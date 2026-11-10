Хитойлик эр-хотиннинг ўхшашлиги ҳатто эгизаклар билан адаштирилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитойнинг Гуандун вилоятида яшовчи Лян Сайю ва Хе Сяншен исмли эр-хотин ташқи кўринишининг ўта ўхшашлиги сабабли ижтимоий тармоқларда машҳурликка эришди.
- Дунгуан шаҳрида доривор ўсимликлар дўконини юритувчи жуфтлик бизнесини ривожлантириш мақсадида Доуйин тармоғида бир хил кийимларда ҳазиломуз видеолар суратга олишни бошлаган.
Хитойнинг Гуандун вилоятида яшовчи ёш эр-хотин ташқи кўринишининг бир-бирига ниҳоятда ўхшашлиги билан ижтимоий тармоқларда машҳурликка эришди. Уларни кўрган кўпчилик жуфтликни турмуш ўртоқлари эмас, балки узоқ йиллар олдин бир-биридан айрилган эгизаклар деб ўйламоқда.
Йигирма ёшлар атрофидаги Лян Цайю ва Хэ Сяньшэн Гуандун вилоятининг Дунгуань шаҳрида доривор ўсимликлар дўконини юритади. Ҳар иккиси ҳам анъанавий тиббиёт билан шуғулланувчи оилалардан бўлса-да, дастлаб ўз бизнесларини ривожлантиришда қийинчиликларга дуч келишган.
Вазият улар Хитойнинг TikTok муқобили ҳисобланган Douyin ижтимоий тармоғида реклама роликларини тайёрлай бошлаганидан кейин ўзгарган. Лян ўзи ва турмуш ўртоғининг бир-бирига жуда ўхшашлигини пайқаб, бу жиҳатдан рекламада фойдаланишга қарор қилган. У эрини бир хил кийимларда ҳазиломуз видеолар суратга олишга кўндирган. Бугунги кунда айнан шу роликлар дўконнинг асосий реклама воситасига айланган.
«Биз илк бор учрашганимизда бир-биримизга ўхшаймиз, деб ўйламаганман. Фақат бир неча йил бирга яшаганимиздан кейингина бу ўхшашликни сеза бошладим. Сўнгги икки йил давомида деярли ҳар доим биргамиз: бирга ишлаймиз, овқатланамиз ва дам оламиз. Балки тобора бир-биримизга ўхшаб бораётганимиз сабаби ҳам шундадир», — дейди Лян.
Табиатан камгап бўлган Хэ дастлаб рафиқасининг видеоларида иштирок этишга унчалик қизиқмаган. Бироқ кейинчалик у ҳам бу ғояга рози бўлган. Ҳатто уларнинг ўхшашлигини янада кулгили тарзда кўрсатиш учун аёллар кийимида ҳам роликларда қатнашган.
Кўп ўтмай, жуфтликнинг видеолари кенг тарқалиб, уларнинг саҳифасига обуначилар сони орта бошлаган. Айрим фойдаланувчилар эса дўкондан кўра, ташқи кўриниши бир хил бўлган эр-хотиннинг янги видеоларини кузатишга кўпроқ қизиқиш билдирган.
Яқинда жуфтликнинг ҳайратланарли ўхшашлиги Хитой ижтимоий тармоқларида янада кенг муҳокама қилинди. Кўпчилик уларни эр-хотин эмас, балки бир хил эгизаклар бўлиши мумкин, деб тахмин қилган.
«ДНК таҳлилидан ўтинглар, балки сизлар ҳақиқатан ҳам узоқ йиллар олдин бир-биридан айрилган ака-ука ёки опа-сингилдирсизлар?» — деб ёзган фойдаланувчилардан бири.
Яна бир киши эса: «Улар шунчаки бир-бирига ўхшамайди, балки худди бир одамнинг икки нусхасидек. Ҳатто ияк остидаги бурмалар ҳам бир хил», — дея изоҳ қолдирган.
Шу тариқа, ўз бизнесини реклама қилиш учун видеолар тайёрлашни бошлаган хитойлик жуфтлик бугун нафақат дўкони, балки бир-бирига ҳайратланарли даражада ўхшашлиги билан ҳам интернет фойдаланувчиларининг эътиборида қолмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…