажонов россиялик нокаутчига қарши!25 август 22:00Тошкентда йилнинг энг шов-шувли ММА кечаси: MANGU 02 карди маълум!Тошкентда йилнинг энг шов-шувли ММА кечаси: MANGU 02 карди маълум!18 апрел 17:53Муроджон Аҳмадалиев Тошкентда рингга чиқади: Рақиб ва жанглар маълумМуроджон Аҳмадалиев Тошкентда рингга чиқади: Рақиб ва жанглар маълум22 апрел 15:58Ҳусайн Норчаев Эрон дарвозасига урилган гол ва янги тактика ҳақида гапирдиҲусайн Норчаев Эрон дарвозасига урилган гол ва янги тактика ҳақида гапирдиБугун 22:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия