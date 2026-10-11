Иззат Шукуров концертида отасига автомобиль совға қилди (видео)
Хонанда Иззат Шукуров 10 октябрь куни Тошкентдаги Humo Arena’да бўлиб ўтган концертида отасига (Тоживой Шукуров) кутилмаган совға тақдим этди. У отасини саҳнага таклиф қилиб, шу кунгача қилган барча меҳнати ва қўллаб-қувватлагани учун миннатдорлик билдирди. Шундан сўнг унга автомобиль калитини топширди.
Ушбу таъсирли лаҳза концерт томошабинларининг олқишларига сабаб бўлди. Залда йиғилганлар хонанданинг отасига бўлган ҳурматини қарсаклар билан қарши олди.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда концерт кўтаринки кайфиятда ўтгани, мухлислар қўшиқларга жўр бўлиб, унутилмас лаҳзаларга гувоҳ бўлгани акс этган. Бироқ оқшомнинг энг эсда қоларли воқеаларидан бири, шубҳасиз, Иззат Шукуровнинг отасига автомобиль совға қилгани бўлди.
Изоҳлар 0
…