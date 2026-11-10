Россиялик эркак уч йилдан сўнг уйига қайтиб, ҳайратда қолди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россиянинг Воркута шаҳрида яшовчи эркак уч йиллик сафардан қайтиб, очиқ қолдирилган дераза орқали кирган кабутарлар эгаллаб олган хонадонининг аянчли ҳолатига дуч келди.
- Квартирани тўлиқ таъмирлаш ва мебелларни алмаштириш учун 1,5–2 миллион рубл талаб этилади, бу сумма уйнинг бозор қийматига деярли тенгдир.
Россиянинг Воркута шаҳрида яшовчи бир эркак ишлаш учун бошқа ҳудудга кетгач, квартира деразаларидан бирини ёпишни унутиб қолдирган. Уч йил ўтиб уйига қайтганида эса кутилмаган манзарага дуч келган: хонадон кабутарлар маконига айланган, пол ва мебеллар қушларнинг ахлати ҳамда патлари билан қопланган.
Ўрта ёшли эркак ўз хонадоннинг аянчли ҳолатини акс эттирувчи видеони ижтимоий тармоқларга жойлади. Унда ўнлаб кабутарларнинг мебеллар устида бемалол ўтиргани, полда эса қалин ахлат ва патлар қатлами тўпланиб қолганини кўриш мумкин.
«Комсомольская правда» нашрининг хабар беришича, эркак уч йил аввал ишлаш учун Сибирга кетган, бироқ деразалардан бирини очиқ қолдирганини унутиб қўйган. Бу эса маҳаллий кабутарларга хонадонга бемалол жойлашиш имконини берган. Натижада квартира ҳақиқий кабутарлар маконига айланган.
Видеода хонадон эгасининг ҳайрат ва норозилик билан айтган гапларини ҳам эшитиш мумкин:
«Мен Воркутадан уч йил олдин кетганман. Қайтиб келсам, бу ер худди кабутарлар Дубайига айланибди! Уялар, патлар, шунчалик кўп ахлат борки, ундан янги пол қилиш мумкин. Улар менга худди ижара ҳақини тўламаган одамдек қарашяпти. Мен бу уйнинг эгаси эмас, кабутарлар давлатининг босқинчисиман», — дейди у.
Хонадоннинг аянчли ҳолати акс этган видео Россия ижтимоий тармоқларида тез тарқалиб, ҳазиломуз изоҳларга сабаб бўлди. Бироқ квартира эгаси учун бу вазият кулгили эмас. Мутахассислар ҳисоб-китобига кўра, хонани тўлиқ таъмирлаш ва барча мебелларни алмаштириш учун 1,5–2 миллион рубль талаб этилади. Бу маблағ эса квартира жорий бозор қийматига деярли тенг.
Бундан ташқари, хонадонни қайта яшашга яроқли ҳолатга келтириш учун санитария ишларини ҳам амалга ошириш зарур. Кабутарлар қушлар гриппи ва орнитоз каби турли касалликларни тарқатиши мумкин. Шу сабабли пол ва деворларга махсус кимёвий воситалар билан ишлов берилиб, зарарли микроорганизмлар тўлиқ йўқотилиши керак.
Ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларидан бири: «Янгисини сотиб олиш арзонроққа тушади», — деб ёзган. Яна бир киши эса кабутарлар хонадон эгасига камида нонушта қолдирганини, чунки квартирада тухум қўйганини ҳазил тариқасида таъкидлаган.
Шу тариқа, уч йиллик сафардан қайтган эркак ўз уйини таниб бўлмас даражада ўзгарган ҳолда топди. Энди унинг олдида катта таъмирлаш харажатлари ва хонадонни қайтадан хавфсиз яшаш жойига айлантириш вазифаси турибди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…