Тошкент аҳолиси бир ойда фандоматга қанча бўш идиш топширгани маълум бўлди
Тошкент шаҳрида пластик бутилкалар, шиша идишлар ва алюминий банкаларни махсус автоматларга топшириш орқали даромад олиш мумкин. Чиқиндиларни қайта ишлашга йўналтирилган ушбу қурилмалар — фандоматлар аҳолига кераксиз идишларни шунчаки ташлаб юбориш ўрнига, уларни фойдага айлантириш имконини бермоқда.
Чиқиндиларни бошқариш агентлиги маълумотларига кўра, фандомат бир ой давомида жами 16 581 та бўш идишни қабул қилган. Уларнинг асосий қисмини, яъни 14 899 тасини пластик идишлар ташкил этган. Бундан ташқари, 1 289 та алюминий банка ва 393 та шиша идиш ҳам топширилган.
Қабул қилинган барча идишлар учун аҳолига жами 2,4 миллион сўм миқдорида тўлов амалга оширилган. Фандоматга топширилган ҳар бир идиш учун 150 сўмдан ҳақ ҳисобланади. Шу тариқа, фуқаролар уйда тўпланиб қоладиган бўш идишларни топшириш орқали оз бўлса-да, қўшимча даромад олиши мумкин.
Мазкур ташаббус нафақат аҳолига иқтисодий манфаат келтириш, балки атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва чиқиндиларни қайта ишлаш ҳажмини оширишга ҳам хизмат қилади. Чунки пластик, шиша ва металл идишларни алоҳида йиғиш уларнинг қайта ишланишини осонлаштиради.
Эслатиб ўтамиз, фандоматларни ўрнатиш бўйича тажриба лойиҳаси жорий йилнинг сентябрь ойида Тошкент шаҳри ҳамда Сурхондарё вилоятида бошланган эди. Бир ойлик натижалар эса аҳолининг бундай қурилмалардан фойдаланишга қизиқиши борлигини кўрсатмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…