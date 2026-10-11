Иззат Шукуров концертида отасига автомобиль совға қилди (видео)

·95·Маданият
Иззат Шукуров концертида отасига автомобиль совға қилди (видео)

Хонанда Иззат Шукуров 10 октябрь куни Тошкентдаги Humo Arena’да бўлиб ўтган концертида отасига (Тоживой Шукуров) кутилмаган совға тақдим этди. У отасини саҳнага таклиф қилиб, шу кунгача қилган барча меҳнати ва қўллаб-қувватлагани учун миннатдорлик билдирди. Шундан сўнг унга автомобиль калитини топширди.

Ушбу таъсирли лаҳза концерт томошабинларининг олқишларига сабаб бўлди. Залда йиғилганлар хонанданинг отасига бўлган ҳурматини қарсаклар билан қарши олди.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда концерт кўтаринки кайфиятда ўтгани, мухлислар қўшиқларга жўр бўлиб, унутилмас лаҳзаларга гувоҳ бўлгани акс этган. Бироқ оқшомнинг энг эсда қоларли воқеаларидан бири, шубҳасиз, Иззат Шукуровнинг отасига автомобиль совға қилгани бўлди.

Хонанда Иззат ШукуровТоживой ШукуровHumo Arena
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Иззат Шукуров концертида йигит яхши кўрган қизига турмуш қуришни таклиф қилди (видео)Иззат Шукуров концертида йигит яхши кўрган қизига турмуш қуришни таклиф қилди (видео)Бугун 12:50Амирхон Алихўжаев Mangu 5 турнирида россиялик рақибини мағлуб этди (видео)Амирхон Алихўжаев Mangu 5 турнирида россиялик рақибини мағлуб этди (видео)26 сентябр 22:26Райҳон ва Иззат Шукуровдан кутилмаган дуэт: мухлислар янги таронани кутмоқдаРайҳон ва Иззат Шукуровдан кутилмаган дуэт: мухлислар янги таронани кутмоқда22 сентябр 13:48Райҳон ва Иззат Шукуровдан янги дуэт тарона: "Дил йиғлар" мухлислар эътиборида (видео)Райҳон ва Иззат Шукуровдан янги дуэт тарона: "Дил йиғлар" мухлислар эътиборида (видео)25 сентябр 20:42Иззат Шукуров ўғлига қандай исм қўйгани маълум бўлди (видео)Иззат Шукуров ўғлига қандай исм қўйгани маълум бўлди (видео)16 июл 23:09Дурдона Қурбонованинг яна бир орзуси амалга ошди: у отасига BYD автомобил совға қилди (видео)Дурдона Қурбонованинг яна бир орзуси амалга ошди: у отасига BYD автомобил совға қилди (видео)20 сентябр 11:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди