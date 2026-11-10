Каннаваро ва Карпин дуэли: Ўзбекистон ва Россия ўйини олдидан барча тафсилотлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон миллий терма жамоаси Валерий Карпин қўл остидаги Россия терма жамоасини қабул қилади.
- Мезбонлар сафида Абдуқодир Ҳусанов жароҳати сабабли майдонга туша олмайди, бироқ сардор Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев таркибда ҳозир бўлади.
- Россия терма жамоаси эса Александр Головин, Максим Глушенков ва Александр Соболев каби футболчиларсиз Тошкентга ташриф буюрди.
Тошкентдаги «Пахтакор» марказий стадиони Осиё ва Европанинг икки амбицияли терма жамоаси тўқнашувига саҳна бўлмоқда. Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон миллий терма жамоаси Валерий Карпин қўл остидаги Россия термасини қабул қилади. Тўрт йил аввал пойтахтда кечган илк баҳсда ҳисоб очилмаган (0:0) бўлса, бу галги баҳс янгиланган таркиблар, жиддий тактик ўзгаришлар ва кучли статистик интригалар фонида ўтмоқда.
Таркиблардаги муҳим ўзгаришлар: Ким бор-у, ким йўқ?
Россия терма жамоаси Тошкентга бир қатор йўқотишлар билан келмоқда. «Монако» ярим ҳимоячиси Александр Головин Франция чемпионатидаги учрашувда оёқ мушагидан жароҳат олиб, йиғиндан четда қолди. Шунингдек, РПЛнинг энг яхши тўпурарлари бўлиб турган Максим Глушенков (муносабатдаги келишмовчилик) ҳамда Александр Соболев (соғлиғи сабабли) Карпиннинг кенгайтирилган рўйхатига киритилмади. Шунга қарамай, ПСЖ посбони Матвей Сафонов, «Галатасарой» вакили Алексей Батраков ва МЛС юлдузи Алексей Миранчук терма жамоа билан бирга Тошкентга етиб келган.
Ўзбекистон терма жамоасида эса ҳимоянинг муҳим вакили, «Манчестер Сити» аъзоси Абдуқодир Ҳусанов жароҳат сабабли учрашувни ўтказиб юборади. Бироқ мухлислар учун хушхабар бор: оилавий сабабларга кўра кечикиши кутилган сардор Элдор Шомуродов ўз вақтида сафга қўшилди. «Истанбул Башакшеҳир» вакили Аббосбек Файзуллаев эса ўзи жуда яхши билган россиялик футболчиларга қарши ҳужумда асосий ролни бажариши кутилмоқда.
Жамоа ҳолати ва кўрсаткичлари
Ўзбекистон миллий жамоаси
Россия миллий жамоаси
Бош мураббий
Фабио Каннаваро (Италия)
Валерий Карпин (Россия)
Асосий йўқотишлар
Абдуқодир Ҳусанов («Манчестер Сити», жароҳат)
Александр Головин («Монако»), Соболев, Глушенков
Етакчи юлдузлар
Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев
Матвей Сафонов (ПСЖ), Алексей Миранчук, Батраков
Уй/сафар серияси
Ўз майдонида кетма-кет 17 ўйиндан бери ютқазмаган
2026 йилда ягона сафар баҳсида ютқазган (Мисрга 0:1)
Осиё жамоаларига қарши
Охирги уй ўйинларида Эрон (3:1) ва Сурияни (4:1) енгди
Четлатилишдан бери Осиёга ютқазмаган (8 ғалаба, 5 дуранг)
2026 йилдаги ҳолат
ЖЧ финал босқичи дебютанти
8 та ўйинда 5 ғалаба, 2 дуранг, 1 мағлубият
«Россия терма жамоаси Осиё вакилларига роппа-роса 10 йилдан бери (2016 йил ноябридаги Қатар билан баҳсдан буён) мағлуб бўлмай келмоқда. Тошкентда эса ўз уйида 17 та ўйиндан бери енгилмаган Каннаваро жамоаси турибди».
Муҳим рақамлар ва экспертлар кутмаётган «голларга бой шоу»
Ўйин олдидан бир нечта ҳал қилувчи статистик фактлар мавжуд:
Ўзбекистон ўз майдонидаги сўнгги мағлубиятини 2023 йилнинг 20 июнида Эронга қарши (0:1) ўйинда қабул қилиб олган, шундан бери «Пахтакор»да рақибларга очко берилмаяпти.
Россиянинг 2026 йилдаги энг самарали тўпурари Лечи Садулаев ҳисобланади (4 та гол). Карпин жамоаси охирги учрашувида Қозонда Нигериянинг тажрибасиз таркибига қарши 3:3 ҳисобида дуранг қайд этди.
Ўзбекистон миллий жамоаси охирги марта Европа қитъаси вакилини 2022 йил 16 ноябрда мағлуб этган (Қозоғистон устидан 2:0).
Мутахассислар фикрича, Осиё кубоги 2027 йилнинг декабрига кўчирилгани терма жамоаларнинг стратегик режаларини бироз ўзгартирган бўлса-да, бу баҳс ҳар икки томон учун принципиаллик касб этади. Экспертлар рақибларнинг эҳтиёткор ҳаракати ва таркиблардаги йўқотишлар сабабли Тошкентдаги беллашувда ҳаддан ташқари кўп гол бўлмаслигини, бироқ 2022 йилгидек зерикарли 0:0 ҳисоби ҳам такрорланмаслигини тахмин қилишмоқда.
Сизнингча, «оқ бўрилар» ўз майдонидаги 17 ўйинлик ғалабали ва мағлубиятсиз серияни давом эттириб, Россиянинг 10 йиллик анъанасига чек қўя оладими? Баҳс ҳисоби бўйича тахминингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…