Қарздорнинг мулки кредит қарзини ундириш учун аукционга чиқарилди
Бугунги кунда банк кредитлари бўйича юзага келган қарздорликларни қонунчиликда белгиланган тартибда ундириш, банк олдидаги кредит мажбуриятларини ўз вақтида бажармаган қарздорга нисбатан қўзғатилган ижро иши доирасида қарздорликни қоплаш мақсадида унинг номидаги кўчмас мулкка қонунчиликда белгиланган тартибда тақиқ қўйилиб, электрон онлайн-аукцион савдоларига чиқарилди.
Фуқаролик ишлари бўйича Урганч туманлараро судининг ижро варақасига асосан қарздор С.К.У МЧЖ АТ Алоқа банк фойдасига 4,2 млрд сўм кредит қарздорлигини ундириш белгиланган.
Қарздорликни қоплаш учун қарздорга тегишли бўлган Нукус шаҳри, Жеке Терек маҳалласи, Ўзбекистон гузари кўчасида жойлашган гаровдаги нотурар жойга ундирув қаратилган. Уйнинг бошланғич баҳоси 5,2 млрд сўм этиб белгиланиб аукционга чиқарилди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…