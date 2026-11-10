Россиялик эркак уч йилдан сўнг уйига қайтиб, ҳайратда қолди

2 дақиқа ўқиш49
Россиялик эркак уч йилдан сўнг уйига қайтиб, ҳайратда қолди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Россиянинг Воркута шаҳрида яшовчи эркак уч йиллик сафардан қайтиб, очиқ қолдирилган дераза орқали кирган кабутарлар эгаллаб олган хонадонининг аянчли ҳолатига дуч келди.
  • Квартирани тўлиқ таъмирлаш ва мебелларни алмаштириш учун 1,5–2 миллион рубл талаб этилади, бу сумма уйнинг бозор қийматига деярли тенгдир.

Россиянинг Воркута шаҳрида яшовчи бир эркак ишлаш учун бошқа ҳудудга кетгач, квартира деразаларидан бирини ёпишни унутиб қолдирган. Уч йил ўтиб уйига қайтганида эса кутилмаган манзарага дуч келган: хонадон кабутарлар маконига айланган, пол ва мебеллар қушларнинг ахлати ҳамда патлари билан қопланган.

Ўрта ёшли эркак ўз хонадоннинг аянчли ҳолатини акс эттирувчи видеони ижтимоий тармоқларга жойлади. Унда ўнлаб кабутарларнинг мебеллар устида бемалол ўтиргани, полда эса қалин ахлат ва патлар қатлами тўпланиб қолганини кўриш мумкин.

«Комсомольская правда» нашрининг хабар беришича, эркак уч йил аввал ишлаш учун Сибирга кетган, бироқ деразалардан бирини очиқ қолдирганини унутиб қўйган. Бу эса маҳаллий кабутарларга хонадонга бемалол жойлашиш имконини берган. Натижада квартира ҳақиқий кабутарлар маконига айланган.

Видеода хонадон эгасининг ҳайрат ва норозилик билан айтган гапларини ҳам эшитиш мумкин:

«Мен Воркутадан уч йил олдин кетганман. Қайтиб келсам, бу ер худди кабутарлар Дубайига айланибди! Уялар, патлар, шунчалик кўп ахлат борки, ундан янги пол қилиш мумкин. Улар менга худди ижара ҳақини тўламаган одамдек қарашяпти. Мен бу уйнинг эгаси эмас, кабутарлар давлатининг босқинчисиман», — дейди у.

Хонадоннинг аянчли ҳолати акс этган видео Россия ижтимоий тармоқларида тез тарқалиб, ҳазиломуз изоҳларга сабаб бўлди. Бироқ квартира эгаси учун бу вазият кулгили эмас. Мутахассислар ҳисоб-китобига кўра, хонани тўлиқ таъмирлаш ва барча мебелларни алмаштириш учун 1,5–2 миллион рубль талаб этилади. Бу маблағ эса квартира жорий бозор қийматига деярли тенг.

Бундан ташқари, хонадонни қайта яшашга яроқли ҳолатга келтириш учун санитария ишларини ҳам амалга ошириш зарур. Кабутарлар қушлар гриппи ва орнитоз каби турли касалликларни тарқатиши мумкин. Шу сабабли пол ва деворларга махсус кимёвий воситалар билан ишлов берилиб, зарарли микроорганизмлар тўлиқ йўқотилиши керак.

Ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларидан бири: «Янгисини сотиб олиш арзонроққа тушади», — деб ёзган. Яна бир киши эса кабутарлар хонадон эгасига камида нонушта қолдирганини, чунки квартирада тухум қўйганини ҳазил тариқасида таъкидлаган.

Шу тариқа, уч йиллик сафардан қайтган эркак ўз уйини таниб бўлмас даражада ўзгарган ҳолда топди. Энди унинг олдида катта таъмирлаш харажатлари ва хонадонни қайтадан хавфсиз яшаш жойига айлантириш вазифаси турибди.

Мақола сизга ёқдими?
Азиза Шухратова«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари